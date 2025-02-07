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花蓮泡湯第二晚半價！瑞穗天合雙人入住兩晚15,000元起，花蓮溫泉冬天泡。

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2025-02-07 09:04:00 文字：編輯 李維唐 攝影：編輯 李維唐
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編輯 李維唐

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隨著寒流來襲，氣溫劇降，正是泡湯的最佳時機，而擁有得天獨厚溫泉資源的瑞穗天合國際觀光酒店，憑藉其溫暖療癒的特色，迅速搶佔了冬季旅遊市場。該酒店於2025年2月9日至3月31日推出了「泡湯趣 三天兩夜第二晚半價」優惠活動，吸引了大批家庭與情侶來此享受溫泉之樂。此活動期間，雙人入住兩晚的優惠價格為15,000元起，等同於第二晚半價，並附贈兩位的早餐與晚餐。這樣的優惠，使得計劃度過悠閒假期的遊客，無需再擔心高昂的住宿費用。


瑞穗天合國際觀光酒店位於花東縱谷，周圍擁有豐富的自然景觀和獨特的溫泉資源，是理想的度假選擇。每間客房皆可享受來自瑞穗的黃金湯，酒店內更設有多種設施，包括露天風呂、三溫暖裸湯區及金色水樂園等，讓遊客在舒適的環境中放鬆身心。特別的是，金色水樂園內設有旋轉滑水道、按摩水療區以及精油泡湯池，並為全家人提供了豐富的水陸遊樂設施，無論是兒童還是成人，都能在此度過愉快的時光。



瑞穗天合國際觀光酒店的設施不僅限於溫泉，還包含了許多新穎的娛樂項目。遊客可以在兒童超跑俱樂部中體驗速度與激情，或在電競室中盡情遊玩各種電子遊戲。此外，酒店周邊還設有跑跑甩尾車、旋轉木馬等設施，讓大小朋友都能充分發揮體力與想像力，享受無窮的樂趣。酒店內的金色水樂園，是目前國內最具特色的休閒設施之一，擁有2,300坪的空間，無論是室內或室外，無論是溫暖的泡湯池還是刺激的水上滑道，所有設施一應俱全，適合不同年齡層的遊客。


瑞穗天合國際觀光酒店的美譽不僅來自其卓越的設施，更因其獨特的建築風格而備受青睞。酒店外觀如同南歐城堡，並因此被譽為「台版迪士尼」，這樣獨具特色的外觀吸引了大批攝影愛好者與遊客的光臨。酒店同時擁有交通部觀光署兩度評選的「卓越五星」殊榮，這更進一步證明了其在服務與設施上的卓越表現。此外，酒店距離瑞穗火車站僅幾分鐘車程，並提供免費接駁車，為遊客提供了極為便利的交通選擇。

這段時間，瑞穗天合國際觀光酒店的「泡湯趣 三天兩夜第二晚半價」優惠活動，無疑成為了冬季旅遊的熱門選擇，吸引了無數家庭與情侶前來享受冬日的溫泉魅力。在瑞穗天合國際觀光酒店，無論是泡湯、娛樂設施還是周邊景觀，都能為遊客帶來一次難忘的度假體驗。



 

瑞穗天合國際觀光酒店泡湯趣 三天兩夜第二晚半價

入住日期：2025年2月9日至3月31日（2月28日至3月1日不適用）
預訂方式：官網或電話訂房，天成飯店集團聯合訂房中心：02-8978-6688
優惠房型：全房型適用（格蘭皇室別墅、格蘭尊爵別墅、格蘭總統別墅不適用）
優惠價格：平日三天兩夜一泊二食雙人入住兩晚優惠價15,000元+10%
優惠內容：
1、依專案預訂人數提供早餐與晚餐、免費客房Mini Bar
2、入住期間免費暢遊金色水樂園、室內滑水道、按摩水療池、兒童戲水區
3、免費體驗主廚花園、暢玩無限樂園設施，包括小火車、旋轉木馬、乳比礦車、旋轉咖啡杯..等，盡情挑戰跑4、跑甩尾車及兒童超跑俱樂部
5、提供酒店至瑞穗火車站免費接駁，請事先來電預約：天成飯店集團聯合訂房中心02-8978-6688
6、本優惠適用於Cosmos CLUB會員累計
 

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