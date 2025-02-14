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苗栗櫻花季景點推薦！5大賞櫻秘境「上千株櫻花步道 14公尺高雪白櫻花」每年必拍。

櫻花 苗栗櫻花 苗栗景點 花海 more
2025-02-14 18:13:00 文字：編輯 鄭亦庭 綜合報導 圖片：各個部落客
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編輯 鄭亦庭

編輯 鄭亦庭

苗栗櫻花5大必拍景點搶先帶你拍！假日來苗栗玩也能賞櫻花，苗栗不僅有種植了上千株櫻花樹的賞櫻勝地，還有內行必拍高達14公尺的90年雪白櫻花樹，每處苗栗櫻花步道、櫻花花海，都有不同的唯美氛圍，窩客島這次特別蒐羅5個必拍「苗栗櫻花觀賞景點」，最推滿山櫻花的「協雲宮櫻花步道」目前已進入盛開期，假日快趁櫻花季來賞櫻、拍美照。

▲苗栗櫻花觀賞景點必拍5選，上千株櫻花花海免費就能拍 / WalkerLand窩客島整理

▲必拍5大苗栗櫻花打卡景點，最美櫻花步道、櫻花隧道一次拍 / WalkerLand窩客島整理


苗栗櫻花觀賞園區：觀霧山莊、三義藝術村櫻花渡假會館

想要看雪白色的櫻花，絕對要來苗栗的「觀霧山莊」賞櫻！觀霧山莊的霧社山櫻花有著在台灣較少見的雪白櫻花，樹齡已經近90年還高達14公尺，高聳又壯大的雪白花樹超夢幻唯美，也是全台最大的霧社山櫻花，還沒看過的話，今年櫻花季可不能再錯過；「三義藝術村櫻花渡假會館」則有整排粉色八重櫻種植在木棧道中，不少網美會前來與背景的房舍、涼椅取景打卡，拍出各種不同角度的櫻花打卡美照。

▲苗栗櫻花觀賞園區：觀霧山莊 /小風o 提供、WalkerLand窩客島整理

▲苗栗櫻花觀賞園區：三義藝術村櫻花渡假會館 /如兒的悠閒食光 提供、WalkerLand窩客島整理


最美苗栗櫻花聖地必拍：協雲宮櫻花步道

來苗栗賞櫻花，可不能不知道協雲宮的櫻花步道！協雲宮周圍種植了上千株櫻花樹，每到櫻花季時，不僅有茂密的櫻花步道，更是滿山都呈現超夢幻的粉色山櫻花花海，讓旅客可以走在櫻花步道旁近距離觀賞，或是從高處往下看滿山櫻花山谷，不同角度觀看都很夢幻、好拍，目前櫻花已經盛開，假日就趕緊抓緊時間來拍這滿山的桃紅櫻花花海。

▲最美苗栗櫻花聖地必拍：協雲宮櫻花步道 /小詠 提供、WalkerLand窩客島整理

▲最美苗栗櫻花聖地必拍：協雲宮櫻花步道 /小詠 提供、WalkerLand窩客島整理


苗栗櫻花觀賞景點推薦：銅鑼炮仗花步道、石水坊高冷草莓

苗栗知名的「銅鑼炮仗花步道」不只炮仗花必拍，步道附近也種有不少櫻花樹林，櫻花季盛開時，兩排茂密的櫻花樹甚至形成櫻花隧道般的唯美景色，橘紅色炮仗花步道、粉色櫻花隧道來這一次免費拍個夠；開車到「石水坊高冷草莓」、「馬都安部落」附近，沿路能看見櫻花、李花，在觀景台附近甚至也能看到梅花，粉白色花海全要拍。

▲苗栗櫻花觀賞景點推薦：銅鑼炮仗花步道 /珍妮佛的花草呢喃 提供、WalkerLand窩客島整理

▲苗栗櫻花觀賞景點推薦：石水坊高冷草莓，可沿路觀看櫻花、李花、梅花 /Big Fish 提供、WalkerLand窩客島整理


觀霧山莊  位置資訊

地址：苗栗縣泰安鄉觀霧8號
電話：03-726-8818
完整介紹由部落客「小風o」於窩客島分享：苗栗縣泰安鄉【苗栗景點】2024觀霧山莊‧霧社櫻王雪白盛開‧賞櫻景點│觀霧國家森林園區│中部賞櫻熱門景點│花況‧地址‧交通


三義藝術村櫻花渡假會館  位置資訊

地址：苗栗縣三義鄉八股路館前八巷1-18號
電話：03-787-8090
完整介紹由部落客「如兒的悠閒食光」於窩客島分享：【苗栗旅遊／景點】三義藝術村櫻花渡假會館｜5種必拍角度八重櫻，不用到深山裡就能賞櫻趣｜苗栗免費景點推


協雲宮櫻花步道  位置資訊

地址：獅潭鄉新豐村八角坑34號
完整介紹由部落客「小詠」於窩客島分享：苗栗。獅潭》協雲宮山櫻花開(2023.2.6花況)


銅鑼炮仗花步道  位置資訊

地址：苗栗縣銅鑼鄉119縣道
完整介紹由部落客「珍妮佛的花草呢喃」於窩客島分享：【苗栗-銅鑼鄉】2021銅鑼炮仗花步道&櫻花隧道賞櫻


石水坊高冷草莓  位置資訊

地址：苗栗縣泰安鄉
電話：0919-702-214
完整介紹由部落客「Big Fish」於窩客島分享：苗栗泰安景點推薦／馬都安部落(大坪部落)賞李花、櫻花／石水坊露營區

 

更多 苗栗櫻花觀賞景點 照片：


▲苗栗櫻花觀賞園區：觀霧山莊 /小風o 提供、WalkerLand窩客島整理

▲最美苗栗櫻花聖地必拍：協雲宮櫻花步道 /小詠 提供、WalkerLand窩客島整理

▲最美苗栗櫻花聖地必拍：協雲宮櫻花步道 /小詠 提供、WalkerLand窩客島整理

▲苗栗櫻花觀賞景點推薦：銅鑼炮仗花步道 /珍妮佛的花草呢喃 提供、WalkerLand窩客島整理

▲苗栗櫻花觀賞景點推薦：銅鑼炮仗花步道 /珍妮佛的花草呢喃 提供、WalkerLand窩客島整理

▲苗栗櫻花觀賞景點推薦：石水坊高冷草莓，可沿路觀看櫻花、李花、梅花 /Big Fish 提供、WalkerLand窩客島整理

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