浪漫氣息瀰漫在二月，現在就是草莓盛產的時節，為了讓草莓控可以品嚐到最美味的草莓甜點，以精緻餐飲聞名的JR東日本大飯店台北，特選來自台灣大湖的新鮮草莓，推出一系列期間限定的「草莓季」下午茶及手工甜點，將草莓的酸甜風味與多種食材巧妙融合，為饕客帶來一場別緻的味蕾饗宴。



▲JR東日本大飯店台北一樓Platform月台町推出「草莓季」下午茶，除了草莓甜點外，結合干貝、鮮蝦、起司等帶來鮮鹹驚豔的口感。九款特製甜點與五款鹹點，雙人下午茶套餐1,480元+10% / JR東日本大飯店台北提供、WalkerLand窩客島整理



飯店一樓Platform月台町精心打造的「草莓季」雙人下午茶，將草莓的甜美風味融入多款精緻點心，從甜點到鹹食皆充滿驚喜。點心房團隊運用草莓與各式食材搭配，帶來層次豐富的創新美味，包括酸甜適中的草莓起司球、鮮蝦搭配草莓沙沙醬、鹹香鮮草莓沙拉米串，以及草莓布里佐葡萄酒醋，展現鹹甜交融的迷人風味。此外，炙煎干貝與草莓的組合更是一大亮點，將海味與果香完美結合，讓人一試難忘。



▲ JR東日本大飯店台北的草莓季手工甜點於即日起至3月31日期間推出，草莓的酸甜滋味療癒味蕾，帶來戀愛般的心動口感，讓每一口都充滿驚喜與感動 / JR東日本大飯店台北提供、WalkerLand窩客島整理

甜點部分更是不容錯過，精選九款特製甜品，從口感絲滑的草莓巧克力、濃郁扎實的草莓費南雪，到外酥內嫩的草莓BonBon，每一款都展現出草莓的豐富層次。搭配五款鹹點，讓整體下午茶套餐更加均衡，再配上一壺精選中式、西式或日式茶飲，或是一杯香濃咖啡，為午後時光增添一抹優雅的風情。雙人套餐售價為1,480元，需另加一成服務費，即日起供應至3月31日。▲ JR東日本大飯店台北品頌坊推出的草莓甜點「夏洛特草莓」(售價1,200元)，傳承英國宮廷的經典糕點，柔軟的手指餅乾包覆著香濃的香草羅勒慕斯與鮮甜草莓凍，口感層次分明，清新而細緻 / JR東日本大飯店台北提供、WalkerLand窩客島整理除了下午茶，飯店同步推出多款手工草莓甜點，以不同風格詮釋這款當季水果的獨特魅力。其中，「草莓夏洛特」以英國宮廷經典手法製作，柔軟手指餅乾包覆香草羅勒慕斯與鮮甜草莓凍，口感細膩且層次豐富。「草莓派」則選用香脆的杏仁派皮搭配濃郁草莓餡，酸甜適中的滋味讓人回味無窮。▲JR東日本大飯店台北品頌坊推出的草莓甜點「草莓派」(售價1,000元) ，口感外酥內柔，用香脆的杏仁派皮搭配酸甜濃郁的草莓餡料，散發出迷人的天然果香 / JR東日本大飯店台北提供、WalkerLand窩客島整理而喜愛法式風味的甜點愛好者，也能在這次草莓季中找到心頭好。「法式草莓芙蓮蛋糕」以杏仁開心果海綿蛋糕為基底，結合新鮮草莓與香草卡士達奶油，營造出細膩輕盈的口感。「開心果草莓塔」則以酥脆塔皮搭配香濃開心果慕斯與草莓果餡，帶來濃郁果香與堅果香氣的絕妙平衡。而「草莓樞機卿」則將奧地利經典甜點元素融合其中，細緻柔軟的蛋糕夾入滑順卡士達奶油與草莓凍，每一口都令人陶醉。隨著草莓季的到來，JR東日本大飯店台北以匠心獨運的手法，將這款當季水果發揮至極致，不僅帶來視覺與味覺的雙重享受，更讓每一位品嚐者感受到戀愛般的甜蜜氛圍。無論是情侶約會、閨蜜聚會，或是單純想犒賞自己，這場專屬於草莓的美食饗宴，絕對值得一試。▲「開心果草莓塔」(售價240元)，以香濃的開心果慕斯搭配酥脆塔皮與新鮮草莓，帶來獨一無二的層次感。 / JR東日本大飯店台北提供、WalkerLand窩客島整理



JR東日本大飯店台北「草莓季」草莓季雙人下午茶（Platform月台町）

供應期間：即日起至2024年3月31日

價格：1,480元+10%服務費

內容：

9款特製甜點，如草莓巧克力、草莓費南雪、草莓BonBon

5款鹹點，如草莓起司球、草莓沙拉米串、炙煎干貝搭草莓

搭配中式、西式或日式茶飲，或選擇咖啡



JR東日本大飯店台北草莓季手工甜點（可內用或外帶）

供應期間：即日起至2024年3月31日

甜點品項與價格：

草莓夏洛特（1,200元）：手指餅乾包裹香草羅勒慕斯與草莓凍

草莓派（1,000元）：杏仁派皮搭配濃郁草莓餡

法式草莓芙蓮蛋糕（240元）：杏仁開心果海綿蛋糕搭配草莓與卡士達奶油

開心果草莓塔（240元）：開心果慕斯與酥脆塔皮結合草莓餡

草莓樞機卿（240元）：奧地利風格蛋糕夾入卡士達奶油與草莓凍

電話預約：(02)7750-0919（品頌坊）

線上預訂：JR東日本大飯店台北官方線上商店



