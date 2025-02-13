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情人節行程推薦！台北101夢幻夜景＋大谷翔平限量綠茶，甜甜約會必收。

台北101觀景台 情人節 伊藤園OiOcha 大谷翔平綠茶
2025-02-13 07:20:00 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：伊藤園 OiOcha
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編輯 李維唐

編輯 李維唐

「情人節快到了 還沒想好怎麼跟另一半過嗎」如果你想要來點不一樣的浪漫體驗，讓這一天變得超有儀式感，那就一定要來「台北101觀景台」，除了可以和愛人一起在89樓俯瞰整個台北的閃耀夜景。這次還有超夢幻的限定活動，只要在3/2前透過指定通路購買「兩張觀景台門票」就能免費獲得全球熱賣的大谷翔平瓶身綠茶，這款綠茶在外面幾乎買不到，現在來台北101竟然可以直接免費帶回家，是不是超划算。

▲▼ 只要在3/2前透過指定通路購買「兩張觀景台門票」就能免費獲得全球熱賣的大谷翔平瓶身綠茶/ 伊藤園OiOcha提供、WalkerLand窩客島整理



這次101不只送限量綠茶，還推出了「夢想高飛」特展，展覽的設計超有氛圍，利用巨型棒球投射在台北101風阻尼球，帶來超震撼的視覺效果！現場還展出超多大谷翔平的珍貴紀念品，像是「50轟50盜」紀念球、簽名球衣、棒球帽，讓你近距離感受這位棒球傳奇的魅力！

如果還在猶豫情人節要去哪裡，「來這裡真的超浪漫！」和愛人一起站在89樓，看著整個台北的夜景閃閃發光，再搭配一瓶象徵夢想與堅持精神的大谷翔平限定綠茶，這絕對是今年最值得打卡的約會行程！不管是熱愛棒球的運動迷，還是想來場浪漫高空約會的情侶，這個活動都是2月最值得安排的行程。

▲伊藤園OiOcha大谷翔平限定瓶身綠茶 / 伊藤園OiOcha提供、WalkerLand窩客島整理

 

台北101觀景台2月限時贈送活動

活動期間：即日起至2025年3月2日
參加方式：透過台北101官網、Klook或KKday購買2張觀景台門票
活動獎勵：伊藤園OiOcha大谷翔平限定瓶身綠茶2瓶
數量有限，送完即止！

 

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