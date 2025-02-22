中華隊在2/21的WBCQ世界棒球經典賽資格賽意外爆冷以5比12輸給西班牙，許多棒球迷感到不捨與難過，特別是看到Team Taiwan在3局下由部長張育成擊出2分全壘打，將比分拉近時一度覺得台灣隊還有機會贏球，爾後又被西班牙拉大距離，讓許多中華隊的棒球迷心疼球員的努力。但全家知道球員和球迷都辛苦了，全家挺台灣隊搶首勝，特別加碼推出全壘打限定買一送一優惠，為Team Taiwan搶首勝集氣。



▲中華隊差點被扣倒！我們全家挺台灣隊搶首勝，全壘打買一送一搶先看 / 全家提供、WalkerLand窩客島整理



全家為了幫中華隊加油、為台灣隊集氣搶首勝，特別在2月21日22:00至2月22日期間，推出435ml可口可樂買1送1的限時優惠。讓球迷不僅能在觀賽時可以享受清涼暢快的可樂，更能與全家一起挺Team Taiwan搶首勝。同時，全家應援優惠還有FamiCollection指定茶飲買2送1，百吉棒棒冰買2送1。



▲全家應酬限定買一送一 / 全家提供、WalkerLand窩客島整理

沒有人想要自己的國家代表隊輸球，當中華隊在12強拿到冠軍時，我們全體國民一起高興，當Team Taiwan台灣隊惜敗輸球時，我們一起與球員承受難過、我們一起再出發，相信中華隊一定可以在這一次的WBCQ世界棒球經典賽資格賽搶下會內賽門票。▲全家WBCQ世界棒球經典賽資格賽應援優惠 / 全家提供、WalkerLand窩客島整理



全家WBCQ世界棒球經典賽資格賽應援優惠

活動期間：2/21 22:00-2/26 23:59

優惠品項：

1、全店指定商品買1送1起

2、FamiCollection指定茶飲 買2送1

3、百吉棒棒冰 買2送1

4、金牌ONE台灣啤酒 第2件5折



中華隊全壘打限時買一送一

活動期間：2/21 22:00-2/22

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