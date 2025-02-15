名古屋迎來最夯咖啡新地標！AICOH公司攜手頂尖設計團隊打造「AOI CELESTIE COFFEE ROASTERY」，這絕對不只是一間普通的咖啡館，而是一座融合建築美學、咖啡文化與社區互動的夢幻空間。

AOI CELESTIE COFFEE ROASTERY盛大開幕！

這座由建築界知名設計師永山祐子操刀的咖啡館，從外觀到內部設計都極具吸睛效果。藍色大屋頂彷彿天空懸掛，搭配滿溢綠意的花園，已經讓路人駐足。建築細節更是令人驚艷，從每一片屋頂瓷磚到客製磚塊、水磨石地板，都透露出設計師對於空間的極致追求。在LOGO設計方面，則是由名古屋的平面設計師脇田あすか打造，以優雅且富有韻律感的線條設計，為整個空間增添了藝術氛圍。





咖啡方面更是用心，由東京青山知名的「Little Darling Coffee Roasters」擔任焙煎與萃取總監。他們特別為名古屋調配出符合當地口味的咖啡豆，並採用熱風式烘豆機，讓咖啡豆彷彿在舞台上優雅地旋轉烘烤。不同產地、不同風味的咖啡豆，將透過各種專業萃取方式呈現在顧客面前。



AOI CELESTIE COFFEE ROASTERY

四層樓的空間規劃更是多元且富有創意：一樓是磚牆風格的咖啡吧台與半地下座位區；二樓提供大桌、時尚階梯座位與休憩區；三樓則是預約制的酒吧空間與貴賓廂；地下室更有正規的地板滾球(Boccia)，以及超大型LED螢幕，可以舉辦各種類型的活動。這種多功能設計，讓AOI CELESTIE不只是一間咖啡館，更像是一個社區文化中心。值得一提的是，他們的招牌漢堡還與東京知名麵包店「TORO PAN」合作，使用對方的漢堡麵包與自製粗磨牛肉餡，漢堡的口感與風味絕對能讓美食愛好者驚艷。AOI CELESTIE不只是一間咖啡館，更像是一個融合藝術、美食、社區的夢幻場域。它挑戰了傳統咖啡館的定義，將咖啡廳轉變成一個多功能的文化空間。對於追求生活品質的名古屋人來說，這絕對是不可錯過的新地標！從建築美學到咖啡文化，從美食到社區互動，AOI CELESTIE正在重新定義城市生活的可能性。

地址：愛知県名古屋市東区東桜2-17-22

營業時間：07：30～23：00

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