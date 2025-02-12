開學了！上個星期是打工人的開工日、現在終於換到學生開學了，雖然打工人都開工一星期多了，但還是會感到收假症候群帶來的疲憊與倦怠。為了讓開工開學的過渡更順利，無印良品精選十款實用商品，從文具、3C配件到健康食品，幫助消費者快速進入工作與學習模式，迎接新的挑戰。



▲▼ / 無印良品 提供、WalkerLand窩客島整理



迎接新的一天，營養均衡的早餐不可少。無印良品特別推出無加糖堅果烘烤穀麥與無加糖紫米山藥烘烤穀麥，選用高纖的澳洲全粒燕麥片，搭配果乾與堅果，不僅能作為早餐，也適合運動前後補充能量或是下午茶點心。搭配牛奶、優格或加入沙拉，都能輕鬆補充營養，為一天注入活力。



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回到辦公室或教室，一款兼具實用與舒適的後背包是不可或缺的。無印良品的撥水加工後背包擁有大容量設計，可輕鬆收納筆電、文件與各式文具，同時減輕肩膀負擔，適合學生與上班族長時間攜帶。如果需要分類存放小物，自由組合收納包系列則可依物品大小自由搭配，讓交通票券、鑰匙與手機等隨身物品更有條理。▲▼ / 無印良品 提供、WalkerLand窩客島整理數位時代，手機與筆電已成為學習與工作的核心工具，充足的電力則是維持效率的關鍵。無印良品的3孔電源供應器支援USB-C快速充電，搭配耐用的編織電源傳輸線，讓充電更穩定更高效。除此之外，短冊便條紙與自由換芯膠墨筆（10色組）則提供手寫筆記的便利，無論是標註待辦事項或是課堂筆記，都能讓資訊清晰可見。▲▼ / 無印良品 提供、WalkerLand窩客島整理在長時間的學習與工作中，舒適的環境與適當的休息也至關重要。無印良品推薦微粒貼身靠枕，內部填充超微粒泡棉，可支撐腰部或作為午休枕頭使用，讓久坐的上班族與學生都能獲得適當的放鬆。此外，為了減少一次性飲料杯的使用，1.1L攜帶式透明水壺則是環保又實用的選擇，瓶身採用Tritan材質，不含雙酚A，適合隨身攜帶補充水分。考量到台灣氣候潮濕悶熱，即使冬季也可能因日夜溫差流汗，無印良品的攜帶用拭汗濕紙巾能有效去除黏膩感，保持肌膚清爽，讓學習與工作更加輕鬆自在。無論是學生、職場新鮮人，或是經驗豐富的上班族，開工開學的準備都影響著新年度的效率與心情。無印良品以簡約實用的商品，幫助消費者輕鬆迎接新挑戰，讓開工開學更順利，效率翻倍。▲▼ / 無印良品 提供、WalkerLand窩客島整理

無印良品2025開工開學必買清單

無加糖堅果烘烤穀麥（199元）

高纖澳洲燕麥片搭配堅果與果乾，適合早餐與能量補給。



無加糖紫米山藥烘烤穀麥（199元）

紫米與山藥結合燕麥，口感酥脆，無添加糖，健康又美味。



可減輕肩膀負擔撥水加工後背包（799元）

大容量設計，可收納筆電與文件，減輕肩膀負擔。



攜帶式透明水壺（1.1L）（390元）

採用Tritan材質，不含雙酚A，大容量設計適合日常與運動飲水。



自由組合收納包系列（150-650元）

可自由搭配，收納手機、票券、文具等隨身物品。



自由換芯膠墨筆（10色組/0.5mm）（290元）

滑順書寫，附夾鏈袋方便攜帶與整理。



短冊便條紙（待辦事項）（40元）

適合記事與待辦清單，方便標記完成事項。



攜帶用拭汗濕紙巾（55-135元）

快速擦拭汗水，保持肌膚清爽，適合台灣潮濕氣候。



微粒貼身靠枕（399-699元）

填充超微粒泡棉，可支撐腰部或作為午休枕頭使用。



3孔電源供應器（2孔USB-C & 1孔USB-A）（1,190元）

採用氮化鎵技術，體積小、充電快，適合隨身攜帶。



編織電源傳輸線（USB-C to USB-C）（290元）

耐用編織設計，支援最高100W快速充電。