春天的腳步悄然來臨，萬物復甦的季節正是放鬆心靈、親近自然的最佳時機。對於渴望遠離城市喧囂、尋找靜謐山海秘境的旅人來說，墾丁華泰瑞苑無疑是一個絕佳的度假選擇。這座隱身於墾丁森林遊樂區的高級度假飯店，近日推出限時「春日獨享，瑞苑快閃」優惠活動，讓旅人能以超值價格入住，享受春日裡最純粹的靜謐時光。



▲▼限時「春日獨享，瑞苑快閃」優惠活動，讓旅人能以超值價格入住，享受春日裡最純粹的靜謐時光 / 華泰瑞苑提供、WalkerLand窩客島整理



這場限時快閃優惠活動自2025年2月12日中午12點準時開跑，並於2月19日23點59分結束，活動期間旅人可預訂2025年2月13日至5月30日的週日至週五入住，凡透過官方網站訂房，即可享受最低5,000元起的限時優惠價格。花園客房5,000元起（不含早餐），海景客房6,300元起（含兩客早餐），而享有尊榮禮遇的山風套房則以12,000元起的價格提供，內含兩客早餐及獨家專屬服務，滿足旅人對極致度假的渴望。▲▼ 透過官方網站訂房，即可享受最低5,000元起的限時優惠價格/ 華泰瑞苑提供、WalkerLand窩客島整理除了住宿優惠外，華泰瑞苑更加碼舉辦Facebook快閃留言抽獎活動，讓旅人有機會獲得價值1,550元的「瑞苑專屬度假懶人包」。此組精選旅行好物內含瑞苑漫旅袋、環保水壺、瑞苑拖鞋及當地特色T恤，只需在官方活動貼文下標記兩位好友並留言「我想去（地點）（做）」，即可參加抽獎，活動結束後將抽出5位幸運得主，免費帶走瑞苑精選禮品，為旅途增添更多儀式感。▲精選旅行好物內含瑞苑漫旅袋、環保水壺、瑞苑拖鞋及當地特色T恤 / 華泰瑞苑提供、WalkerLand窩客島整理春日的墾丁，不僅有碧海藍天與翠綠山巒，更有舒適宜人的氣候，讓人心曠神怡。入住華泰瑞苑，旅人可在晨曦中感受山間微風輕拂，於露台靜聽鳥鳴與林間細語；白天漫步墾丁國家公園，沐浴春日暖陽，探索這片自然寶藏；傍晚則可在靜謐的戶外泳池放鬆身心，或預約專業SPA療程，沉浸於療癒的春日儀式感之中。這場限時優惠活動僅開放7天，名額有限，想要體驗春日靜謐之旅的旅人們，務必把握這場超值機會，於2月12日中午12點準時開搶，為自己預訂一場遠離塵囂的度假饗宴。▲入住華泰瑞苑，旅人可在晨曦中感受山間微風輕拂，於露台靜聽鳥鳴與林間細語 / 華泰瑞苑提供、WalkerLand窩客島整理

華泰瑞苑「春日獨享，瑞苑快閃」活動

活動期間：

訂房優惠開放時間：2025年2月12日 12:00 至 2025年2月19日 23:59（限時7天）

指定入住期間：2025年2月13日 至 2025年5月30日（週日至週五）

訂房優惠（僅限官網）

花園客房：5,000元起（不含早餐）

海景客房：6,300元起（含兩客早餐）

山風套房：12,000元起（含兩客早餐 + 套房專屬禮遇）

立即預訂與活動詳情

訂房詳情： https://ghgtaiwan.pse.is/74yspy

快速訂房： https://ghgtaiwan.pse.is/74zcrq