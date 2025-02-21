新莊人必拍、也一定要打卡的「2025中港大排光雕展」即將在2月26日閃耀登場，連續26天點亮新北市中港河廊，帶來一場前所未有的光影藝術饗宴。今年光雕展以「光影中港 神幻秘境」為主題，象徵愛與美的「光之女神」化身主角，透過璀璨燈飾與光雕投影，營造出浪漫而夢幻的氛圍，特別迎接即將到來的白色情人節。



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▲新莊中港光雕展「5米高光之女神」2/26首亮相！新莊人的中港大排必拍攻略 / 新北市政府水利局提供、WalkerLand窩客島整理



新北市水利局精心規劃四大主題燈區，包括「夢幻燈區」、「藝術燈區」、「希望燈區」與「幸福燈區」，將整個中港大排河廊打造成宛如童話世界般的光影殿堂。展區內除了結合自信橋、幸福橋、昌盛橋、昌隆橋等地標性陸橋，更以燈光串聯出女神的宮殿，每一段路徑都象徵著祝福與幸福，引領遊客穿越光影交錯的奇幻空間，感受純粹的浪漫氛圍。



▲今年光雕展以「光影中港 神幻秘境」為主題，象徵愛與美的「光之女神」化身主角，透過璀璨燈飾與光雕投影，營造出浪漫而夢幻的氛圍 / 新北市政府水利局提供、WalkerLand窩客島整理

水利局長宋德仁表示，今年光雕展最令人期待的亮點之一，是位於自信橋上的5米高「光之女神」，她象徵著守護與祝福，凝視著河廊中的璀璨燈火，為每一對來訪的戀人送上美好祝願。此外，特別設計的「心戀中港」以巨型愛心造型呈現，是情侶們拍照打卡的夢幻場景。「蒲公英夢幻園」則象徵希望與夢想，彷彿女神的後花園，讓人可以在此許下心願，感受滿滿的幸福氛圍。整個展覽共使用超過三百萬盞LED燈，營造出極具層次感的燈光藝術，河廊沿岸的樓梯扶手與欄杆也佈滿璀璨燈飾，將中港大排點綴成光影交織的秘境。這場光雕盛宴不僅帶來震撼的視覺享受，更讓每位來訪者沉浸在浪漫與夢幻的氛圍中，成為2025年初春最值得期待的活動之一。▲「蒲公英夢幻園」則象徵希望與夢想，彷彿女神的後花園，讓人可以在此許下心願，感受滿滿的幸福氛圍 / 新北市政府水利局提供、WalkerLand窩客島整理▲河廊沿岸的樓梯扶手與欄杆也佈滿璀璨燈飾，將中港大排點綴成光影交織的秘境 / 新北市政府水利局提供、WalkerLand窩客島整理除了精彩的光雕展，主辦單位也準備了豐富的活動來增添互動樂趣。開幕當天，現場將邀請火舞團帶來震撼人心的演出，以炫目的火焰舞蹈為光雕展揭開序幕。此外，3月14日白色情人節當晚，還有限定加碼闖關活動，成功挑戰關卡的遊客將能獲得限量「棒棒糖造型毛巾」紀念品，為這場夢幻之旅留下美好回憶。想要一睹「2025中港大排光雕展」的絕美夜景，民眾可於2月26日至3月23日間前往新北市新莊區中港大排。每日點燈時間為晚間6點至10點，交通上可搭乘捷運環狀線至幸福站，步行約15分鐘即可抵達，或搭乘99、299公車至財元廣場站，步行2分鐘即達。▲3月14日白色情人節當晚，還有限定加碼闖關活動，成功挑戰關卡的遊客將能獲得限量「棒棒糖造型毛巾」紀念品，為這場夢幻之旅留下美好回憶 / 新北市政府水利局提供、WalkerLand窩客島整理▲2025新莊中港光雕展 / 新北市政府水利局提供、WalkerLand窩客島整理

2025新莊中港光雕展

展期：2/26起至3/23止(點燈時間：每日晚間18時至22時)

地點：新莊中港大排

交通資訊：捷運環狀線幸福站出口，沿幸福路往中華路二段方向步行約15分鐘；搭乘公車99 、299至財元廣場步行約2分鐘

開幕火舞團表演：2/26 晚間18時10分開始

白色情人節加碼闖關活動：3/14晚間18時於新莊區中港廣場，闖關成功後即可獲得限量「棒棒糖造型毛巾」專屬紀念品1份