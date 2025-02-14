新的一年剛剛揭開序幕，許多人已經開始計劃下一趟旅程。根據可樂旅遊的觀察，越來越多旅客不再侷限於傳統的觀光行程，而是轉向更具特色與深度體驗的「主題式旅遊」。這股趨勢帶動整體訂單量成長超過三成，顯示現代旅人更重視旅行的獨特性與沉浸感。2025年，多樣化的主題行程將成為市場焦點，從奢華遊輪之旅、極速賽車體驗到親子度假，無論是藝術愛好者、運動迷還是家庭旅遊客，都能找到最適合自己的夢幻行程。



推薦閱讀：北投麗禧溫泉奢華一日遊！陽明山白磺溫泉療癒之旅 品嚐桂花樹下午茶。



▲根據可樂旅遊的觀察，越來越多旅客不再侷限於傳統的觀光行程，而是轉向更具特色與深度體驗的「主題式旅遊」 / 可樂旅遊提供、WalkerLand窩客島整理



對於熱愛藝術文化的旅人來說，瀨戶內國際藝術祭是一場不容錯過的視覺饗宴。搭乘奢華遊輪「guntû」航行於瀨戶內海，享受靜謐而雅致的漂浮旅宿，成為極致的旅行享受。「guntû」全船僅有17間客房，提供最高品質的私人服務，旅客可以在甲板上悠閒地品味抹茶，或是泡在船上的大浴場中欣賞海天一線的美景。2025年的藝術祭期間，可樂旅遊特別規劃六日主題行程，讓旅客不僅能登上小豆島探索期間限定藝術品，還可一併參觀大阪萬國博覽會，為旅程增添文化厚度。



▲對於熱愛藝術文化的旅人來說，瀨戶內國際藝術祭是一場不容錯過的視覺饗宴。搭乘奢華遊輪「guntû」航行於瀨戶內海，享受靜謐而雅致的漂浮旅宿，成為極致的旅行享受 / 可樂旅遊提供、WalkerLand窩客島整理

若是想要感受腎上腺素飆升的刺激感，那麼F1一級方程式賽車將是絕佳選擇。每年F1賽事都是全球車迷最期待的賽事之一，賽道上的每一次極限超車與高速過彎，都是技術與勇氣的巔峰較量。可樂旅遊精心規劃歐洲五國F1行程，涵蓋匈牙利、奧地利、荷蘭、摩納哥與英國，讓旅客親臨現場，近距離感受賽道上的震撼氛圍。在決賽日座無虛席的看台上，與萬名觀眾一同見證車手們全力衝刺的熱血瞬間，這場速度與激情的盛宴，絕對能為旅程留下永生難忘的回憶。▲每年F1賽事都是全球車迷最期待的賽事之一，賽道上的每一次極限超車與高速過彎，都是技術與勇氣的巔峰較量 / 可樂旅遊提供、WalkerLand窩客島整理對於親子出遊的旅客而言，2025年也將迎來令人期待的新選擇。「迪士尼探險號」遊輪將於年底迎來亞洲首航，這艘專為亞洲市場打造的迪士尼夢幻遊輪，將帶來前所未有的沉浸式娛樂體驗。船上設有七大主題區域，包括Marvel英雄區、玩具總動員世界、Disney Imagination Garden等，還有適合不同年齡層的主題餐廳與兒童俱樂部，讓大人小孩都能徜徉在童話世界之中。2026年4月至9月航次的預購已於2月17日晚間開放，讓旅客能夠提前鎖定這場奇幻海上之旅。▲「迪士尼探險號」遊輪將於年底迎來亞洲首航，這艘專為亞洲市場打造的迪士尼夢幻遊輪，將帶來前所未有的沉浸式娛樂體驗 / 可樂旅遊提供、WalkerLand窩客島整理除了迪士尼遊輪，全球知名的Club Med全包式度假村也是家庭旅遊的熱門選擇。無論是馬爾地夫卡尼島的夢幻海景，還是北海道Kiroro Grand的雪國風情，Club Med提供的一價全包服務，讓旅客能夠輕鬆享受頂級住宿、餐飲、娛樂活動及兒童俱樂部，讓父母與孩子都能擁有最自在的度假時光。即日起至6月30日，凡於可樂旅遊官網訂購2026年4月30日前出發的Club Med行程，並使用指定銀行信用卡付款，可享限時95折優惠，為夢想旅程省下更多預算。▲Club Med提供的一價全包服務，讓旅客能夠輕鬆享受頂級住宿、餐飲、娛樂活動及兒童俱樂部，讓父母與孩子都能擁有最自在的度假時光 / 可樂旅遊提供、WalkerLand窩客島整理旅遊的意義不只是走訪不同的城市，更是為自己創造專屬的回憶與體驗。2025年，主題式旅遊正夯，無論是奢華遊輪、極速賽車、親子度假，還是藝術巡禮，每一趟旅程都將是探索世界的全新篇章。現在就開始計劃，為自己選擇最獨特的旅行方式，迎接難忘的夢想假期。▲全球知名的Club Med全包式度假村也是家庭旅遊的熱門選擇，無論是馬爾地夫卡尼島的夢幻海景，還是北海道Kiroro Grand的雪國風情，Club Med提供的一價全包服務 / 可樂旅遊提供、WalkerLand窩客島整理

2025年主題式旅遊推薦奢華遊輪與漂浮旅宿

guntû遊輪（航行於瀨戶內海，被譽為最美的海上漂浮旅宿）

訂購連結：https://colatour.tw/ZD4NtrB



迪士尼探險號（亞洲首航，七大主題區域，沉浸式迪士尼體驗）

訂購連結：https://colatour.tw/i2BcyvR



2025年主題式旅遊推薦極限運動與賽車旅遊

F1一級方程式賽車旅遊（歐洲五國F1行程，近距離感受賽道激情）

訂購連結：https://colatour.tw/ShUtb2z



2025年主題式旅遊推薦藝術與文化探索

瀨戶內國際藝術祭（三年一度的藝術盛事，搭乘guntû體驗獨特藝術之旅）

訂購連結：https://colatour.tw/ZD4NtrB



大阪萬國博覽會（結合guntû遊輪行程，探索世界級展覽）

訂購連結：https://colatour.tw/ZD4NtrB



2025年主題式旅遊推薦親子旅遊與全包式度假

Club Med全包式度假村（全球70座度假村，一價全包親子友善旅遊）

訂購連結：https://colatour.tw/Bw7CGKO



馬爾地夫卡尼島Club Med（「一島一飯店」，享受夢幻海島度假）

訂購連結：https://colatour.tw/Bw7CGKO



北海道Kiroro Grand Club Med（雪國度假村，免費滑雪課程與溫泉體驗）

訂購連結：https://colatour.tw/Bw7CGKO