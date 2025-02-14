誰說賞櫻花就要跑郊區！新北新店著名櫻花景點「陽光運動公園」，於近日正式盛開，粉嫩的櫻花步道點綴，最佳賞櫻花期落在2月上旬至3月上旬，讓新店人週末就到陽光運動公園散步、賞櫻，享受春日浪漫踏青。此處鄰近捷運站，亦可以搭乘捷運輕鬆前往，不怕塞車、找不到停車位的窘境。



▲新北櫻花景點推薦，坐捷運就到「新店陽光運動公園」 / 新北高灘處 提供、WalkerLand窩客島整理



▲新北櫻花步道就在新店免費賞花 / 新北高灘處 提供、WalkerLand窩客島整理

新北賞櫻推薦 陽光運動公園

地址：新北市新店區安業街



新店賞櫻 陽光運動公園 交通資訊

捷運：搭乘新店線或小碧潭線至小碧潭站，沿環河路步行至湯泉陸橋，連接陽光橋即可抵達。

公車：8、202區、208、208區、248、624、897、905副、913、935、橘1、橘9，至陽光運動公園站下車即可到達。

自行開車：

國道1號：圓山交流道下，接建國高架道路至辛亥路，再沿基隆路高架道至環河快速道路，接碧潭大橋、安業街即可到達。

國道3號：

新店交流道下，接中興路、碧潭大橋、安業路抵達。

安坑交流道下，接安康路、安和路、安利街、安業街即可到達。