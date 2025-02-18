JR東京車站GRANSTA預計舉辦2025春季限定甜點祭，會場內將集結精緻的日式和西洋點心，展期從即日起持續到3月24日。如果你正好在這期間要飛東京，又剛好是甜食控，千萬不要錯過這次的活動！這篇網羅了所有參展商品，讓你掌握最完整的資訊！

yu-paimu：草莓大福法國麵包派

法國麵包派專門店yu-paimu推出草莓大福法國麵包派，售價648日圓。派皮中放入紅豆餡、草莓、鮮奶油，厚度非常浮誇，咬下幸福感直接爆開，每日限量15個。



▲紅豆、草莓和奶油就是完美的結合，搭配酥皮更是可口。





SOBAP：草莓巧克力大福

SOBAP的草莓巧克力大福使用蕎麥粉可麗餅皮製作，堅持無麩質飲食的人也能安心食用，內餡包含紅豆餡、生巧克力，頂部放上整顆草莓，激似聖火的造型超可愛，價格為480日圓。



▲無麩質讓美味更能滿足大部分人，草莓與可麗餅絕配。

Jersey Mow Mow：杯裝草莓牛奶大福

Jersey Mow Mow帶來期間限定的杯裝草莓牛奶大福，使用那須產Jersey牛奶，搭配栃木縣產草莓，食材頂級，不容錯過。售價700日圓。展售時間為即日起至3月2日。



▲用杯子裝草莓大福有創意又美味。





AM STRAM GRAM nobolyquedaly：草莓大福迷你塔

AM STRAM GRAM nobolyquedaly製作的草莓大福迷你塔，採用新潟縣米粉製作塔皮，吃再多也不怕熱量。售價800日圓，從上午11點開始販售。



▲經典的草莓塔選用不易發胖的新潟縣米粉製作塔皮，風味絕佳。





香爐庵KOURO-AN：草莓大福

香爐庵KOURO-AN的草莓大福使用栃愛香品種草莓，售價280日圓，每日限量10個。



▲選用栃愛香品種草莓香氣與甜度更迷人。





boB：黑芝麻可麗露

boB推出黑芝麻可麗露，內部放入白豆餡、鮮奶油、莓果果醬，表面鋪上求肥，造型特別，放在白色的盤子上，背景用白色的牆壁擺拍的話，一定很好看！售價450日圓，每日限量15個。



▲經典的可麗露以芝麻口味呈現，展現濃濃的東方感。

DEAN & DELUCA：抹茶白玉瑪芬

DEAN & DELUCA的抹茶白玉瑪芬，內餡為白玉和紅豆餡，加入覆盆子。抹茶控絕對不能錯過！售價454日圓，每日限量30個。



▲講到日式甜點怎麼可以沒有抹茶，抹茶口味的瑪芬精緻有美味。





Sandwich House Marchen：橘子大福三明治

Sandwich House Marchen推出橘子大福三明治，使用溫州蜜柑製作，半份售價356日圓。



▲選用溫州蜜柑特別香甜，既有視覺效果又美味。

THE STANDARD BAKERS TOKYO：黑豆求肥大福紅豆麵包

THE STANDARD BAKERS TOKYO的黑豆求肥大福紅豆麵包，使用丹波產黑豆和北海道產紅豆餡，口味復古精緻。如果同行者有愛吃紅豆的長輩，一定要帶他吃這塊！外帶346日圓，內用352日圓，每日限量30個。



▲黑豆和紅豆組合，造就別具一番香甜風味，每日限量。





Daisy Tokyo：黑色麻糬奶油麵包

Daisy Tokyo的黑色麻糬奶油麵包，使用竹炭粉製作麵包，內餡為卡士達奶油，外帶410日圓，內用418日圓。



▲麻糬和麵包結合，再搭配卡士達內餡結合日本和歐洲的兩種風味。

銀座甘樂：紅白道明寺

銀座甘樂的紅白道明寺，結合紅豆餡和白豆餡，售價258日圓。



▲充滿日式風情的甜點，結合紅豆和白豆讓一種甜點擁有兩種風味。





船橋屋こよみ：草莓白玉紅豆湯

船橋屋こよみ的草莓白玉紅豆湯，添加植物性乳酸菌，健康美味。因為這比較不適合外帶，建議坐下來好好品嚐。售價660日圓。



▲白玉紅豆湯加上當季的草莓增添風味，香甜滋味讓人想吃。

のもの：小町姐姐芝麻麻糬

のもの的小町姐姐芝麻麻糬，使用黑白芝麻醬製作，售價330日圓。以上商品均可在GRANSTA TOKYO和GRANSTA MARUNOUCHI找到，因為有些是數量限定，如果想衝的話，建議你排早上前往喔！



▲一早就需要到現場排的的芝麻甜點很值得嚐嚐看。





■活動資訊

地址：GRANSTA TOKYO、GRANSTA MARUNOUCHI

活動期間：即日起～3月24日

營業時間：

・GRANSTA TOKYO：08：00～22：00

・GRANSTA MARUNOUCHI：08：00～22：00（部分店舖營業時間可能有所不同）

交通方式：

・GRANSTA TOKYO：東京站地下1樓和1樓的檢票口內

・GRANSTA MARUNOUCHI：東京站地下1樓檢票口外（丸之內北口地下）