新竹都城隍廟自即日起至3月16日舉辦「金蛇納福慶元宵」花燈藝術展，展出超過80盞精緻花燈，邀請全國民眾共襄盛舉，感受傳統民俗文化的獨特魅力。2/12晚間隨著啟燈儀式圓滿完成，整座城隍廟區域被璀璨燈光點綴，為新竹夜空增添濃厚的節慶氛圍。



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▲新竹都城隍廟近百盞花燈點亮元宵節夜空，新竹人搶先拍一波 / 新竹市政府提供、WalkerLand窩客島整理



新竹市代理市長邱臣遠、新竹市議會議長許修睿及新竹都城隍廟管理人鄭來聖共同主持點燈儀式，象徵著新的一年平安吉祥。邱代理市長表示，元宵節是中華文化的重要節日，花燈則是象徵光明與希望的傳統藝術。此次燈會集結眾多藝術家與工藝師精心打造的燈飾，讓市民與遊客能在古色古香的城隍廟前，一邊賞燈，一邊感受濃厚的節慶氣息。



本次花燈展的設計別具匠心，涵蓋傳統與創新元素，讓觀賞者目不暇給。今年適逢農曆蛇年，燈會特別融入「蛇」的意象，透過細膩的燈光設計與造型，展現蛇靈動優雅的曲線美。不僅如此，花燈藝術展還設有競賽機制，社會組、學生組及新竹監獄代表隊共計87盞花燈參展，優勝者將獲頒「金門保障」複刻版匾額，象徵著傳統工藝的最高榮譽，激勵更多人投入花燈創作。



▲本次花燈展的設計別具匠心，涵蓋傳統與創新元素，讓觀賞者目不暇給 / 新竹市政府提供、WalkerLand窩客島整理

除了精彩的燈飾展出，現場還有應景的民俗活動與互動遊戲。其中最受矚目的便是元宵猜燈謎活動，邱代理市長也親自參與，為現場民眾出題挑戰智慧。今年的燈謎競賽最高獎金高達5,000元，吸引大批遊客前來挑戰，場面熱鬧非凡。新竹都城隍廟的元宵燈會活動始於1932年，由當時的管理人鄭肇基創辦，至今已有近百年歷史。每年正月十五，廟方皆會舉辦花燈展示與民俗活動，讓這項文化傳統得以延續。現任管理人鄭來聖表示，希望透過燈會推廣傳統民俗藝術，讓更多人認識花燈工藝的精妙，也讓下一代能夠親身體驗元宵節的文化內涵。▲新竹都城隍廟的元宵燈會活動始於1932年，由當時的管理人鄭肇基創辦，至今已有近百年歷史 / 新竹市政府提供、WalkerLand窩客島整理除了城隍廟的花燈展，新竹市的2025年燈會主場設於東門城及護城河親水公園，燈展自即日起持續至2月16日。主辦單位精心規劃，以歷史建築結合現代燈光技術，讓新竹的夜晚展現不同風情。民眾白天可探訪百年古蹟，夜晚則能欣賞炫目燈海，感受傳統與現代交融的獨特氛圍。在管理人鄭來聖與總幹事鄭耕亞的帶領下，新竹都城隍廟長期致力於宗教文化的推廣與傳承，每年舉辦各類傳統祭典與燈會活動，讓在地民眾與外地遊客都能深刻體驗新竹的文化底蘊。此次燈會不僅展現了精湛的花燈藝術，也讓新竹再度成為台灣元宵佳節的焦點。▲2025新竹都城隍廟元宵燈會「金蛇納福慶元宵」花燈藝術展 / 新竹市政府提供、WalkerLand窩客島整理



2025新竹都城隍廟元宵燈會「金蛇納福慶元宵」花燈藝術展

日期：2月12日 - 3月16日

時間：全日開放

地點：新竹都城隍廟

內容：展出超過87盞精緻花燈，結合傳統與創新工藝，呈現璀璨燈景



2025新竹燈會（蛇麼都好玩）

日期：2月12日 - 2月16日

時間：全日開放

地點：東門城、護城河親水公園

內容：結合新竹歷史建築與現代燈光藝術，白天欣賞古蹟，夜晚觀賞燈景



2025新竹都城隍廟元宵燈會花燈競賽

日期：燈會展期內（2月12日 - 3月16日）

時間：全日開放

地點：新竹都城隍廟

內容：分為社會組、學生組及新竹監獄組，總計87盞花燈參展，優勝者可獲得「金門保障」複刻版匾額



2025新竹都城隍廟元宵燈會新竹元宵小吃市集

日期：燈會展期內（2月12日 - 3月16日）

時間：17:00 - 22:00

地點：新竹都城隍廟周邊

內容：匯集新竹當地特色小吃，讓遊客邊賞燈邊享受美食

