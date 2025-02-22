2025世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）A 組賽事於2/21在台北大巨蛋正式開打，中華隊於2/22晚間迎戰南非，最終以9:1大勝，成功拿下本屆資格賽的首場勝利。這場精彩對決讓全台球迷沸騰，萊爾富、全家、7-11也紛紛推出應援優惠，邀請民眾一起為中華隊加油。



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萊爾富率先響應，宣布即日起至2/23 23:59，推出「指定麵包系列與 Hi café 特大杯系列指定飲品」限時買 1 送 1，若選購不同價格的商品，則可享2件5折優惠。優惠品項包括25元的「我們的古早香-沙琪瑪系列（雞蛋/黑糖）」、30元的「職人烘焙系列麵包（紅豆/克林姆）」，還有 Hi café 系列咖啡，如原價60元的美式、70元的拿鐵，以及熱銷的黑糖珍珠奶茶、泰式奶茶等人氣飲品。此外，喜歡氣泡系飲料的消費者也能享受冰洛神花風味氣泡飲與檸檬風味氣泡美式等飲品買1送1優惠。



同時，全家也加入應援行列，自2/22 22:00 起至2/26 23:59，全店多款商品祭出買一送一優惠。最受歡迎的「Let's Café 咖啡拿鐵」可享任選買1送1，此外還有「伊藤園綠茶」買2送1、「可口可樂纖維+」買2送1等應援活動，讓球迷補充能量，為中華隊加油。



而 7-ELEVEN 也不落人後，推出限時3天（2/23-2/25）的超值優惠，包含雙蔬鮪魚與御選肉鬆飯糰任 2 件 88 折、指定零食如 M&M’S 巧克力、可樂果、湖池屋等折扣優惠，還有思樂冰大杯買 1 送 1、御茶園麥萃無糖麥茶買 2 送 1。熱愛咖啡的消費者則可透過 OPENPOINT APP 享受「GODIVA 巧克力買 1 送 1」、「特大杯拿鐵買 2 送 2」等精選優惠，讓應援更添美味。

萊爾富2025應援優惠

活動期間：即日起至2月23日23:59）

優惠活動

麵包買一送一：我們的古早香-沙琪瑪（雞蛋/黑糖）（單件25元）、職人烘焙系列麵包（紅豆/克林姆）（單件30元）

Hi café 特大杯買1送1：冰/熱美式咖啡（單杯原價60元）、冰/熱拿鐵咖啡（單杯原價70元）、冰泰式奶茶（單杯原價55元）、冰黑糖珍珠奶茶（單杯原價65元）、冰波霸黑糖奶茶（單杯原價65元）、冰紅茶拿鐵（單杯原價65元）、冰茶系列（柳橙百香椰果/青梅蒟蒻/荔枝蒟蒻，單杯原價65元）、冰洛神花風味氣泡飲（單杯原價55元）、冰風味氣泡美式（檸檬/黃金柚香，單杯原價80元）



全家2025應援優惠

活動期間：2月22日22:00至2月26日23:59）

優惠活動：Let's Café 指定咖啡拿鐵買1送1、伊藤園指定綠茶買2送1、可口可樂纖維+買2送1





7-ELEVEN2025應援優惠

活動期間：2月23日至2月25日

優惠活動：雙蔬鮪魚/御選肉鬆飯糰 任2件88折、熱狗 大亨堡 第2件5折、思樂冰大杯買1送1、御茶園麥萃無糖麥茶買2送1、多喝水 STAYCOOL 礦物強氣泡買2送1、森永 in 果凍買2送1



OPENPOINT APP 行動隨時取2025應援優惠

活動期間：2月23日至2月24日

優惠活動：GODIVA 巧克力 買1送1、特大杯拿鐵 買2送2、咖啡珍珠歐蕾 買2送1

相關優惠內容依官方公告為主