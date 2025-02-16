《孤獨的美食家》自2012年開播以來，已成為家喻戶曉的美食神劇，陪伴觀眾走過13個年頭。如今，這部人氣作品終於迎來電影版，擴展到更宏大的故事舞台，帶領主角井之頭五郎踏上一場橫跨法國巴黎、南韓巨濟島、長崎五島群島與東京的美食探索之旅。《電影版孤獨的美食家》自日本上映後，便迅速奪得新片票房冠軍，累積票房突破9億日圓，並在日本最大影視口碑網站「Filmarks」登上「初日滿意度」冠軍，證明這部電影不僅是粉絲期待已久的作品，更是一部兼具票房與口碑的佳作。台灣觀眾將在3月14日迎來這場美食冒險，讓影迷可以透過大銀幕與井之頭五郎一同展開全新的美食旅程。



▲《電影版孤獨的美食家》自日本上映後，便迅速奪得新片票房冠軍，累積票房突破9億日圓 / 采昌國際多媒體提供、WalkerLand窩客島整理



與電視劇相同，電影版依然保留了井之頭五郎「獨自用餐」的經典設定，讓觀眾能夠透過他的內心獨白，感受每一道料理的魅力。不過，這次的故事規模更加龐大，五郎不再只是穿梭於日本的大街小巷，而是被委託尋找一款失傳的「究極湯頭」，展開一場橫跨多國的冒險。他接到前女友的女兒千秋的請求，前往法國拜訪她的祖父，並幫助對方尋找童年時曾喝過的湯品食譜。儘管線索模糊，五郎仍抱持著美食探索的精神，毅然踏上旅程。然而，這場旅途不只是單純的尋味之旅，還意外牽扯出一場更大的風暴，讓整個故事充滿戲劇張力。



本片不僅在故事層面有所突破，卡司陣容也相當豪華。除了松重豐繼續飾演井之頭五郎外，還邀請到內田有紀、磯村勇斗、村田雄浩、鹽見三省、小田切讓、遠藤憲一等日本實力派演員加盟，韓國演員劉宰明也特別參與演出，讓整部電影更具國際感。值得一提的是，松重豐這次不僅擔綱主演，更是首度挑戰編劇與導演身份，讓這部作品成為他從影40多年來最具挑戰性的一次嘗試。他透露，最初在籌備電影版時，曾想邀請《寄生上流》的奧斯卡金獎導演奉俊昊執導，因為兩人曾在電影《東京狂想曲》短篇〈搖晃的東京〉中合作，對彼此的作品風格都有一定的理解。然而，松重豐親筆寫信邀請對方後，最終因為時間無法配合而作罷。就在這樣的契機下，他突然萌生了親自執導的想法，並向團隊提出劇情大綱，沒想到獲得正面回應，促成這部電影的誕生。



松重豐在受訪時表示，當時劇組成員正在拍攝電視劇第十季，他隨口提出：「不如我來當導演吧？」結果沒想到這句話竟然成真，讓他正式踏上導演之路。他坦言，自己從未想過會成為電影導演，但在劇組的鼓勵下，他決定嘗試看看，並全力投入劇本創作與拍攝工作。他不僅希望將電視劇的美食氛圍延續到電影中，更希望透過大銀幕，讓觀眾能夠更深入地感受井之頭五郎的內心世界。他也笑稱，這次拍攝的最大挑戰，就是要一邊演出，一邊監督整個拍攝過程，這對他來說是一場全新的挑戰。



《電影版孤獨的美食家》在日本上映後，迅速獲得觀眾熱烈迴響，不僅穩坐新片票房冠軍，累積觀影人次超過63萬，更在影評網站獲得高度評價。電影也陸續進軍國際，入選釜山影展與東京影展觀摩單元，透過影像讓世界各地的觀眾感受到「美食無國界」的魅力。這次的電影版不僅讓觀眾見證了五郎在異國街頭品嚐美食的療癒時光，也將美食背後的文化與情感展現得淋漓盡致。台灣影迷將能夠在3月14日親身體驗這場跨越國界的美食冒險，一同見證井之頭五郎如何在異國街頭尋找那碗失傳已久的「究極湯頭」。



▲松重豐在受訪時表示，當時劇組成員正在拍攝電視劇第十季，他隨口提出：「不如我來當導演吧？」結果沒想到這句話竟然成真，讓他正式踏上導演之路 / 采昌國際多媒體提供、WalkerLand窩客島整理

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