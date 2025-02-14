228連假即將到來，趁著年後計畫一場精彩的春日旅行！新竹統一渡假村為了顛覆國旅昂貴的印象，推出早鳥優惠，讓旅客以更優惠的價格，享受頂級住宿與豐富活動。即日起至3/1，一泊二食雙人房原價 9,280 元起，現在限時優惠8,580元起，更加碼升等豪華自助晚餐，讓連假旅程更加超值。



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▲新竹統一渡假村228早鳥優惠，一泊二食加碼升級 / 新竹統一渡假村提供、WalkerLand窩客島整理



▲即日起至3/1，一泊二食雙人房原價 9,280 元起，現在限時優惠8,580元起 / 新竹統一渡假村提供、WalkerLand窩客島整理

坐落於新竹的馬武督夢幻國度，是一處結合自然與遊樂體驗的度假勝地。這次連假期間，園區將帶來全新的戶外四大遊樂場域，包括「瘋帽對決」、「兔子趕場」、「放足天地」及「奇遇士兵冒險區」，讓旅客徹底沉浸在童話般的奇幻世界。除此之外，園區還新增了「夢幻神技推桿場」及「足撞/踢射球競技場」，不定期舉辦團體對抗賽，不論是家人朋友組隊挑戰，或是與其他旅客展開友誼競賽，都能享受滿滿的運動樂趣。▲坐落於新竹的馬武督夢幻國度，是一處結合自然與遊樂體驗的度假勝地。這次連假期間，園區將帶來全新的戶外四大遊樂場域 / 新竹統一渡假村提供、WalkerLand窩客島整理白天行程精彩不間斷，夜晚同樣令人期待。深受大人小孩喜愛的「金孔之夜」解謎活動，再次帶來全新的冒險故事。這次，傳說中的怪盜A將盜取城堡博物館中的神秘珍寶，而旅客將化身名偵探，運用現場提供的線索，破解層層謎題，尋找怪盜的下落。懸疑氛圍搭配寓教於樂的挑戰，讓這場夜間探索活動充滿刺激感與成就感，為旅程增添難忘回憶。▲深受大人小孩喜愛的「金孔之夜」解謎活動，再次帶來全新的冒險故事 / 新竹統一渡假村提供、WalkerLand窩客島整理在馬武督的夜晚，除了沉浸於解謎樂趣，還能前往園區二樓「森吧」，享受每晚8點至10點限定的HAPPY HOUR小酌時光。只要單筆消費達 250 元，即可免費獲得指定飲品或啤酒一杯。推薦必點的「手打美式雙層起司牛肉堡」，厚實多汁的牛肉與奶香漢堡包絕配，搭配三種特製醬料，讓味蕾獲得極致滿足。此外，「客家紅麴烤雞翅」與「老饕雙味拼盤」更是聚會的最佳選擇。玩樂一整天後，與親友圍坐小酌、歡談，甚至觀看現場運動賽事，為精彩的連假畫下完美句點。▲園區二樓「森吧」，享受每晚8點至10點限定的HAPPY HOUR小酌時光 / 新竹統一渡假村提供、WalkerLand窩客島整理





新竹統一渡假村 228 連假住宿優惠

228 早鳥優惠：2/28 - 3/1

活動內容：一泊二食雙人房 $8,580 起（原價 $9,280 起）

加碼優惠：豪華自助晚餐免費升級

官網：https://ma.uni-resort.com.tw/