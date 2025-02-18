為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 冬候鳥賞鳥指南！台南濱海黑面琵鷺數量創新高 最佳觀賞地點懶人包。

冬候鳥賞鳥指南！台南濱海黑面琵鷺數量創新高 最佳觀賞地點懶人包。

台南賞鳥 黑面琵鷺 台南旅遊 台江國家公園
2025-02-18 00:11:00 文字：編輯 李維唐 圖片：台南市觀旅局
share
編輯 李維唐

編輯 李維唐

隨著永續旅遊與生態保育意識的提升，台南的濱海濕地成為冬候鳥的重要棲息地，並吸引許多旅客前來探索大自然之美。作為全球黑面琵鷺的主要度冬地，台南擁有豐富的濕地生態，每年10月至隔年3月更是賞鳥的最佳時機。根據台江國家公園的最新監測數據，2023年12月28日台南的黑面琵鷺停棲數量達到2,012隻，遠超過去年同期的1,634隻，顯示當地保育成果卓越。隨著賞鳥季進入高峰，這正是生態旅遊愛好者規劃旅程的最佳時刻，親自來到台南濱海地區，欣賞這群優雅候鳥的身影。

▲台南的濱海濕地成為冬候鳥的重要棲息地，並吸引許多旅客前來探索大自然之美 / 台南市觀旅局提供、WalkerLand窩客島整理

▲2023年12月28日台南的黑面琵鷺停棲數量達到2,012隻，遠超過去年同期的1,634隻，顯示當地保育成果卓越 / 台南市觀旅局提供、WalkerLand窩客島整理



台南擁有多處絕佳的賞鳥地點，包括七股潟湖、魚塭區、曾文溪口海埔地、學甲濕地生態園區，以及安南區的海尾寮魚塭區等。其中，七股黑面琵鷺生態保護區內的賞鳥亭，是最受遊客歡迎的賞鳥熱點，每年賞鳥季期間，台江國家公園會提供高倍數望遠鏡與即時影像設備，讓遊客能清楚觀察黑面琵鷺的姿態。此外，園方也安排專業志工駐點解說，讓親子同遊的旅客能深入了解這些珍貴候鳥的生態習性與保育現況，提升賞鳥的知識性與趣味性。

▲每年賞鳥季期間，台江國家公園會提供高倍數望遠鏡與即時影像設備，讓遊客能清楚觀察黑面琵鷺的姿態 / 台南市觀旅局提供、WalkerLand窩客島整理

如果想要完整體驗黑面琵鷺的生態魅力，建議規劃一趟「尋黑琵之旅」。首先，可前往台江國家公園遊客中心，透過展示與影片了解黑面琵鷺的遷徙過程與生態環境，接著前往四草濕地與七股黑面琵鷺賞鳥亭，親眼見證這群冬候鳥的優雅身影。七股黑面琵鷺生態展示館則是學習保育知識的最佳場域，館內詳細介紹黑面琵鷺的生活習性與全球族群變遷，讓旅程更具教育價值。此外，遊客還可順遊頂頭額沙洲，欣賞夕陽映照沙洲的壯闊美景，為行程增添浪漫氛圍。

▲台江國家公園遊客中心，透過展示與影片讓民眾了解黑面琵鷺的遷徙過程與生態環境 / 台南市觀旅局提供、WalkerLand窩客島整理

除了賞鳥，台南濱海地區還有許多值得體驗的活動。例如，搭乘四草或七股的觀光漁筏，近距離認識潟湖生態、紅樹林濕地以及在地漁業文化。熱愛美食的旅客也不能錯過七股新鮮直送的生猛海鮮，無論是肥美蚵仔、現撈魚貨，還是當地獨有的鹽烤料理，都能滿足味蕾。此外，北門井仔腳瓦盤鹽田提供曬鹽體驗，讓遊客親身感受傳統製鹽文化，而雙春濱海遊憩區的Vanaheim愛莊園則是觀察紅樹林與招潮蟹的好去處。當夕陽西下，不論是在七股潟湖還是北門濱海，皆可欣賞一場令人驚艷的落日景色，為這趟生態之旅畫下最美的句點。

▲北門井仔腳瓦盤鹽田提供曬鹽體驗，讓遊客親身感受傳統製鹽文化 / 台南市觀旅局提供、WalkerLand窩客島整理

隨著黑面琵鷺族群的壯大，台南的濱海濕地已成為賞鳥愛好者的天堂。無論是專程前來觀賞冬候鳥，還是規劃一場結合生態、文化、美食的深度旅行，這裡都能帶給旅客豐富的體驗。賞鳥季正值高峰，現在正是安排行程的最佳時機，快來台南，親身感受這場自然與人文交織的精彩旅程吧。

▲隨著黑面琵鷺族群的壯大，台南的濱海濕地已成為賞鳥愛好者的天堂 / 台南市觀旅局提供、WalkerLand窩客島整理


 

更多旅遊資訊請上台南旅遊網查詢、台南購物節網站
 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
延伸閱讀
安心出發勁享生活，勁豪125最懂您的新世代國民車。
 生活消費中心
靜靜系沉浸式旅行！花蓮全新旅宿「丘丘．森旅」體驗全自然、冥想、瑜珈、看山、放空，與山一起作息的靜心旅程，限時開放訂房。
 編輯 李維唐
台北早餐也有鍋燒意麵了！連鎖早餐霸主「早安美芝城」開賣台南鍋燒意麵，超台「懷舊沙茶鍋燒意麵」全台門市都吃的到。
 編輯 鄭雅之
頂級露營體驗可以有多簡單愜意？ 到「寨酌然野奢庄園」就不用辛苦紮營就能露宿山林、不用升火也有美味料理。
 Walker新發現
台南市北區夜半飄香的時光味道——小東路無名麵店《竹滬麵店》，30年的暖心回憶
 引線木偶
推薦商品
keyboard_arrow_up