蘇梅島拉瓦娜安納塔拉度假酒店以全新風貌震撼回歸，經過長達十週的精心翻修，這座位於查汶海灘北端的奢華度假天堂，不僅提升了設施與服務，更將永續理念與在地文化完美融合，為旅客帶來前所未有的度假體驗。這次的改造涵蓋了住宿空間、公共區域、海濱景觀及餐飲體驗，全面升級，為賓客打造更舒適且富有故事性的度假氛圍。





此次翻新的最大亮點之一是客房與別墅設計的全面革新。酒店共擁有122間豪華客房、套房及泳池別墅，其設計靈感來自蘇梅島歷史悠久的那通鎮，融合了中泰文化元素，體現了獨特的華商歷史。安納塔拉泳池別墅以寧靜的藍色為主調，帶來清新海洋氛圍；安納塔拉泳池套房則透過鳥類圖案的裝飾，向蘇梅島著名的鳥類歌唱比賽致敬。此外，Anantara Lawana Residences提供四臥室至七臥室的獨棟別墅，圍繞著專屬私人泳池，成為家庭旅遊與好友度假的理想選擇。



戶外空間也經歷了一場奢華升級。泳池平台由原先的木質結構換成更具自然感的竹製平台，泳池瓷磚重新鋪設，搭配綠意盎然的植栽，使整體環境更顯和諧寧靜。海灘區域則增設了舒適的躺椅，讓賓客在純淨的海灘上盡情放鬆，沉浸於大自然之美。酒店依據當地環保規範保留原始海岸線，確保旅遊業的永續發展，展現對環境的尊重與保護。餐飲方面，拉瓦娜安納塔拉度假酒店的四家餐廳經過全面升級，為饕客帶來耳目一新的美食體驗。新開幕的Cay餐廳以華南移民的烹飪技術為靈感，強調當地永續食材，並選用華塔農魚市場的新鮮海產及泰國東北部農民合作社的有機大米，將中泰料理傳統完美融合。招牌海濱餐廳Ocean Kiss則增設了自助餐檯與私人包廂，讓賓客在優雅的海景環境中享受極致用餐體驗。此外，屢獲殊榮的Tree Tops Signature Dining亦全面翻新，這座隱身於120年古樹樹冠中的獨特餐廳，以八座私人涼亭提供浪漫用餐空間，並推出兩款全新套餐——「海陸交響曲」與「花園交響曲」，展現蘇梅島豐富的食材與美食文化。除了住宿與餐飲升級，酒店亦精心策劃了全新的生態體驗活動。生態島皮艇探險讓賓客能夠近距離探索沿岸島嶼與珊瑚礁，透過划槳之旅欣賞大自然的鬼斧神工。此外，「綠色通道體驗」則由專業景觀經理帶領，賓客可深入了解酒店如何運用可持續園藝技術，像是自產竹炭、堆肥回收及飼養蚯蚓製作有機肥料，為環境保育盡一份心力。酒店的景觀設計亦大幅翻新，以實現美學與功能的完美平衡。新增的植物種類不僅美化環境，還直接供應至餐廳，落實「從農場到餐桌」的永續概念。例如，阿勃勒樹的葉片常見於泰式料理，金桔樹則代表吉祥如意，而迦樓羅爪樹的葉子則為泰國南部料理增添獨特風味。此外，澳洲糖蜜草除了作為甜點食材，也為當地沿海生態系統提供支持。這些精心選擇的植物不僅增添園藝美感，也強調酒店對可持續發展的重視。蘇梅島拉瓦娜安納塔拉度假酒店總經理Frederic Kolde表示：「這次翻新不僅提升了酒店的奢華體驗，更讓我們的環保理念得以實踐。我們希望為賓客提供無與倫比的度假時光，並與蘇梅島的自然景觀和文化保持和諧共生。我們熱切期待旅客的到來，讓他們親身體驗這片全新的度假天堂。」

蘇梅島拉瓦娜安納塔拉度假酒店亮點重點整理



全面升級的住宿體驗

翻新後的 122 間豪華客房、套房及泳池別墅，融合中泰文化設計

安納塔拉泳池別墅 以藍色為主調，營造寧靜海洋氛圍

泳池套房 以鳥類圖案裝飾，向蘇梅島的鳥類比賽致敬

Anantara Lawana Residences 提供 4 至 7 臥室 獨棟別墅，適合家庭或團體旅遊



全新泳池與海灘區域

木質泳池平台 升級為 竹製平台，更符合環保概念

泳池瓷磚全面翻新，提升視覺與舒適度

新增綠色植栽，打造更自然放鬆的度假氛圍

增設舒適躺椅，讓賓客在純淨海灘上享受陽光與海風



創新餐飲體驗

Cay 餐廳：全新登場，以華南移民的烹飪技術結合泰式海鮮料理

嚴選當地食材：華塔農魚市場海鮮、有機大米

招牌菜：自製咖喱 + 鮮榨椰奶，呈現最純粹的泰式風味

Ocean Kiss 餐廳 全新升級

室內空調區 + 海景戶外區自由選擇

新增 自助餐檯 & 私人包廂，適合團體與家庭用餐

Tree Tops Signature Dining 餐廳 翻新升級

120 年古樹 樹冠上的 8 座私人涼亭，打造獨特樹頂用餐體驗

推出 「海陸交響曲」&「花園交響曲」套餐，呈現蘇梅島當地特色美食



全新生態與戶外活動

生態島皮艇探險：划槳探索島嶼、天然岩層與珊瑚礁，親近大自然

「綠色通道體驗」：了解度假村如何運用環保技術打造可持續景觀

竹炭製作、堆肥回收、蚯蚓養殖有機肥料

蘇梅島拉瓦娜安納塔拉度假酒店

房價：每晚300美元起，包含早餐及各種日常活動，如瑜伽、皮拉提斯、立式槳板與海上皮艇等

更多資訊：官網查詢

電話：+66 77 960 333