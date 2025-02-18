為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 東京車站GRANSTA推出2025春季限定甜點祭，搶先試吃全13種春季和菓子

東京車站GRANSTA推出2025春季限定甜點祭，搶先試吃全13種春季和菓子

東京車站 東京甜點 草莓 紅豆 more
2025-02-18 00:00:00 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：JR-Cross
share
特派員 Trish

特派員 Trish

JR東京車站GRANSTA預計舉辦2025春季限定甜點祭，會場內將集結精緻的日式和西洋點心，展期從即日起持續到3月24日。如果你正好在這期間要飛東京，又剛好是甜食控，千萬不要錯過這次的活動！這篇網羅了所有參展商品，讓你掌握最完整的資訊！

yu-paimu：草莓大福法國麵包派

法國麵包派專門店yu-paimu推出草莓大福法國麵包派，售價648日圓。派皮中放入紅豆餡、草莓、鮮奶油，厚度非常浮誇，咬下幸福感直接爆開，每日限量15個。

▲紅豆、草莓和奶油就是完美的結合，搭配酥皮更是可口。

 

SOBAP：草莓巧克力大福

SOBAP的草莓巧克力大福使用蕎麥粉可麗餅皮製作，堅持無麩質飲食的人也能安心食用，內餡包含紅豆餡、生巧克力，頂部放上整顆草莓，激似聖火的造型超可愛，價格為480日圓。

▲無麩質讓美味更能滿足大部分人，草莓與可麗餅絕配。



 

Jersey Mow Mow：杯裝草莓牛奶大福

Jersey Mow Mow帶來期間限定的杯裝草莓牛奶大福，使用那須產Jersey牛奶，搭配栃木縣產草莓，食材頂級，不容錯過。售價700日圓。展售時間為即日起至3月2日。

▲用杯子裝草莓大福有創意又美味。

 

AM STRAM GRAM nobolyquedaly：草莓大福迷你塔

AM STRAM GRAM nobolyquedaly製作的草莓大福迷你塔，採用新潟縣米粉製作塔皮，吃再多也不怕熱量。售價800日圓，從上午11點開始販售。

▲經典的草莓塔選用不易發胖的新潟縣米粉製作塔皮，風味絕佳。

 

香爐庵KOURO-AN：草莓大福

香爐庵KOURO-AN的草莓大福使用栃愛香品種草莓，售價280日圓，每日限量10個。

▲選用栃愛香品種草莓香氣與甜度更迷人。

 

boB：黑芝麻可麗露

boB推出黑芝麻可麗露，內部放入白豆餡、鮮奶油、莓果果醬，表面鋪上求肥，造型特別，放在白色的盤子上，背景用白色的牆壁擺拍的話，一定很好看！售價450日圓，每日限量15個。

▲經典的可麗露以芝麻口味呈現，展現濃濃的東方感。



 

DEAN & DELUCA：抹茶白玉瑪芬

DEAN & DELUCA的抹茶白玉瑪芬，內餡為白玉和紅豆餡，加入覆盆子。抹茶控絕對不能錯過！售價454日圓，每日限量30個。

▲講到日式甜點怎麼可以沒有抹茶，抹茶口味的瑪芬精緻有美味。

 

Sandwich House Marchen：橘子大福三明治

Sandwich House Marchen推出橘子大福三明治，使用溫州蜜柑製作，半份售價356日圓。

▲選用溫州蜜柑特別香甜，既有視覺效果又美味。



 

THE STANDARD BAKERS TOKYO：黑豆求肥大福紅豆麵包

THE STANDARD BAKERS TOKYO的黑豆求肥大福紅豆麵包，使用丹波產黑豆和北海道產紅豆餡，口味復古精緻。如果同行者有愛吃紅豆的長輩，一定要帶他吃這塊！外帶346日圓，內用352日圓，每日限量30個。

▲黑豆和紅豆組合，造就別具一番香甜風味，每日限量。

 

Daisy Tokyo：黑色麻糬奶油麵包

Daisy Tokyo的黑色麻糬奶油麵包，使用竹炭粉製作麵包，內餡為卡士達奶油，外帶410日圓，內用418日圓。

▲麻糬和麵包結合，再搭配卡士達內餡結合日本和歐洲的兩種風味。



 

銀座甘樂：紅白道明寺

銀座甘樂的紅白道明寺，結合紅豆餡和白豆餡，售價258日圓。

▲充滿日式風情的甜點，結合紅豆和白豆讓一種甜點擁有兩種風味。

 

船橋屋こよみ：草莓白玉紅豆湯

船橋屋こよみ的草莓白玉紅豆湯，添加植物性乳酸菌，健康美味。因為這比較不適合外帶，建議坐下來好好品嚐。售價660日圓。

▲白玉紅豆湯加上當季的草莓增添風味，香甜滋味讓人想吃。



 

のもの：小町姐姐芝麻麻糬

のもの的小町姐姐芝麻麻糬，使用黑白芝麻醬製作，售價330日圓。以上商品均可在GRANSTA TOKYO和GRANSTA MARUNOUCHI找到，因為有些是數量限定，如果想衝的話，建議你排早上前往喔！

▲一早就需要到現場排的的芝麻甜點很值得嚐嚐看。

 

■活動資訊

地址：GRANSTA TOKYO、GRANSTA MARUNOUCHI
活動期間：即日起～3月24日
營業時間：
・GRANSTA TOKYO：08：00～22：00
・GRANSTA MARUNOUCHI：08：00～22：00（部分店舖營業時間可能有所不同）
交通方式：
・GRANSTA TOKYO：東京站地下1樓和1樓的檢票口內
・GRANSTA MARUNOUCHI：東京站地下1樓檢票口外（丸之內北口地下）

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#東京甜點
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
2025春季草莓甜點
基隆必吃千層蛋糕！基隆咖啡廳「三奇壹號咖啡館」藏身巷弄內，冬天限定「草莓千層」必吃。

基隆必吃千層蛋糕！基隆咖啡廳「三奇壹號咖啡館」藏身巷弄內，冬天限定「草莓千層」必吃。
草莓控衝家樂福！大人的乖乖「草莓奶酒」限量搶，工程師會怕。

草莓控衝家樂福！大人的乖乖「草莓奶酒」限量搶，工程師會怕。
南港不限時咖啡廳「莉莉安可頌」一秒到法國鄉村！超大草莓蛋糕、多款可頌必吃。

南港不限時咖啡廳「莉莉安可頌」一秒到法國鄉村！超大草莓蛋糕、多款可頌必吃。
CoCo飲料買一送一！CoCo草莓飲料「莓莓派對」一日限定買一送一開喝。

CoCo飲料買一送一！CoCo草莓飲料「莓莓派對」一日限定買一送一開喝。
24小時吃草莓攻略！草莓季必買6大超商 量販店草莓季優惠，草莓零食 草莓飲料買一送一。

24小時吃草莓攻略！草莓季必買6大超商 量販店草莓季優惠，草莓零食 草莓飲料買一送一。
草莓咖啡買一送一！雀巢草莓KitKat領軍草莓季新品，草莓拿鐵咖啡買一送一。

草莓咖啡買一送一！雀巢草莓KitKat領軍草莓季新品，草莓拿鐵咖啡買一送一。
morechevron_right
延伸閱讀
輕鬆把日本好味帶回台灣，知名日本草莓專門店「Ichibiko」推出濃郁草莓醬。在家就能復刻甜蜜好滋味。
 特派員 Trish
邪惡草莓派又來了！日本麥當勞「草莓大福派」超飽足登場，「草莓果肉」每口都吃到、「粉紅派皮」少女心噴發，吃一口就飽到天靈蓋。
 編輯 林奕如
最浮誇的草莓聖代降臨，嚴選100顆草莓打造豪華聖代就在「いちごBonBonBERRY ATAMI HOUSE.」，還有多款草莓甜點期間限定上市
 特派員 Trish
草莓這樣搭居然超好喝！統一AB優酪乳X Mr.Wish 鮮果茶玩家聯手開發草莓優酪乳創意特調，香甜口感融化你的心。
 生活消費中心
推薦商品
keyboard_arrow_up