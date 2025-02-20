為慶祝2月22日「貓之日」，福岡天神大丸百貨特別策劃了一場貓咪主題特賣會，集結各式各樣與貓咪相關的精選商品。活動從即日起至25日在福岡天神大丸百貨本館地下一樓活動會場及本館、東館地下二樓美食區舉行。這次活動是由百貨公司內的貓奴員工精心挑選，為貓咪愛好者帶來夢幻逸品！







雜貨篇

【 KEORA KEORA】

擁有超擬真貓咪表情的設計品牌，連巴黎羅浮宮「107rivoli」都指定販售！將貓咪的可愛與時尚完美結合，推出一系列精美收納包、筆袋等文具配件。每件商品都充滿設計感，為日常生活增添可愛質感。



甜點篇

【ElePh】ElePh秉持日本獨特的動物保護理念，特別開發支持流浪貓計畫的環保購物袋。最大特色是可摺疊收納成貓咪玩偶造型，不只實用還超級療癒！採用優質聚酯纖維材質，布料紮實有質感，不易起皺且具防水功能。特別的是，每款購物袋都印有「社區貓」特有的耳朵剪裁標記，購買即支持流浪貓保護計畫。【CAT ART】由日本藝術家Shu Yamamoto精心打造的「CAT ART」系列，巧妙將世界名畫融入貓咪元素，創造出全新的藝術詮釋。將經典畫作轉化成平易近人的貓咪版本，讓藝術變得更加有趣親民。現場展示多款經典畫作的貓咪改編版，可一次欣賞貓咪界的藝術傑作。

【洋菓子店Riviere】

來自兵庫縣尼崎市，擁有40多年歷史的人氣甜點店。這次推出的貓咪造型法式薄餅乾，使用自製香草糖調味，薄脆的口感中帶有淡淡香草香，入口即化令人難忘。







【Fairycake Fair】

限量推出的「神奇貓咪餅乾罐」，每片手工餅乾都有獨特的貓咪圖案，從製作到烘焙都完全手工，展現品牌的精湛工藝。最大亮點就在於每片餅乾圖案都不盡相同，充滿趣味性。



■活動資訊

【越之雪本舗大和屋】創立於1778年的老字號和菓子店，這次帶來三款限量貓咪造型和菓子。以竹簍中熟睡的貓咪為發想，推出三色貓（焦糖餡）、黑貓（咖啡餡）和茶白貓（蛋黃餡）三種口味。每款各兩個，共六個入，精緻包裝搭配療癒造型，完美呈現日式和菓子的細膩工藝與現代風格的可愛，讓人捨不得一口吃掉！想要為生活增添一些貓咪元素，或是尋找獨特伴手禮的朋友，千萬不要錯過這次的特別企劃！無論是文具收納、環保購物、甜點零食，都能找到令人愛不釋手的貓咪商品。活動期間限定，貓奴們一定要來福岡天神大丸百貨尋寶！

活動地點：大丸福岡天神店 B1.B2

活動日期：即日起～２月25日

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