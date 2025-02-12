隨著現代人對肌膚健康與身心靈平衡的需求日益增加，結合科技與感官體驗的護膚方式成為市場新寵，以色列光電大廠LUMENIS科醫人推出的全新科技護膚保養—Geneo X 氧氣嫩膚正式登台，為台灣市場帶來前所未有的沉浸式感官療癒的高效肌膚管理新體驗。



根據英敏特《2025年美容與個人護理趨勢》報告指出，現代消費者注重能兼具慰藉感與實際效果的產品與服務，特別是能結合科技創新與感官享受的保養。在這股趨勢的驅動之下，「Geneo X 氧氣嫩膚」以其先進技術與美感設計榮獲多項國際大獎與媒體盛讚，其中包括 2023 年《柯夢波丹》「最佳美妝大獎」，以及2024年《ELLE 時尚雜誌》評選的「年度最佳美容儀器大賞」；這些榮譽不僅彰顯了品牌在美妝與護膚領域的領導地位，更成為愛美人士的首選。



▲左起分別為知名皮膚專科醫師林亮辰、科醫人雷射光電有限公司總經理林尚威、網路名人ZORA

沉浸式美容保養體驗，30分鐘實現素顏自由

全球科技光電雷射與保養研發領導品牌—科醫人雷射光電總經理林尚威表示，科醫人在2022年推出的心動光，採用「以光養膚」的技術，有效解決複合式皮膚問題，重塑肌膚基礎，煥發健康光彩。隨著大眾對保養的需求日益提升，科醫人深入市場洞察後，提出「陽光、空氣、水」的保養觀念，在延續心動光「以光養膚」的概念同時，現今更強調肌膚含氧量的重要性—氧氣是肌膚能量的泉源，猶如空氣之於生命。因此，科醫人特別推出了「Geneo X 氧氣護膚」，為肌膚注入充沛氧氣，喚醒生機。

「Geneo X 氧氣嫩膚」是一項融合科技與美容的創新方式，以「緊實、活化、煥氧、養護、回彈」五步驟為核心，搭配天然成分的功效型氧膚膠囊，30分鐘實現素顏自由。突破性科技帶給肌膚深層滋養與底層呵護，讓肌膚恢復自然光澤，煥發年輕活力。其沉浸式設計更是亮點—從視覺呈現的繽紛膠囊，到清新香氣的精華液、溫暖觸感的探頭及專屬背景音樂，為消費者打造極致奢華的護膚享受，讓護膚不再僅是美容，更是身心靈的放鬆時刻。

此外也同步揭曉另一個亮點—輕奢華「璀璨膠囊」以及呵護敏感肌的「淨化膠囊」，「璀璨膠囊」被國外名人稱讚為探索奢華護膚的巔峰之作，提供愛美人士「純金美顏的護膚體驗」。這項享譽盛名的擁抱青春方式，經過專業臨床試驗，含有24K純金箔、珍稀精油與蠶絲胺基酸等成分，以非凡科技與珍貴成分深層保養肌膚，注力活氧能量，幫助對抗歲月的痕跡，讓肌膚散發無與倫比的透亮光澤，重現年輕緊實的狀態，讓肌膚在每一次呵護中，體驗前所未有的極致奢華與純粹煥新，而「淨化膠囊」則是為了舒緩敏感肌膚與泛敏感肌膚，透過修復表皮環境、啟動肌膚再生機能，達到抗炎褪紅，同時協助展現自然年輕的肌膚狀態，成為肌膚敏感者與酒糟肌者的福音。



▲以緊實、活化、煥氧、養護、回彈五步驟，搭配天然成分的功效型氧膚膠囊，30分鐘實現素顏自由

沉浸式肌膚高效管理──情緒、美學與醫學三重體驗

知名皮膚專科醫師林亮辰說明，「氧氣」是肌膚修護的關鍵，有充足的氧氣才能夠促進細胞修復與生長，然而，30歲後的肌膚含氧量會逐漸減少，減緩代謝，導致暗淡無光、疲憊感加重，甚至導致黑眼圈及痘痘粉刺等肌膚問題。

林醫師也提出情緒美學的概念，他表示，壓力與情緒也會影響肌膚健康，可能導致敏感、乾燥及老化，也是為什麽現代人會把SPA作為保養的一環，在音樂、香氛、燈光、觸感與氛圍營造，讓身心同步放鬆，提升修護效果。現代保養趨勢已逐漸從後端挽救，改為前端預備；而醫療級保養MED SPA精準保養的概念在國外行之有年，這次登台的「Geneo X 氧氣嫩膚」是結合科技與精準保養理念的創新成果，五步驟搭配天然成分的功效型氧膚膠囊，能幫助解決現代人因天氣變化、熬夜或壓力引起的肌膚問題，有助維持肌膚的穩定與健康。林醫師進一步表示，唯有透過皮膚專科醫師的專業，評估自身的肌膚狀況與期待，進一步制定專屬保養方式，才能有效打造健康嫩膚。



另外，「Geneo X 氧氣嫩膚」不僅適合日常肌膚管理，更是重要場合前的急救保養首選；能與市場上的醫美課程相輔相成，開啟肌膚營養的通道，讓醫美課程的修復效果更顯著。林醫師也不忘提醒，肌膚保養是長期的養護旅程，從日常照護到抗氧抗老，每一步都是與自身對話的過程，「Geneo X 氧氣嫩膚」可以將Med Spa理念落地，讓更多人享受科技與感官交織的肌膚新生之旅。



▲將臨床醫學與護膚科技完美結合，推出專為醫美術後設計的「心動1565外泌體」系列

科技與身心靈放鬆結合，開創極致護膚新潮流

社群媒體上擁有近60萬粉絲的知性網紅ZORA，在活動中分享「Geneo X 氧氣嫩膚」帶給她的體驗與驚艷。ZORA提到，現代生活節奏緊湊，非侵入性的高效肌膚管理方式已成為她的首選；而「Geneo X 氧氣嫩膚」從視覺上的繽紛膠囊與螢幕畫面，到溫暖觸感、清新香味的精華液，再到專屬的背景音樂，提供了身心放鬆的愉悅體驗，短短30分鐘輕鬆達成素顏自由，還讓她擁有了美好護膚時光。

ZORA進一步表示「Geneo X 氧氣嫩膚」這項保養讓她在繁忙的日常中找到片刻放鬆，不僅肌膚狀態與氣色明顯提升，更讓她充滿自信，從容面對各種挑戰與鏡頭，成為她即便素顏也能散發明亮光彩的定期保養黑科技。ZORA也強調，維持美肌的關鍵為定期進行「Geneo X 氧氣嫩膚」肌膚管理保養，並於日常使用科醫人新推出的「1565心動外泌體」保養系列，輕鬆打造健康穩定的肌膚。

ZORA也強調「水」是肌膚健康的關鍵，能維持水潤度、促進細胞代謝與修復，並平衡油脂分泌，強化肌膚屏障、使肌膚透亮有彈性。因此除了平日飲水補充水分之外，搭配擁有七重玻尿酸的「1565心動外泌體」保養系列雙管齊下，是她保持肌膚水嫩透亮、煥發健康光彩的秘密。



藉由科技讓肌膚保養成為日常，核心成分「Exosome外泌體」以科學純度和獨特萃取技術著稱，輔以其他經典護膚成分，從細胞層面啟動修護力量，同時滿足肌膚水潤與舒緩等多重需求，用每一項科學數據佐證品質，讓肌膚在每一次修護中實現真實的蛻變。



▲「心動1565外泌體」系列，包含高效保濕修護面膜及高保濕修護精華液

護膚黑科技Geneo X 氧氣嫩膚，時尚話題席捲小紅書

「Geneo X 氧氣嫩膚」不僅是一項美容保養方式，更是結合科技創新與情感關懷的全新體驗，開啟肌膚管理的新篇章。這項保養自推出以來迅速風靡全球，不僅深受美國名媛 Paris Hilton 的喜愛，連國際巨星鄧紫棋也將其視為御用之選。同時也在社群媒體上掀起討論熱潮，帶動了一股「氧氣嫩膚」的新風潮。如今，科醫人將這項話題保養引進台灣，期待為消費者帶來前所未有的護膚新體驗。科醫人承諾，未來將繼續以創新技術與高品質服務，引領肌膚管理的全新時代，讓每個人都能在生活中綻放自信光彩。

