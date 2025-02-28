調酒迷必衝最新高雄酒吧！「Rumway」是一間以蘭姆酒為主題的酒吧，靈魂人物為獲獎無數的調酒師Mickey，精選世界各地的蘭姆酒結合台灣本土的果實酒、創造出獨特的火花，自2024年末開始試營運便吸引無數調酒迷與蘭姆酒愛好者前往高雄朝聖！



▲高雄酒吧推薦Rumway，蘭姆酒為主題的新崛江酒吧/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲Rumway靈魂人物為調酒資歷豐富的Mickey/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

「Rumway」進駐高雄新崛江巷內，由Mickey和Alisha夫妻齊心經營、待客親切；Mickey調酒閱歷豐富，不僅曾任上海浦東麗思卡爾頓與高雄晶英等酒店的調酒師，同時更是為台灣少數擁有數項國際認證的調酒師。喜歡蘭姆酒的Mickey，發現以甘蔗為基底的蘭姆酒恰巧與有「水果王國」之稱的台灣有巧妙的連結，兩者可以激盪出無限的風味，遂決定創立以蘭姆酒為主軸的高雄酒吧，而空間色系採用橘色調作為主色系亦是以蘭姆酒為靈感來源。​​​​​​​▲Rumway調酒推薦嶺南微風，選用金色蘭姆酒為基底加入果泥梅酒與芭樂心葉茶/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲Rumway調酒推薦芳香蜜世界，基底融合拉丁美洲的Bacardi light Rum和台灣鴻興製酒的檸檬蘭姆酒/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝「Rumway」調酒特別推薦「嶺南微風」，選用金色蘭姆酒為基底，加入果泥梅酒、芭樂心葉茶及綠紫蘇等，入口瞬間即可感受明顯的梅酒香氣，緊接著芭樂和茶香交織出酸甜又清爽的滋味，最後以清新的紫蘇清新收尾；「芳香蜜世界」的基底則融合拉丁美洲的Bacardi light Rum和台灣鴻興製酒的檸檬蘭姆酒，並添加自製哈密瓜汁、萬壽菊、檸檬以及白葡萄酒，哈密瓜味突出，同時帶有檸檬與白酒的香氣。貼心的是，考量到女生一個月總有幾天不方便喝酒，Mickey為了愛妻特別研發無酒精的「手工椪糖鮮奶茶」，讓女孩們無時無刻來到「Rumway」都能好好放鬆享受。將細砂糖熬煮成椪糖，並搭配他試遍超過30款茶葉而調製出的紅茶，喝起來不僅有香濃茶香，且不會過於甜膩，擄獲許多女孩的芳心，更有名熟客表示：「每一口都像在喝甜點一樣療癒！」推薦閱讀： 日本寺院一睡難忘！和歌山特色住宿「蓮華定院」，和僧侶一起冥想、享用精進料理。 ▲「Rumway」無酒精的手工椪糖鮮奶茶，已擄獲許多女孩的芳心/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲Rumway風味起司蠟燭拼盤滿滿儀式感，松露起司奶油蠟燭融化後可沾餅乾和麵包享用/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

Rumway 店家資訊

營業時間：週二～週日19:00~0:30

地址：高雄市新興區林森一路43巷29號

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▲在Rumway也喝得到周杰倫和Bruno Mars聯名推出的SelvaRey巧克力蘭姆酒/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲Rumway的香料烤雞翅香氣具有層次，是人氣餐點之一/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲調酒迷好喝道相報，Rumway平日也座無虛席/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲Rumway也有獨立包廂座位/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝