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嘉義火鍋推薦！林聰明火鍋「聰明鍋」菜單249元開鍋，身分證中2送豬排。

火鍋 嘉義美食 聰明鍋 林聰明 more
2025-02-22 12:37:00 文字：編輯 鄭雅之 採訪報導 攝影：編輯 鄭雅之
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編輯 鄭雅之

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嘉義代表性小吃名店「林聰明沙鍋魚頭」，首間全新概念火鍋店「聰明鍋Smart Hot Pot」正式開幕！選在全新美食園區「山樣子美食基地」插旗，由第三代執行長林佳慧領軍，以「一碗一碗」的沙鍋菜進化到「一鍋一鍋」的火鍋盛宴，結合嘉義在地食材、國際潮流與永續理念，翻開台灣火鍋文化的新篇章。開幕期間更推出三大優惠，包括對中身分證3個2就送炸豬排，讓嘉義人搶先來吃聰明鍋。

▲嘉義火鍋聰明鍋開幕推3大優惠/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

▲嘉義火鍋聰明鍋開幕推3大優惠/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



全新嘉義火鍋「聰明鍋」的湯底以林聰明沙鍋魚頭的經典沙鍋菜為靈魂，衍生出7款特色鍋物，讓熟悉的台式風味變得更加豐富多元。除了招牌沙鍋菜鍋之外，還有麻辣鴨血、酸菜魚、辛奇風味鍋，甚至推出小奢華的「沙鍋龍蝦鍋」，最便宜249元就能吃到。用餐方式可以只點鍋物，肉肉控的話還可以加價多一盤肉盤，吃得更滿足。此外，也和與「HOYA弘陽生技」合作研發，貼心的為蔬食者準備「聰明蔬食魚排鍋」。

▲嘉義火鍋聰明鍋推薦必點「沙鍋龍蝦鍋」 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

▲嘉義火鍋聰明鍋推薦必點「沙鍋魚薯薯鍋」/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

除了獨特的鍋物湯底，「聰明鍋」在食材的選擇上也相當講究，以「顧喙斗嘛愛顧土地」的理念，攜手本土農業品牌，推廣台灣永續食材。湯底所使用的米飯選用台農82號的「幸福嘉義米」，魚類則來自「嘉義優鮮」的鱸魚、「高雄永安漁港契作」的龍虎斑。肉品部分則是和「農場晃晃」合作，選用產地直送的亞麻籽豬、天然放養福氣貴雞與放牧蛋，甚至是極稀有、超難訂的本土安格斯黑牛也有。

▲嘉義火鍋聰明鍋嚴選台灣在地永續食材 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

▲嘉義火鍋聰明鍋也開賣桃園機場限定的珍珠奶茶 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝


除了七大鍋物之外，聰明鍋菜單中也推出多款炸物，有自製聰明炸魚薯薯、農場酥炸豬排等，搭配驗嘉義特有的「白醋」飲食文化，讓各地吃貨到此可以大飽口福。連自助吧的飲品與冰品也不馬虎，與「大苑子」、「春一枝商行」等品牌合作，將台灣水果的天然美味融入餐飲體驗之中。現場更有冷凍食品、泡麵等商品可以購買，讓大家吃飽離場前，還能把林聰明的美味帶回家。

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▲嘉義火鍋聰明鍋吃火鍋就送一支春一枝水果冰棒 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

▲嘉義林聰明沙鍋魚頭泡麵在聰明鍋也有賣 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝


 

嘉義山樣子美食基地 聰明鍋

地址：嘉義市東區大雅路730之1號，山樣子美食基地
電話：（05）271-6166
營業時間：11:30～15:00（LO14:00）、16:30～20:30（LO20:00）
公休：週一、週二
座席數：全店共70席（含2間包廂）
 

嘉義火鍋 聰明鍋開幕優惠

活動內容：
1、即日起至3/15，身分證字號內含「3個2」的顧客，至店內用餐出示證件，即可免費獲得「人氣農場炸豬排」一份。
2、即日起至3/15，於「聰明鍋」用餐並在 Google 評論留下五星好評，出示評論畫面給現場店員，即可兌換「松阪豬肉盤」一份。
3、即日起至3/31，拍照打卡並追蹤「聰明鍋」社群帳號，即可獲得「聰明開鍋開瓶器鑰匙圈」或「聰明打火機」等限量周邊。
 

嘉義火鍋 聰明鍋菜單

沙鍋龍蝦鍋 599元、沙鍋龍虎斑魚頭鍋399元、沙鍋魚薯薯鍋 299元、麻辣鴨血豆腐鍋 359元、聰明酸菜魚 399元、聰明歐爸鍋 359元、經典沙鍋菜鍋 249元、濃郁豚骨鍋299元、聰明蔬食魚排鍋 349元，亦有其他小菜、飲品。

▲嘉義明鍋菜單 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

 

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聰明鍋

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place嘉義市東區大雅路一段730號
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