承億酒店再添高雄美食必吃清單！全新粵菜烤鴨餐廳「賀鴨郎」即將於2月26日正式開幕，為高雄亞洲新灣區帶來道地港澳風味。餐廳名稱不僅取自「好鴨」的幽默諧音，更與台語「富有的人」相呼應，獨特又富趣味，讓人一聽就難忘。「賀鴨郎」以粵菜與烤鴨為核心，邀請擁有豐富經驗的港澳雙主廚領軍，打造一場融合傳統與創新的美食體驗。



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▲ / 承億酒店提供、WalkerLand窩客島整理



「賀鴨郎」位於承億酒店B1，顧客可從一樓入口搭乘手扶梯直達。餐廳整體設計以現代摩登風格為主，運用直立馬賽克磚牆、灰色水泥調與精緻藤編等元素，營造出沉穩且充滿層次感的空間氛圍。此外，內部特別設計天井造景，引入自然光線，打造開闊明亮的用餐環境。最具特色的是開放式磚窯烤鴨區，讓顧客能親眼見證每隻烤鴨的烘烤過程，在視覺與味覺的雙重饗宴中，感受傳統技藝的魅力。



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賀鴨郎的美食實力來自兩位經驗豐富的港澳主廚。梁聖宇主廚自14歲起便投入餐飲業，憑藉精湛手藝，在19歲時便帶領十多位港澳師傅來台，致力於推廣正宗港澳風味。擅長粵菜、潮州菜與烤鴨料理的他，以細膩火候掌控與傳統技法，呈現層次豐富的美味。另一位傅國柱主廚則是擁有超過30年經驗的港式點心專家，自小熱愛燒賣、排骨與腸粉，並遠赴香港拜師學藝，將澳門經典點心帶到台灣，希望讓每位顧客都能品味到記憶中的美味。▲ / 承億酒店提供、WalkerLand窩客島整理餐廳的招牌菜「烤鴨」選用本土精心飼養的優質鴨隻，經過獨特工法與長時間慢火烘烤，使外皮酥脆，肉質軟嫩多汁。搭配主廚特製醬料、冬瓜糖與鳳梨，每一口都充滿獨特風味。除了烤鴨外，賀鴨郎也提供各式港式點心，包括經典燒賣、腸粉、蒸排骨，以及每日精燉的港式老火煲湯，滿足對粵菜的各種期待。▲ / 承億酒店提供、WalkerLand窩客島整理為歡慶開幕，賀鴨郎祭出連續三波優惠活動。第一波於2月26日至2月28日舉行，顧客只要「穿金戴銀」，並拍照打卡，即可享有烤鴨買一送一（限內用）與港點買一送一（內用與外帶皆適用），每日限量前50名。第二波則自3月1日至3月4日，主廚獨家招牌菜享八折優惠，並贈送明星港點招待券。第三波於3月5日至3月9日推出，凡購買個人單品茶（紅玉紅茶、碧螺春、荔韻烏龍）可享買一送一，再送明星港點招待券。此外，承億酒店房客也享有專屬福利，凡憑房卡至賀鴨郎消費滿千，即可免費獲贈港式蘿蔔糕一份。▲ / 承億酒店提供、WalkerLand窩客島整理

賀鴨郎開幕「Show me 賀鴨！穿金戴銀賀鴨郎！」烤鴨港點買一送一

活動期間：2月26日至2月28日

活動內容：身上穿戴任何金、銀飾品，現場拍照並打卡，烤鴨買一送一（限內用）、港點買一送一（內用與外帶皆可），每日限量前五十名



賀鴨郎開幕主廚招牌菜限時八折優惠

活動期間：3月1日至3月4日

活動內容：主廚招牌菜限時八折優惠，再送明星港點招待券



賀鴨郎開幕個人單品茶（紅玉紅茶、碧螺春、荔韻烏龍）買一送一

活動期間：3月5日至3月9日

活動內容：個人單品茶（紅玉紅茶、碧螺春、荔韻烏龍）買一送一，再送明星港點招待券



賀鴨郎開幕承億酒店房客專屬優惠（開幕期間限定）

憑房卡於賀鴨郎消費滿一千元，免費贈送港式蘿蔔糕乙份

活動地點：承億酒店B1「賀鴨郎」

開幕日期：2025年2月26日