全聯買一送一跟上，麵控到全聯囤貨！在家自煮最方便的就是滾熱水、下一包麵全聯「麵麵俱到」優惠開跑 2/21 至 3/6，購買純麵條或義大利麵條，加購指定調味醬可現折 5 元，還有多款麵條、醬料祭出買一送一、第2件5折優惠。不論是台式、日式或義式風味，晚餐、宵夜都能輕鬆上桌，義大利麵更下殺銅板價，每包最低只要 18 元，想省荷包趁現在囤貨最划算。



▲全聯買一送一「麵麵俱到」優惠 / 全聯 提供、WalkerLand窩客島整理



▲全聯麵條、醬料買一送一優惠 / 全聯 提供、WalkerLand窩客島整理

全聯買一送一優惠

全聯這次集結各國人氣麵條，從 Q 彈的「鄉傳勁 Q 雞蛋關廟麵」、百年品牌「度小月刀削麵」，到日系「好勁道千羽拉麵」、「信州蕎麥麵」，價格通通有感折扣。熱愛義大利麵的話，則不能錯過「BORGES 義大利螺旋麵」買 1 送 1，平均每包 46 元，「荷卡廚坊特級義大利直麵」每包 24 元，第 2 包 5 折，等於 18 元就能入手，平價就能煮出高級義式風味。▲全聯優惠於即日起至3/6推出麵條、醬料優惠 / 全聯 提供、WalkerLand窩客島整理▲全聯優惠包括人氣度小月刀削麵 / 全聯 提供、WalkerLand窩客島整理搭配好醬料更對味！「金蘭拌醬」買 2 瓶平均 45 元，適合乾拌麵、拌飯，日系「博多風味豚骨拉麵湯頭」買 1 送 1，平均 100 元有找，還有「康寶私廚料理醬」紅白醬 110 元買 1 送 1，讓義大利麵更有層次感。除了全聯，大潤發也同步推出泡麵、速食麵優惠，滿 399 元送 40 元抵用券，超值異國泡麵一次買起來，讓美味隨時在家輕鬆享受。推薦閱讀： 挺棒球買一送一！經典賽應援「屈臣氏漫遊台灣小熊」先搶冠軍熊。 ▲全聯優惠連醬料都有優惠 / 全聯 提供、WalkerLand窩客島整理▲全聯優惠醬料都有優惠 / 全聯 提供、WalkerLand窩客島整理

優惠時間：2025/2/21～3/6

優惠活動：

指定麵條＋調味醬折 5 元（單筆不累折）

麵條優惠：買 1 送 1 / 第 2 件 5 折

推薦品項：「義大利直麵」每包 18 元、「螺旋麵」每包 46 元



大潤發優惠

優惠時間：2025/2/21～3/6

優惠活動：

指定麵類滿 399 元送 40 元抵用券（限量 25,000 張）

異國泡麵優惠：「耆盛螺螄麵」買 1 送 1、「逸品杯麵」每件 26 元