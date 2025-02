全聯甜點草莓季要用搶的!一直是平價甜點天花板的「全聯甜點We Sweet」,以令人驚豔的跨界聯名闖出名號,這次針對一年一度的草莓季,不僅將人氣草莓甜點回歸,更和甜點界香奈兒之稱的「法朋烘焙甜點坊」聯名,推出獨家限定「草莓可麗餅」,80元有找就吃到法朋草莓甜,下班就先衝全聯搶吃。



▲▼全聯甜點草莓季和法朋聯名 / 全聯提供、WalkerLand窩客島整理



全聯甜點草莓季

全聯We Sweet與法朋聯名推出話題新品「草莓可麗餅」,蛋香濃郁的餅皮包裹戚風蛋糕與卡士達醬,搭配酸甜新鮮草莓,只要79元就能吃到,草莓控不能錯過。2/21起還有新品「草莓雲朵舒芙蕾」,柔軟舒芙蕾搭配酸甜草莓醬,讓人忍不住一口接一口。▲▼全聯甜點草莓季和法朋聯名款「草莓可麗餅」79元就有 / 全聯提供、WalkerLand窩客島整理此外,經典款「草莓卡士達蛋糕」、「草莓鮮果布蕾盒」和「草莓大福」也強勢回歸,前者將新鮮草莓與柔軟戚風蛋糕完美融合;第二款則是在香醇布蕾上鋪滿新鮮草莓與微酸莓果醬,最後則是近期爆夯的草莓大福甜點,綿密紅豆餡包裹整顆草莓,就是最經典不敗的滋味。除了烘焙甜點,2/18起全聯還有獨家販售的「法朋聯名雪糕」,草莓優格與藍莓優格雙口味▲▼全聯草莓季人氣草莓甜點回歸 / 全聯提供、WalkerLand窩客島整理阪急麵包也帶來新亮點,將經典「奶油手撕包」變身為「草莓手撕包」,丹麥麵包裹上草莓風味巧克力片與樹莓碎粒,口感層次豐富,嘗鮮價35元。除了烘焙甜點,2/18起全聯還有獨家販售的「法朋聯名雪糕」,草莓優格與藍莓優格雙口味。推薦閱讀: 赤峰街新甜點!夜市王推「桐生日式可麗餅」插旗台北,草莓山丘必點。 ▲▼全聯草莓季還有獨家「法朋聯名雪糕」 / 全聯提供、WalkerLand窩客島整理

活動時間:2/7~3/6

品項:

We Sweet草莓卡士達蛋糕169元

We Sweet草莓鮮果布蕾169元

We Sweet草莓大福59元

(新品)We Sweet法朋草莓可麗餅79元

(新品)We Sweet草莓雲朵舒芙蕾109元(2/21~3/6)

(新品)阪急麵包草莓手撕包35元(2/7~2/20)

大湖美姬草莓269元/單盒約300g(2/7~2/13)

莓果戀曲265元/單盒約300g(2/7~2/13)

莓好時光269元/單盒約300g(2/14~2/20)

mini草莓239元/單盒約300g(2/14~2/20)

(全聯獨家)阿奇儂x法朋優雅琺果109元

(全聯獨家)草莓優格雪糕/藍莓優格雪糕109元