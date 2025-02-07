為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 全聯草莓季是法朋！草莓控搶吃「法朋草莓可麗餅」80元有找。

全聯草莓季是法朋！草莓控搶吃「法朋草莓可麗餅」80元有找。

2025燈會攻略 全聯 草莓 法朋 more
2025-02-07 22:04:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：全聯福利中心
share
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

全聯甜點草莓季要用搶的！一直是平價甜點天花板的「全聯甜點We Sweet」，以令人驚豔的跨界聯名闖出名號，這次針對一年一度的草莓季，不僅將人氣草莓甜點回歸，更和甜點界香奈兒之稱的「法朋烘焙甜點坊」聯名，推出獨家限定「草莓可麗餅」，80元有找就吃到法朋草莓甜，下班就先衝全聯搶吃。

▲▼全聯甜點草莓季和法朋聯名 / 全聯提供、WalkerLand窩客島整理



全聯We Sweet與法朋聯名推出話題新品「草莓可麗餅」，蛋香濃郁的餅皮包裹戚風蛋糕與卡士達醬，搭配酸甜新鮮草莓，只要79元就能吃到，草莓控不能錯過。2/21起還有新品「草莓雲朵舒芙蕾」，柔軟舒芙蕾搭配酸甜草莓醬，讓人忍不住一口接一口。

▲▼全聯甜點草莓季和法朋聯名款「草莓可麗餅」79元就有 / 全聯提供、WalkerLand窩客島整理


此外，經典款「草莓卡士達蛋糕」、「草莓鮮果布蕾盒」和「草莓大福」也強勢回歸，前者將新鮮草莓與柔軟戚風蛋糕完美融合；第二款則是在香醇布蕾上鋪滿新鮮草莓與微酸莓果醬，最後則是近期爆夯的草莓大福甜點，綿密紅豆餡包裹整顆草莓，就是最經典不敗的滋味。除了烘焙甜點，2/18起全聯還有獨家販售的「法朋聯名雪糕」，草莓優格與藍莓優格雙口味

▲▼全聯草莓季人氣草莓甜點回歸 / 全聯提供、WalkerLand窩客島整理


阪急麵包也帶來新亮點，將經典「奶油手撕包」變身為「草莓手撕包」，丹麥麵包裹上草莓風味巧克力片與樹莓碎粒，口感層次豐富，嘗鮮價35元。除了烘焙甜點，2/18起全聯還有獨家販售的「法朋聯名雪糕」，草莓優格與藍莓優格雙口味。

推薦閱讀：赤峰街新甜點！夜市王推「桐生日式可麗餅」插旗台北，草莓山丘必點。

▲▼全聯草莓季還有獨家「法朋聯名雪糕」 / 全聯提供、WalkerLand窩客島整理


 

全聯甜點草莓季

活動時間：2/7~3/6
品項：
We Sweet草莓卡士達蛋糕169元
We Sweet草莓鮮果布蕾169元
We Sweet草莓大福59元
(新品)We Sweet法朋草莓可麗餅79元
(新品)We Sweet草莓雲朵舒芙蕾109元(2/21~3/6)
(新品)阪急麵包草莓手撕包35元(2/7~2/20)
大湖美姬草莓269元/單盒約300g(2/7~2/13)
莓果戀曲265元/單盒約300g(2/7~2/13)
莓好時光269元/單盒約300g(2/14~2/20)
mini草莓239元/單盒約300g(2/14~2/20)
(全聯獨家)阿奇儂x法朋優雅琺果109元
(全聯獨家)草莓優格雪糕/藍莓優格雪糕109元

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#草莓
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
莓有你不行
草莓厚醬貝果！好丘新鮮多汁草莓厚醬貝果「踏雪尋莓」必吃草莓貝果，搶攻草莓控必吃草莓點心清單。

草莓厚醬貝果！好丘新鮮多汁草莓厚醬貝果「踏雪尋莓」必吃草莓貝果，搶攻草莓控必吃草莓點心清單。
日本生活雜貨品牌one’sterrace推出超療癒米飛兔雜貨，融入草莓、花卉等元素，多款美觀又實用的生活雜貨登場。

日本生活雜貨品牌one’sterrace推出超療癒米飛兔雜貨，融入草莓、花卉等元素，多款美觀又實用的生活雜貨登場。
鬆餅控一定要吃！杏桃鬆餅屋「伊勢草莓蒙布朗薄鬆餅」粉嫩的可愛模樣，讓鬆餅控忍不住少女心大噴發。

鬆餅控一定要吃！杏桃鬆餅屋「伊勢草莓蒙布朗薄鬆餅」粉嫩的可愛模樣，讓鬆餅控忍不住少女心大噴發。
通通不到台幣40元！日本平價版「LAWSON草莓季」4款新甜點登場，便宜到翻「草莓雙餡泡芙、草莓可頌甜甜圈」快閃半個月手刀快掃貨。

通通不到台幣40元！日本平價版「LAWSON草莓季」4款新甜點登場，便宜到翻「草莓雙餡泡芙、草莓可頌甜甜圈」快閃半個月手刀快掃貨。
全家草莓季3大新品！整支草莓哈根達斯泡進去「巧莓可可」搶著喝，獨家再推「亞尼克生乳捲奶茶」攻陷奶茶控。

全家草莓季3大新品！整支草莓哈根達斯泡進去「巧莓可可」搶著喝，獨家再推「亞尼克生乳捲奶茶」攻陷奶茶控。
草莓、干貝吃到飽！敘日BUFFET1/8起「甜莓夢境」草莓、生鮮干貝吃到飽，再加碼兩人同行2024元吃到飽。

草莓、干貝吃到飽！敘日BUFFET1/8起「甜莓夢境」草莓、生鮮干貝吃到飽，再加碼兩人同行2024元吃到飽。
morechevron_right
延伸閱讀
草莓司康塔要吃！中山超強「司康小売所」快閃SOGO，先搶限定款。
 編輯 鄭雅之
推薦商品
keyboard_arrow_up