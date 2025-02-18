隨著永續旅遊與生態保育意識的提升，台南的濱海濕地成為冬候鳥的重要棲息地，並吸引許多旅客前來探索大自然之美。作為全球黑面琵鷺的主要度冬地，台南擁有豐富的濕地生態，每年10月至隔年3月更是賞鳥的最佳時機。根據台江國家公園的最新監測數據，2023年12月28日台南的黑面琵鷺停棲數量達到2,012隻，遠超過去年同期的1,634隻，顯示當地保育成果卓越。隨著賞鳥季進入高峰，這正是生態旅遊愛好者規劃旅程的最佳時刻，親自來到台南濱海地區，欣賞這群優雅候鳥的身影。



▲台南的濱海濕地成為冬候鳥的重要棲息地，並吸引許多旅客前來探索大自然之美 / 台南市觀旅局提供、WalkerLand窩客島整理



▲2023年12月28日台南的黑面琵鷺停棲數量達到2,012隻，遠超過去年同期的1,634隻，顯示當地保育成果卓越 / 台南市觀旅局提供、WalkerLand窩客島整理

台南擁有多處絕佳的賞鳥地點，包括七股潟湖、魚塭區、曾文溪口海埔地、學甲濕地生態園區，以及安南區的海尾寮魚塭區等。其中，七股黑面琵鷺生態保護區內的賞鳥亭，是最受遊客歡迎的賞鳥熱點，每年賞鳥季期間，台江國家公園會提供高倍數望遠鏡與即時影像設備，讓遊客能清楚觀察黑面琵鷺的姿態。此外，園方也安排專業志工駐點解說，讓親子同遊的旅客能深入了解這些珍貴候鳥的生態習性與保育現況，提升賞鳥的知識性與趣味性。▲每年賞鳥季期間，台江國家公園會提供高倍數望遠鏡與即時影像設備，讓遊客能清楚觀察黑面琵鷺的姿態 / 台南市觀旅局提供、WalkerLand窩客島整理如果想要完整體驗黑面琵鷺的生態魅力，建議規劃一趟「尋黑琵之旅」。首先，可前往台江國家公園遊客中心，透過展示與影片了解黑面琵鷺的遷徙過程與生態環境，接著前往四草濕地與七股黑面琵鷺賞鳥亭，親眼見證這群冬候鳥的優雅身影。七股黑面琵鷺生態展示館則是學習保育知識的最佳場域，館內詳細介紹黑面琵鷺的生活習性與全球族群變遷，讓旅程更具教育價值。此外，遊客還可順遊頂頭額沙洲，欣賞夕陽映照沙洲的壯闊美景，為行程增添浪漫氛圍。▲台江國家公園遊客中心，透過展示與影片讓民眾了解黑面琵鷺的遷徙過程與生態環境 / 台南市觀旅局提供、WalkerLand窩客島整理除了賞鳥，台南濱海地區還有許多值得體驗的活動。例如，搭乘四草或七股的觀光漁筏，近距離認識潟湖生態、紅樹林濕地以及在地漁業文化。熱愛美食的旅客也不能錯過七股新鮮直送的生猛海鮮，無論是肥美蚵仔、現撈魚貨，還是當地獨有的鹽烤料理，都能滿足味蕾。此外，北門井仔腳瓦盤鹽田提供曬鹽體驗，讓遊客親身感受傳統製鹽文化，而雙春濱海遊憩區的Vanaheim愛莊園則是觀察紅樹林與招潮蟹的好去處。當夕陽西下，不論是在七股潟湖還是北門濱海，皆可欣賞一場令人驚艷的落日景色，為這趟生態之旅畫下最美的句點。▲北門井仔腳瓦盤鹽田提供曬鹽體驗，讓遊客親身感受傳統製鹽文化 / 台南市觀旅局提供、WalkerLand窩客島整理隨著黑面琵鷺族群的壯大，台南的濱海濕地已成為賞鳥愛好者的天堂。無論是專程前來觀賞冬候鳥，還是規劃一場結合生態、文化、美食的深度旅行，這裡都能帶給旅客豐富的體驗。賞鳥季正值高峰，現在正是安排行程的最佳時機，快來台南，親身感受這場自然與人文交織的精彩旅程吧。▲隨著黑面琵鷺族群的壯大，台南的濱海濕地已成為賞鳥愛好者的天堂 / 台南市觀旅局提供、WalkerLand窩客島整理





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