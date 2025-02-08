「購物橘子」攜手「預見娛樂」，即將在2025年第十三屆台北國際動漫節帶來一場二次元狂歡盛宴。活動將於2月6日至2月10日在南港展覽館1館盛大舉行，購物橘子首度參展，並與台灣知名VTuber經紀公司預見娛樂合作，推出限定聯名商品、粉絲互動活動與專屬周邊。此次展覽不僅展現購物橘子的全新品牌形象，更讓動漫、遊戲、小說愛好者齊聚一堂，享受最純粹的ACGN購物體驗，勢必掀起動漫迷的搶購熱潮。





購物橘子前身為「有閑購物」，由橘子集團於2018年創立，並於2021年轉型為專注於玩具公仔、動漫周邊、電玩遊戲及3C商品的電商平台。以「當Kidult的自己人，做台灣的線上秋葉原」為品牌理念，購物橘子致力於打造專業友善的一站式購物環境，讓粉絲能夠輕鬆入手最愛的動漫商品，將「錢錢變成最喜歡的模樣」。透過橘子集團完整的生態圈支持，購物橘子希望成為台灣ACGN愛好者的最佳購物平台，讓熱愛動漫文化的消費者隨時隨地沉浸於二次元世界。



本次動漫節，購物橘子與預見娛樂攜手推出夢幻聯名企劃，讓粉絲能夠近距離感受虛擬偶像的魅力。台灣首支男子虛擬偶像團體《Alluria》將以「White Day」主題登場，現場推出全新個人與團體限定周邊，並推出愛心徽章盲抽，讓粉絲有機會獲得獨家收藏品。此外，展會期間還將舉辦見面會與競標活動，讓粉絲與偶像進行一對一近距離互動，創造最難忘的回憶。



為了回饋粉絲，購物橘子特別推出「預見娛樂獨家活動」，帶來多項驚喜優惠。只要在展場現場加入購物橘子LINE@好友，即可獲得VTuber主題卡牌包，其中更隱藏了限量版《Alluria》白色情人節特典卡，極具收藏價值。此外，展覽期間購買預見娛樂商品滿1,500元，並加入購物橘子LINE@好友，即可參加「預見好禮一番賞」抽獎活動，獎項包含《Alluria》主題觸控燈板展示盒、雙層壓克力畫板、主題杯套與可愛吊飾盲包等超值商品，粉絲千萬別錯過。



購物橘子 X 預見娛樂 台北國際動漫節

Loiare品牌也將在此次動漫節推出與VTuber庫洛姆（Kuromu）及其他七位人氣虛擬藝人的聯名商品，並推出展場限定優惠。庫洛姆本人更將親臨展場，為粉絲帶來驚喜互動，現場氛圍勢必熱烈沸騰。購物橘子更準備了多項粉絲專屬福利，包含購買任意商品滿三件可享85折優惠、低聲向現場工作人員說出神秘通關密語即可獲得150元折扣，以及單筆消費即贈Loiare超潮帆布袋，數量有限，送完為止。除了人氣VTuber聯名商品，BeyondGoods也將帶來多款日系IP周邊，包括《葬送的芙莉蓮》新品首賣及Twitch聯名商品，讓動漫迷一次蒐集最熱門的話題商品。限量商品將於展場獨家販售，粉絲們務必把握機會，將心儀收藏品帶回家。購物橘子與預見娛樂攜手打造的二次元盛宴，將成為本屆台北國際動漫節的一大焦點。2月6日至2月10日，南港展覽館1館521-524攤位，動漫迷們準備好迎接最熱血的ACGN體驗，與購物橘子一同Have a GOOD SHOPPING TIME！

活動日期：2025年2月6日至2月10日

活動地點：南港展覽館1館 521-524攤位