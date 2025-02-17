桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店一直以其綠意盎然的園區和舒適悠閒的度假氛圍，深受樂齡旅客的喜愛。為了讓更多銀髮族與壯世代旅客享受高品質的度假時光，即日起至2025年6月30日，酒店推出「品茗饗樂．悅華假期」平日一泊三食優惠，年滿55歲以上的旅客可享雙人入住2,699元起的超值價格，週五入住優惠為3,499元，週六則為4,599元。平均每人最低僅需1,350元，即可享受豐富的美食與悠閒的度假體驗。此外，三間以上團體訂房，還能免費獲贈KTV包廂2小時，讓親友間的度假時光更加歡樂。



▲桃園悅華一泊三食2,699元！銀髮族與壯世代樂齡限定優惠，團體訂房再送KTV / 桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店提供、WalkerLand窩客島整理



入住專案不僅提供舒適的住宿環境，還包含三大美食饗宴。午後2點至5點的「品茗時光」精選四款台灣特色茗茶——包種茶、東方美人茶、白毫烏龍茶與碧螺春，搭配天成飯店集團的鳳梨酥與冰心綠豆糕，讓旅客在靜謐的氛圍中品味甘醇茶香。夜晚則有自助式消夜，包含擔仔麵、芋頭鹹粥、燒餅油條、客家梅干肉燥飯等傳統台味料理，還有鹹酥雞、加熱滷味與麻辣燙等人氣宵夜選擇，讓旅客在豐盛的晚餐後仍能大快朵頤。



▲午後2點至5點的「品茗時光」精選四款台灣特色茗茶——包種茶、東方美人茶、白毫烏龍茶與碧螺春，搭配天成飯店集團的鳳梨酥與冰心綠豆糕 / 桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店提供、WalkerLand窩客島整理

翌日早餐同樣匯聚台灣各地特色美食，從經典的魯肉飯、Q彈的擔仔麵，到鐵板煎製的蘿蔔糕、蔥油餅，以及搭配東泉辣醬的漢堡肉排，每一道菜色皆展現台灣道地的風味。饕客們更不可錯過風靡國際的小籠湯包，皮薄汁多、口感鮮美。此外，還有新竹炒米粉、現沖牛肉湯、古早味鹹粥及多款清粥小菜，滿足不同口味的旅客需求。▲早餐同樣匯聚台灣各地特色美食，從經典的魯肉飯、Q彈的擔仔麵，到鐵板煎製的蘿蔔糕、蔥油餅，以及搭配東泉辣醬的漢堡肉排，每一道菜色皆展現台灣道地的風味 / 桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店提供、WalkerLand窩客島整理天成飯店集團品牌行銷公關處行銷長趙芝綺表示：「桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店距離台北市僅約40分鐘車程，交通便利，是樂齡旅客的理想度假選擇。酒店座落於遼闊的綠地環境之中，並結合一流的高爾夫球場設施，無論是初次體驗高爾夫運動的新手，或是熱愛揮桿的資深玩家，都能在這裡找到樂趣。我們期望透過這次的樂齡專屬優惠專案，帶動住房率成長1至2成，讓更多旅客能夠享受愜意的高爾夫假期。」這項優惠方案還提供升等選擇，第三人或第四人入住僅需加價700元，並可免費升等至更寬敞的房型，讓親友或家族旅行更加舒適無壓力。無論是想在悠閒的午後品茗小憩，或是享受夜晚的台味宵夜，桃園悅華大酒店的「品茗饗樂．悅華假期」都能帶來滿滿的美好體驗。此優惠專案適用於平日週日至週四，每房2,699元起，週五3,499元，週六4,599元。考量到樂齡族群的出遊需求，飯店特別安排輕鬆愜意的行程規劃，讓旅客不僅能享受高爾夫俱樂部的靜謐氛圍，更能透過美食與歡聚時光，創造難忘的旅遊回憶。▲優惠專案適用於平日週日至週四，每房2,699元起，週五3,499元，週六4,599元。考量到樂齡族群的出遊需求，飯店特別安排輕鬆愜意的行程規劃 / 桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店提供、WalkerLand窩客島整理

品茗饗樂．悅華假期優惠

活動期間：即日起至2025年6月30日

精緻客房雙人入住：平日(週一至週四)2,699元、旺日(週五及週日)3,499元、週六4,599元

本優惠包含：

1、陽光咖啡廳下午茶品茗時光、自助式消夜、翌日早餐

2、品茗時光(下午兩點至下午五點)：甘醇茶款四選一(包種茶、東方美人茶、白毫烏龍茶、碧螺春)，搭配天成3、飯店集團鳳梨酥與冰心綠豆糕

4、第三、第四人入住加價700元，享免費房型升等

5、單日訂房三間以上再贈KTV包廂歡唱2小時

本優惠連續假日不適用 (2月28日至3月1日、4月3日至4月5日、5月30日至5月31日)

