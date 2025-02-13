高粱酒歷經歲月陳化，風味愈加醇厚，甚至能孕育出無法透過人為技術複製的獨特香氣，成為許多愛好者們追逐的夢幻逸品。而今年，金門高粱酒再次帶來令人驚喜的年度巨獻「58金高千日醇－萬象煙燻風味」，這款老酒經過九年淬鍊，無意間釀成了前所未有的神秘煙燻氣息，為金高傳奇風味再添一筆輝煌篇章。



▲金門高粱酒再次帶來令人驚喜的年度巨獻「58金高千日醇－萬象煙燻風味」，這款老酒經過九年淬鍊 / 黑松提供、WalkerLand窩客島整理



這款特別的煙燻風味，並非來自刻意調配，而是在黑松公司獨有的老酒熟成倉內，自然陳化而生。釀酒師們對於這股奇蹟般的氣息感到驚嘆，甚至有傳聞推測，可能源自於某次森林大火的微妙影響，使得帶有煙燻氣味的分子滲透周邊的高粱田，並在歲月洗禮下，最終凝聚成這款無法複製的傳奇酒款。這股煙燻香韻如同大自然的饋贈，讓人彷彿置身於柴燒的暖意中，伴隨著深邃的炭焙氣息，每一口都帶來層層遞進的品飲體驗。



58金高千日醇系列自問世以來，便以其卓越的熟成技術聞名，每一瓶都在全時溫溼度監控與微厭氧環境中靜待陳化，造就豐富多變的層次風味。繼去（2024）年推出引發熱議的「百味人蔘風味」後，這次的「萬象煙燻風味」再度突破極限，開創出不同於以往的獨特風味。



▲58金高千日醇系列自問世以來，便以其卓越的熟成技術聞名，每一瓶都在全時溫溼度監控與微厭氧環境中靜待陳化，造就豐富多變的層次風味 / 黑松提供、WalkerLand窩客島整理

「58金高千日醇－萬象煙燻風味」不僅繼承了千日醇系列的濃郁醇厚，更因煙燻元素的加入，使整體風味展現出前所未見的層次感。開瓶瞬間，濃厚的煙燻氣息便緩緩散發，如同在壁爐前感受柴薪燃燒的暖意，細品之間更能感受到鍋巴焦香與木質炭焙香的交融。入口後，九年熟成的陳香與酒體的醇厚相互交織，燻香與醬香相互映襯，尾韻綿長細膩，餘韻悠然。作為黑松公司精心監製的特殊批次珍釀，「58金高千日醇－萬象煙燻風味」於2/12起開放預購，並於全台7-ELEVEN及指定酒類專賣店陸續開賣，建議售價為890元（實際價格與庫存狀況依各通路為準）。這款高粱酒堪稱時間與自然交織的藝術品，每一次開瓶都可能帶來不同的煙燻變化，極具收藏與品飲價值，對於熱愛陳年高粱的愛好者們而言，更是不可錯過的珍稀風味。▲這款高粱酒堪稱時間與自然交織的藝術品，每一次開瓶都可能帶來不同的煙燻變化，極具收藏與品飲價值 / 黑松提供、WalkerLand窩客島整理

58金高千日醇－萬象煙燻風味 訂購需知

預購開放時間：自2025年2月12日起，可於7-ELEVEN開放預購。

實體通路販售：全台各地指定酒類專賣店陸續開賣，實際供貨狀況依各門市為準。

建議售價：新台幣890元（最終售價及庫存依各銷售通路為準）。

數量限制：本款酒為特殊批次限量商品，售完即止，無追加生產，請把握機會搶購。

