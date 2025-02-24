哆啦A夢鐵粉衝一波囉！日本環球影城首次推出以《電影哆啦A夢 大雄的藝術世界歷險》為主題的4D特展，於即日起至8月17日期間盛大登場，預備與廣大粉絲一同慶祝電影系列45週年。這次不只帶來前所未有的4D體驗，更推出一系列讓粉絲瘋狂的限定美食與周邊商品！





《電影哆啦A夢 大雄的藝術世界歷險》4D特展華麗登場

夢幻限定美食

即日起園區內的Studio Stars Restaurant推出一系列充滿藝術感的主題餐點。最吸睛的「畫家哆啦A夢歐姆蛋漢堡排套餐」，完美呈現哆啦A夢開心作畫的可愛模樣，以白醬歐姆蛋搭配番茄醬漢堡排的創意組合，不只好吃更是視覺享受。



另外還有以大雄塗鴉為靈感的「大雄塗鴉雙拼咖哩」，將兩種不同風味的咖哩完美融合。而專為孩童設計的「哆啦A夢繪畫兒童餐」則附贈迷你饅頭與巧克力筆，讓小朋友在享用美食的同時也能發揮創意，體驗畫畫的樂趣。吃完正餐也沒忘了甜點，「哆啦A夢繽紛巧克力葡萄聖代」，繽紛的配色加上新鮮葡萄的點綴，每一口都充滿驚喜。「哆啦A夢彩繪乳酪蛋糕」則以水彩畫般的夢幻色彩呈現，不只好吃更是IG打卡熱門選擇！想要邊逛邊吃嗎？園區還特別推出可愛到讓人尖叫的「哆啦A夢畫筆造型爆米花桶」，不只實用還能收藏。最特別的是貝雷帽造型可以拆卸，讓收藏價值更上一層樓！另外還有以哆啦A夢為靈感的特製吉拿棒，頂端的鈴鐺造型糖霜裝飾，讓人捨不得一口吃掉。限定周邊商品各式獨家周邊商品也陸續登場。身穿電影版特製服裝的哆啦A夢髮箍，是園內必備的拍照道具；以畫布為靈感的印花T恤上，印有正在創作的哆啦A夢，充滿藝術氣息；精緻的框畫風格吊飾，彷彿將哆啦A夢們從畫框中帶出，可愛程度破表。最受矚目的莫過於穿著特別版服裝的限定玩偶，每個細節都完美重現電影中的造型，絕對是粉絲們不能錯過的收藏品。這些精心設計的周邊商品都是園區獨家，想必又會掀起一波搶購熱潮！想要體驗前所未有的哆啦A夢冒險旅程，同時把最可愛的限定商品帶回家，這個春天就到日本環球影城朝聖吧！無論是大人還是小孩，都能在這裡找到屬於自己的哆啦A夢回憶！ⓒFujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK 2025