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桃園市集逛起來！228連假市集「草莓大福 馬戲團特技秀」就在台茂。

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2025-02-20 22:07:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：台茂購物中心
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編輯 鄭雅之

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桃園人228連假就到台茂逛市集、看表演！每到節慶假日，桃園台茂總會準備精彩活動等待大家到來，這次228連假特別規劃「馬戲特技秀」與「雙焰特技秀」，讓現場觀眾近距離感受高超技藝。此外，2/28至3/2還有超過30攤美食與文創商品的「228連假市集」，從經典台味小吃到日韓甜點應有盡有，不論是想欣賞特技表演、享受美食還是帶孩子體驗手作樂趣，這裡通通滿足，一站式玩透透。

▲桃園228連假台茂有市集，有草莓大福、表演秀 / 台茂購物中心 提供、WalkerLand窩客島整理

▲桃園228連假台茂市集請到「日曜甜塔製造所」水果塔專門店 / 台茂購物中心 提供、WalkerLand窩客島整理



2/28下午16:00登場的「馬戲特技秀」，將由台灣頂尖特技團隊帶來驚險又華麗的表演。人體疊羅漢、晃管高台秀、高拐倒立等高難度技藝輪番上陣，讓觀眾大開眼界。整場演出宛如夢幻馬戲世界，結合動感音樂與炫目燈光，帶來震撼視覺享受。3/1下午15:00則迎來全國街藝冠軍組合「神火俠侶」，帶來刺激的「雙焰特技秀」。雙人火扇、火裙、火棍接連登場，結合舞蹈與特技，創造出充滿節奏感的視覺盛宴，讓觀眾不自覺屏息欣賞。

▲桃園228連假台茂公園 「雙焰特技秀」 打造親子休閒好去處/ 台茂購物中心 提供、WalkerLand窩客島整理

▲桃園228連假台茂公園 「馬戲特技秀」免費欣賞 / 台茂購物中心 提供、WalkerLand窩客島整理

2/28～3/2每日15:00起，還有集結超過30個攤位「228連假市集」，包括胖子修的總匯三明治、馬爺烤鴨、草仔粿等經典台味，還有韓式飯捲與玉子燒等異國料理。甜點控則不可錯過不思閣的小米甜甜圈、糖葫蘆、雞蛋糕、地瓜球，以及來自苗栗頭份的「日曜甜塔製造所」水果塔專門店，帶來各式水果塔的酸甜滋味。此外，還有各種手作飾品、玩具與親子DIY體驗，讓全家人都能玩得盡興。

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▲桃園台茂228連假市集有台式小吃、異國料理/ 台茂購物中心 提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​

▲桃園台茂228連假市集集結超過30個攤位/ 台茂購物中心 提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​

 

桃園台茂購物中心 228連假活動資訊

活動地點：台茂購物中心（桃園市蘆竹區南崁路一段112號）
馬戲特技秀：2/28（五）16:00-16:30
雙焰特技秀：3/1（六）15:00-15:30
 

桃園台茂 228連假市集

2/28（五）~ 3/1（六）15:00~20:30
3/2（日）15:00~19:30

 

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