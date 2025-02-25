竹北必吃牛肉麵「文化城牛肉麵」古早味紅茶無限續！這家位於竹北的老字號小吃店，不僅以實惠的價格提供大塊牛肉、香濃湯頭的牛肉麵，還有各式小菜選擇，搭配免費供應的古早味紅茶及熱湯，讓大家吃得滿足又過癮，想品嚐在地人推薦的牛肉麵店就來這邊。



▲竹北必吃牛肉麵「文化城牛肉麵」推薦菜單：牛肉麵（拉麵）$150、牛肉麵（細麵）$150、牛肉陽春麵 $150​​​​​​​/ WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



▲竹北必吃牛肉麵「文化城牛肉麵」不只牛肉麵湯頭香濃，更有古早味紅茶無限續​​​​​​​ / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

新竹美食 竹北美食 文化城牛肉麵

竹北美食推薦「文化城牛肉麵」位於新竹竹北商圈，距離竹北火車站需步行14分鐘，建議大家驅車前往比較方便。店內裝潢充滿古色古香的氛圍，牆上擺滿了各式懷舊裝飾，為用餐增添一份濃厚的文化感。內用空間寬敞，即使人潮眾多仍能舒適用餐。推薦閱讀： 不是美食沙漠！新竹車站必吃「小鵲sing紅豆餅」薄脆外皮超誘人，巨無霸紅豆餅必拍。

▲竹北美食推薦「文化城牛肉麵」位於新竹竹北商圈，距離竹北火車站需步行14分鐘 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝▲竹北美食推薦「文化城牛肉麵」小菜自助拿取，選擇相當多元 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝「文化城牛肉麵」的牛肉麵以大塊牛肉與濃郁湯頭著稱，麵條種類可供選擇，從細麵、麵線，到陽春麵、拉麵皆能搭配，滿足不同口感需求。雖然牛肉口感較扎實，並非入口即化類型，但勝在肉味濃郁。此外，小菜品項豐富，自助區更有提供古早味紅茶，與紫菜湯皆可無限續杯，相當划算。▲竹北美食推薦「文化城牛肉麵」的牛肉麵以大塊牛肉與濃郁湯頭著稱，麵條種類可供選擇 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝▲竹北美食推薦「文化城牛肉麵」飲料還能自己取用，無限量喝到飽 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝「文化城牛肉麵」以傳統牛肉麵為基礎，搭配多樣化小菜與自助飲品，不僅滿足老饕們的味蕾，也讓人感受到台式小吃的溫暖與誠意。無論是想品嚐紮實牛肉的牛肉麵，或是以鍋燒飯、各式小菜搭配紅茶暢飲，這裡絕對是竹北美食愛好者不可錯過的一站。▲竹北必吃牛肉麵「文化城牛肉麵」推薦菜單：牛肉麵（拉麵）$150、牛肉麵（細麵）$150、牛肉陽春麵 $150​​​​​​​/ WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝▲竹北必吃牛肉麵「文化城牛肉麵」不僅滿足老饕們的味蕾，也讓人感受到台式小吃的溫暖與誠意 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​

地址：新竹縣竹北市光明一路486號

營業時間：平日 11:00–14:00, 17:00–21:00；假日 11:00–21:00；週四公休

新竹美食 竹北美食 文化城牛肉麵 推薦菜單

推薦菜單：牛肉麵（拉麵）$150、牛肉麵（細麵）$150、牛肉陽春麵 $150