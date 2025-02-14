一年一度的草莓季又來啦，告訴你今年草莓季最大亮點，就是「乖乖」！乖乖推出兩款使用台灣草莓的玉米脆條新品，「苗栗美姬草莓」是與台灣精品果醬品牌在欉紅聯名的超奢華口味，「大湖草莓」口味則是用國產草莓製作的夢幻逸品，只在草莓季期間限定販售，快把握機會吃乖乖享受台灣草莓好滋味！
夢幻期間限定款「苗栗美姬草莓」，能品嚐到苗栗美姬草莓清甜爽口且帶有淡雅花香的特色，入口香氣高雅柔和、甜美而不膩，絕對草莓控們整個人都融化！
乖乖玉米脆條苗栗美姬草莓的美味，可是大有來頭！由乖乖與在地精品水果果醬品牌在欉紅共同打造，在欉紅精挑細選出完熟草莓，搭配講究職人精神製作手工果醬，將美姬草莓熟果的飽滿香氣與甜味濃縮為精華，一入口就能享受到高雅清爽草莓香，那個感官享受真的超美妙，今年一定要吃！
另一款人見人愛的期間限定款「大湖草莓」，則是精選國產大湖草莓製作，吃起來也真的是不得了，讓人讚嘆乖乖真的很懂得發揮台灣農產品的優點！入口就能感受到草莓濃郁香氣與微酸滋味，融合著煉乳香甜，有著完美比例的平衡感，凸顯出國產大湖草莓的清新酸甜，吃起來的滋味實在太幸福了。
更重要的是，乖乖玉米脆條是無防腐劑、非油炸、使用非基改玉米的輕負擔零食，用來將台灣農產品的美味發揚光大，真是完美助攻！既能享受苗栗美姬草莓、國產大湖草莓的香甜美味，又能實際行動支持台灣優良農產品的感覺，真的超滿足～
一定要把握這次的草莓季，享受台灣草莓香！乖乖玉米脆條「苗栗美姬草莓」在全家便利商店、乖乖玉米脆條「大湖草莓」在7-11販售，兩款都是草莓季期間限定款，快把握與台灣國產草莓一期一會的美好時光！
乖乖官網 https://www.kuai.com.tw/
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一年一度的草莓季又來啦，告訴你今年草莓季最大亮點，就是「乖乖」！乖乖推出兩款使用台灣草莓的玉米脆條新品，「苗栗美姬草莓」是與台灣精品果醬品牌在欉紅聯名的超奢華口味，「大湖草莓」口味則是用國產草莓製作的夢幻逸品，只在草莓季期間限定販售，快把握機會吃乖乖享受台灣草莓好滋味！
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