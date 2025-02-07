全聯甜點草莓季要用搶的！一直是平價甜點天花板的「全聯甜點We Sweet」，以令人驚豔的跨界聯名闖出名號，這次針對一年一度的草莓季，不僅將人氣草莓甜點回歸，更和甜點界香奈兒之稱的「法朋烘焙甜點坊」聯名，推出獨家限定「草莓可麗餅」，80元有找就吃到法朋草莓甜，下班就先衝全聯搶吃。



▲▼全聯甜點草莓季和法朋聯名 / 全聯提供、WalkerLand窩客島整理



全聯甜點草莓季

活動時間：2/7~3/6

品項：

We Sweet草莓卡士達蛋糕169元

We Sweet草莓鮮果布蕾169元

We Sweet草莓大福59元

(新品)We Sweet法朋草莓可麗餅79元

(新品)We Sweet草莓雲朵舒芙蕾109元(2/21~3/6)

(新品)阪急麵包草莓手撕包35元(2/7~2/20)

大湖美姬草莓269元/單盒約300g(2/7~2/13)

莓果戀曲265元/單盒約300g(2/7~2/13)

莓好時光269元/單盒約300g(2/14~2/20)

mini草莓239元/單盒約300g(2/14~2/20)

(全聯獨家)阿奇儂x法朋優雅琺果109元

(全聯獨家)草莓優格雪糕/藍莓優格雪糕109元