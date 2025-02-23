準備好要在清明連假的時候飛大阪了嗎？如果你正在安排大阪自由行，推薦你一家新開幕的文青風設計型飯店。TONES OSAKA將於2025年2月14日在大阪梅田東區堂山開幕。飯店位置距離東梅田站450公尺，梅田站550公尺，JR大阪站600公尺，步行可達大阪各大交通樞紐！

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酒店名字TONES代表空間內的物件、人物、場所、文化的交融。建築設計由義大利建築師阿爾多・羅西操刀，從外觀到內部都融入時尚的時光元素。







入口

入口區利用材質組合，打造光線的變化，呈現出建築物本身的年代感。



豪華雙床房

客房以雙床房為主，面積達30平方公尺。房內採用異材質，結合新舊元素，以地板和牆壁呈現出復古感，同時傢俱與照明則呈現新銳感。







TONES LOUNGE

TONES LOUNGE緊鄰飯店櫃台，營業時段橫跨全日。早晨供應早餐，中午提供輕食，夜晚則轉為酒吧。如果你也喜歡木質和光影交錯呈現出的浪漫情調，一定要在TONES LOUNGE坐下來好好享受。







TONES SALON

TONES SALON設有獨立包廂，空間和外界完全阻隔。旅客可選擇團體或單人使用，空間內也提供酒類與輕食服務。







真空管擴大機

飯店內的特色設施包含真空管擴大機和攝影藝廊。獨家真空管擴大機將提供獨特的音響體驗；攝影藝廊會展示新銳攝影師捕捉的大阪。



大阪攝影師作品







大阪在地食材

餐食保證使用大阪在地的食材和酒品，展現觀光景點以外的大阪美食面貌。早餐則提供精選麵包和咖啡，保證讓你享受悠閒的早晨時光



早餐

飯店總樓層為9層，設於3樓至9樓，共有67間客房。目前接受開幕特惠預訂，旅客可透過官方網站！







TONES OSAKA

地址：大阪府大阪市北區堂山町7-13

交通：地下鐵谷町線 東梅田站約步行7分鐘；地下鐵御堂筋線 梅田站550公尺步行8分鐘；JR大阪站600公尺步行9分鐘

價格：2人一房每晚每房21,200日圓，平均每人每晚10,600日圓

官方網站