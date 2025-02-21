台南遠東香格里拉飯店迎來16週年，特別推出一系列限時住宿優惠，讓旅客以最超值的價格體驗頂級住宿。這次最受矚目的專案，莫過於「豪華閣尊榮客房加價16元，升等入住套房」活動。即日起，凡預訂「豪華閣尊榮客房」，只需額外加價16元，即可升等至27坪的「雅仕套房」，享受一房一廳與獨立更衣間的奢華空間。同時，入住賓客還能享有「豪華閣貴賓廊禮遇」，包含精緻早餐、傍晚雞尾酒與小點，並享專人辦理入住退房、免費衣裝燙整服務及商務會議室2小時免費使用等尊榮禮遇。此優惠專案適用於3月1日至4月30日期間，每晚最低房價4,966元起，數量有限，額滿為止。



▲16元升等豪華套房！台南遠東香格里拉16週年住房優惠，住房84折起 / 台南遠東香格里拉提供、WalkerLand窩客島整理



除了超值的16元升等方案，台南遠東香格里拉飯店還推出「週年奢華升級．高樓層雙禮享」專案，讓旅客在優惠價格下享有更高層次的住宿體驗。凡預訂「特選尊榮客房」，即可保證入住29樓以上的高樓層房型，並自動升級為「豪華閣貴賓廊禮遇」，包含早餐、傍晚雞尾酒與小點、免費衣裝燙整服務及會議室使用。此外，飯店還特別準備了限量多功能環保盥洗包，讓入住旅客帶回實用好禮。本專案優惠價3,822元起，為期限定，適用於3月1日至4月30日。



▲台南遠東香格里拉飯店推出「週年奢華升級．高樓層雙禮享」專案，讓旅客在優惠價格下享有更高層次的住宿體驗 / 台南遠東香格里拉提供、WalkerLand窩客島整理

同時，這次週年慶住房優惠還推出「對號入住」方案，讓符合特定條件的旅客享受更優惠的價格。凡身分證或護照號碼中含有飯店郵遞區號「7、0、1、4、6」任一數字，即可憑證訂房，選擇尊榮客房、尊榮家庭房或行政家庭房型，享受最低84折優惠，雙人入住最低3,192元起，不限平假日，並可自由搭配自助式早餐。此方案每張證件限訂一間客房，讓符合資格的旅客享有絕佳優惠。▲次週年慶住房優惠還推出「對號入住」方案，讓符合特定條件的旅客享受更優惠的價格 / 台南遠東香格里拉提供、WalkerLand窩客島整理台南遠東香格里拉飯店16週年慶住房優惠涵蓋多種房型與折扣方案，無論是16元加價升等奢華套房，或是指定號碼對號入住折扣，都讓旅客能以最划算的價格體驗五星級飯店的極致服務。優惠期間自3月1日至4月30日，限時優惠不容錯過，計畫前往台南旅遊的旅客，務必把握這次機會，預訂最超值的住宿體驗。▲台南遠東香格里拉飯店16週年慶住房優惠，要讓旅客能以最划算的價格體驗五星級飯店的極致服務 / 台南遠東香格里拉提供、WalkerLand窩客島整理



台南遠東香格里拉16週年慶 16元升等豪華套房

內容：預訂「豪華閣尊榮客房」，加價16元即可升等至27坪「雅仕套房」

附加禮遇：

豪華閣貴賓廊禮遇（早餐、傍晚雞尾酒與小點）

專人辦理入住退房

免費衣裝燙整乙套

商務會議室2小時免費使用（需預約）

價格：每晚最低4,966元起

適用期間：2025年3月1日至4月30日

專案詳情



台南遠東香格里拉16週年慶 週年奢華升級．高樓層雙禮享

內容：預訂「特選尊榮客房」，保證入住29樓以上高樓層

附加禮遇：

豪華閣貴賓廊禮遇（早餐、傍晚雞尾酒與小點）

免費衣裝燙整乙次

商務會議室2小時免費使用（需預約）

限量多功能環保盥洗包乙個

價格：每晚最低3,822元起

適用期間：2025年3月1日至4月30日

專案詳情



台南遠東香格里拉16週年慶 對號入住優惠

內容：凡身分證或護照號碼含「7、0、1、4、6」任一數字，即可享84折優惠

適用房型：尊榮客房、尊榮家庭房、行政家庭房

可選附加：自助式早餐（自由搭配）

價格：每晚最低3,192元起

限制：每張證件限訂一間客房

適用期間：2025年3月1日至4月30日

專案詳情