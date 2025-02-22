隨著春天悄然來臨，全台各地花海接連綻放，無論是粉嫩夢幻的櫻花、繽紛燦爛的鬱金香，還是浪漫垂墜的紫藤花，都吸引大批旅人前往賞花打卡。為了迎接這場春日視覺盛宴，福容大飯店特別推出一系列花卉主題住宿與餐飲活動，讓旅客在賞花之餘，還能以味蕾體驗春天的美好。



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▲搶攻賞花春遊商機！福容大飯店住房買一送一、賞花行程、美食優惠 / 福容大飯店提供、WalkerLand窩客島整理



2025年春季，福容台北一館自3月1日至4月30日推出「花卉主題美饌」，凡姓名中含有「花」字的顧客，不僅可享85折優惠，還能獲贈氣泡飲，讓賞花之旅更添浪漫氛圍。若想要沉浸式體驗春天的美景與美食，「戀花套餐」絕對不容錯過。



日式料理「順園」以春菊刺身、油菜花大蝦天婦羅、淡雪花鹽乾煎A5和牛等精緻食材入饌，搭配3月至12月推出的「花藝住房專案」，每房專案價8,399元，提供一泊二食的完美享受。此外，3月15日更將參與「2025台北花伴野餐」活動，於現場設攤販售花季限定商品，飯店大廳酒吧同步推出「春暖花伴野餐禮籃」，讓旅客在花海間體驗最純粹的野餐時光。



▲福容台北一館_順園日式料理「戀花套餐」以春菊刺身、油菜花大蝦天婦羅、淡雪花鹽乾煎A5和牛等時令美饌演繹春日繽紛 / 福容大飯店提供、WalkerLand窩客島整理

除了北台灣，福容飯店在全台各地皆有推出不同的春季限定活動。福容花蓮店祭出「福容花時間」住房專案，3月31日前限時買一晚送一晚，兩人成行入住市景客房最低4,800元起，讓旅客在白色桐花與金黃油菜花海間感受如夢似幻的春日美景。鄰近南投草坪頭的福容徠旅水里店，則提供雙人入住優惠價2,299元起，讓旅客能輕鬆漫步於粉色與桃紅交錯的櫻花步道，享受靜謐的山林美景。而在桃園，福容機捷A8館的「福粵樓」特別打造「春漾櫻色」限定套餐，以二月櫻花入饌，搭配春筍與鹽漬鱈魚，展現春季食材的鮮美風味。田園西餐廳則推出「2025和風春の祭」自助餐慶典，讓旅客能品味各式日式春季料理。此外，3月20日起館內更將舉辦「春 藝術的饗宴」畫展，展出本土藝術家劉桂美的花卉主題作品，為旅客帶來視覺與藝術的雙重饗宴。▲福容桃園機捷A8店_田園西餐廳2月至5月推出「2025和風春の祭」 / 福容大飯店提供、WalkerLand窩客島整理南台灣的賞花熱潮同樣不容小覷，福容高雄飯店則推出「花漾暢遊住房專案」，3月至6月期間入住行政客房每晚4,188元起，內含自助早餐、雙人下午茶，還可獲贈巴黎香氛Paris Fragrance護手霜，讓旅客在春日旅途中感受花香氣息的療癒魅力。▲福容高雄店_3月至6月入住「花漾暢遊住房專案」行政客房4,188元起，再贈雙人下午茶乙份 / 福容大飯店提供、WalkerLand窩客島整理北部賞花熱點方面，新北淡水的無極天元宮迎來盛開的吉野櫻，粉嫩花海覆蓋整片山頭，吸引國內外遊客朝聖。同樣在淡水的福容淡水漁碼店推出「春遊淡水住房專案」，雙人平日入住6,499元起，3月底前入住更可免費升等海景房，享受櫻花綻放與海天一線的美景。此外，福容徠旅林口鄰近竹林寺櫻花，每年二、三月粉色櫻花爭相盛開，廟宇與花海相互映襯，彷彿置身於京都的禪意花境。而全台最美的「櫻花星巴克」門市外，櫻花與咖啡香交織，成為春日午後最愜意的打卡勝地。現在入住福容徠旅林口指定日，雙人房2,599元起，讓旅人能輕鬆享受春日浪漫。▲新北淡水的無極天元宮，是北台灣賞櫻名所，吉野櫻綻放整片山頭，每年都吸引國內外遊客朝聖 / 福容大飯店提供、WalkerLand窩客島整理

福容台北一館 限時優惠

花卉主題美饌（3月1日至4月30日）：姓名中含「花」字，餐飲享85折優惠，另贈氣泡飲

戀花套餐（順園日式料理）：春菊刺身、油菜花大蝦天婦羅、A5和牛等精緻料理

花藝住房專案（3月至12月）：一泊二食搭配日式戀花套餐，每房8,399元

參與2025台北花伴野餐（3月15日）：現場設攤販售花季限定商品，飯店大廳酒吧同步推出春暖花伴野餐禮籃



福容淡水漁碼 升等海景房

春遊淡水住房專案：雙人平日6,499元起，3月底前入住可免費升等海景房



福容桃園機捷A8 限定美食

福粵樓春漾櫻色套餐：二月櫻花入饌，搭配春筍、鹽漬鱈魚等春季料理

田園西餐廳2025和風春の祭：日式風味自助餐吃到飽慶典

桂花蜜蓮藕甜點：桃園觀音蓮藕搭配酒釀與桂花醬

春藝術的饗宴畫展（3月20日-6月20日）：劉桂美花卉主題作品展



福容徠旅林口 住房優惠

指定日雙人入住優惠2,599元起，不含早餐

鄰近竹林寺櫻花及櫻花星巴克，賞花打卡熱門地點



福容花蓮 住房買一送一

福容花時間住房專案（3月31日前）：限時買一晚送一晚，雙人入住市景客房最低4,800元起



福容徠旅水里 入住優惠

指定日雙人入住優惠2,299元起，不含早餐

鄰近南投草坪頭櫻花季，可欣賞粉色與桃紅交錯的櫻花步道



福容高雄加碼送護手霜

花漾暢遊住房專案（3月至6月）：入住行政客房4,188元起，含自助早餐、雙人下午茶

住宿加贈巴黎香氛Paris Fragrance護手霜