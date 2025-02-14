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新北櫻花推薦！搭捷運衝「新店陽光運動公園」賞櫻，交通資訊必看。

櫻花 新北景點 新店景點 賞櫻 more
2025-02-14 16:37:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：新北高灘處
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

誰說賞櫻花就要跑郊區！新北新店著名櫻花景點「陽光運動公園」，於近日正式盛開，粉嫩的櫻花步道點綴，最佳賞櫻花期落在2月上旬至3月上旬，讓新店人週末就到陽光運動公園散步、賞櫻，享受春日浪漫踏青。此處鄰近捷運站，亦可以搭乘捷運輕鬆前往，不怕塞車、找不到停車位的窘境。

▲新北櫻花景點推薦，坐捷運就到「新店陽光運動公園」 / 新北高灘處 提供、WalkerLand窩客島整理

▲新北櫻花步道就在新店免費賞花 / 新北高灘處 提供、WalkerLand窩客島整理



河津櫻原產於日本伊豆半島河津町，是由大島櫻與緋寒櫻自然混交而成，以花朵碩大且呈粉嫩色澤聞名，且開花時間較早，是迎接春天的代表花卉。目前陽光運動公園的河津櫻已開約六成，隨著氣溫逐漸回暖，櫻花將陸續綻放，形成一片壯觀的粉色花海。陽光運動公園步道沿線綻放的櫻花，與藍天、綠地交織，呈現出夢幻且層次豐富的景色，是雙北近郊春遊賞櫻的理想去處。

▲新店櫻花陽光運動公園河津櫻盛開中 / 新北高灘處 提供、WalkerLand窩客島整理

▲新店陽光運動公園櫻花步道最佳賞花期至3月上旬 / 新北高灘處 提供、WalkerLand窩客島整理

除了賞櫻，陽光運動公園也提供多樣化的遊憩與運動設施，佔地約20公頃，設有直排輪競速場、沙灘排球場、足球場以及共融兒童遊戲場等，適合親子與朋友一同前來。遊客可以騎乘自行車穿梭在公園步道，或是到「陽光綠洲」兒童遊戲場探索各式有趣的設施。無論是想放鬆散步，還是來場輕鬆的戶外活動，這裡都能滿足不同年齡層的需求，是新北地區難得的休閒綠地。

推薦閱讀：新北櫻花9大賞花點推薦！免費爽拍「櫻花步道 櫻花公園」滿開，不只淡水天元宮櫻花必拍。

▲新店陽光運動公園櫻花搭捷運到小碧潭站步行就到 / 新北高灘處 提供、WalkerLand窩客島整理

▲新店陽光運動公園還提供多樣化的遊憩與運動設施 / 新北高灘處 提供、WalkerLand窩客島整理



 

新北賞櫻推薦 陽光運動公園

地址：新北市新店區安業街
 

新店賞櫻 陽光運動公園 交通資訊

捷運：搭乘新店線或小碧潭線至小碧潭站，沿環河路步行至湯泉陸橋，連接陽光橋即可抵達。
公車：8、202區、208、208區、248、624、897、905副、913、935、橘1、橘9，至陽光運動公園站下車即可到達。
自行開車：
國道1號：圓山交流道下，接建國高架道路至辛亥路，再沿基隆路高架道至環河快速道路，接碧潭大橋、安業街即可到達。
國道3號：
新店交流道下，接中興路、碧潭大橋、安業路抵達。
安坑交流道下，接安康路、安和路、安利街、安業街即可到達。

 

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