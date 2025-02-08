春節假期剛結束，國人旅遊熱度不減，緊接著228連假與清明連假的到來，使出國旅遊需求持續攀升。根據旅遊電商平台KKday的數據顯示，過去一個月內，連假期間的機票與行程詢問度大幅成長四成，其中「賞櫻」更是搜尋熱度最高的關鍵字，帶動相關旅遊商品銷售快速成長。因應這波賞櫻熱潮，KKday特別推出一系列日本、韓國的超值旅遊優惠，涵蓋機票、郵輪與一日遊行程，讓旅客輕鬆前往東京、大阪、京都、首爾、釜山等地，沉浸於春日櫻花的浪漫氛圍。



▲KKday買一送一！東京 大阪 首爾 釜山一日遊最低1,520元 機票6,999元 / KKday提供、WalkerLand窩客島整理



本次優惠包含228連假、3月至4月賞櫻旺季及清明連假，旅客可自由選擇適合自己的旅遊方式，無論是自由行、跟團行程，或是搭乘郵輪體驗不同的賞櫻玩法，都能享受折扣優惠。2月28日連假期間，富國島6日來回機票最低9,999元起，日韓賞櫻機票持續熱賣，韓國方面，KKday推出4至6日來回機票最低6,999元起，適合從北、中、南各地出發的旅客，包括高雄、台中出發首爾6,999元起，桃園、松山出發則為7,900元起。日本賞櫻機票方面，東京5日來回機票最低10,900元起，名古屋5日來回機票9,888元起，大阪5日來回機票11,588元起，旅客還可加購東京迪士尼樂園門票或富士山一日遊行程，滿足不同需求。



▲KKday買一送一！東京 大阪 首爾 釜山一日遊最低1,520元 機票6,999元 / KKday提供、WalkerLand窩客島整理

除了機票優惠，郵輪賞櫻更成為今年的新亮點。KKday特別推薦歌詩達郵輪莎倫娜號，帶領旅客前往沖繩、石垣島、宮古島進行4日自由行，每人10,175元起，適合喜愛悠閒旅行方式的旅客。此外，日韓雙國遊輪6日行程也是熱門選擇，涵蓋佐世保、濟州或福岡、釜山，售價16,675元起，出發日期包含3月底至4月初，剛好能趕上櫻花盛開期，旅客可一次玩遍日本與韓國，欣賞雙國櫻花美景。▲KKday買一送一！東京 大阪 首爾 釜山一日遊最低1,520元 機票6,999元 / KKday提供、WalkerLand窩客島整理韓國賞櫻的最佳時機落在3月底至4月初，從濟州島一路向北綻放，首爾、釜山、慶州、大邱等城市皆有知名賞櫻景點。KKday推出多條賞櫻一日遊行程，讓旅客能夠輕鬆追櫻。首爾方面，特別規劃「八重櫻花一日遊」，旅客可搭乘專車前往最密集的賞櫻景點，售價1,750元起。釜山則有「慶州櫻花一日遊」，帶旅客欣賞歷史古蹟、韓屋與櫻花交錯的夢幻景色，售價同樣為1,750元起。此外，韓國最受矚目的鎮海櫻花節同步推出一日遊專屬團，旅客可選擇從首爾或釜山出發，前往慶和火車站及余佐川櫻花步道，體驗粉色浪漫的櫻花大道，行程最低1,520元起。▲KKday買一送一！東京 大阪 首爾 釜山一日遊最低1,520元 機票6,999元 / KKday提供、WalkerLand窩客島整理日本賞櫻行程同樣熱銷，東京近郊的賞櫻景點如河津櫻花大道是熱門選擇，旅客可參加河津櫻花一日遊，還能前往伊豆水果公園採草莓，售價2,540元起。此外，關東地區如權現堂櫻堤、古河桃源鄉、太平山櫻花隧道等地，也推出一日遊行程，從東京新宿出發，午餐提供日式燒肉吃到飽，售價2,540元起。關西地區的旅客則可選擇滋賀賞櫻一日遊，前往海津大崎、牧野農業公園，行程售價2,305元起。大阪市區的賞櫻熱點則推薦大阪城公園、水上巴士賞櫻船等，適合時間有限但想感受櫻花美景的旅客。▲KKday買一送一！東京 大阪 首爾 釜山一日遊最低1,520元 機票6,999元 / KKday提供、WalkerLand窩客島整理除了賞櫻優惠，KKday也迎接2月14日西洋情人節，特別邀請「國民男友」柯震東擔任代言人，推出一系列浪漫旅遊活動。即日起至2月14日，KKday推出「暖心票選活動」，參加活動就有機會獲得日本eSIM、雙人湯屋與餐券買一送一、全站96折等優惠。此外，2月10日會員日當天，平台將推出限量折扣，包括1折折扣券、日本環球影城買一送一、全站消費滿6,000元贈送520點KKday Points等優惠，搶購時段為中午12點與下午3點。▲KKday買一送一！東京 大阪 首爾 釜山一日遊最低1,520元 機票6,999元 / KKday提供、WalkerLand窩客島整理



KKday 日韓賞櫻機票、機加酒、一日遊專屬團商品推薦

https://www.kkday.com/zh-tw/promo/japan_korea_sakura?cid=7360

KKday 會員日

https://www.kkday.com/zh-tw/promo/vip-member

