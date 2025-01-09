堪稱最寵粉的海底撈更狂了！對於火鍋控來說，不知要約吃什麼就約海底撈吃鍋，為了讓火鍋控每次來都有不同的驚喜，不斷推出新品、新菜滿足大家。近期，不僅有孜然羊排鍋、金湯花膠雞鍋特色鍋底登場，也總結2024年鍋底TOP 5排行榜，令人驚訝的是第一名不是招牌麻辣鍋。同時，也推出超狂隱藏版甜點巨大糖葫蘆，比人一半還高的糖葫蘆一出場秒變全場焦點。



▲▼海底撈巨大糖葫蘆免費吃，鍋底5大排行榜推薦 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



根據海底撈2024人氣鍋底排行榜，麻辣鍋僅排在第三名，香濃暖胃的「豬肚雞火鍋」列居第二，第一名鍋底則是由「新一代番茄火鍋」奪得。新版番茄火鍋調整配方，讓孕婦、兒童都能安心品嚐，酸爽清甜的滋味無論是涮肉、煮海鮮都超搭。近期秋冬也推出「孜然羊排鍋」、「金湯花膠雞鍋」兩款新鍋底，前者有燉至軟爛的小羊排帶有淡淡孜然香氣超涮嘴；後者則是附上富含膠原蛋白的花膠，是女孩們最愛的夢幻鍋底。



▲▼海底撈新鍋底推薦「孜然羊排鍋」、「金湯花膠雞鍋」 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝





同時，也特別祭出多款新菜讓火鍋控可以一飽口福，這次新菜強調多層次香氣，首推是帶有酒香的花雕雞肉，而必點鈴鈴捲也額外將海苔捲入其中，推出香氣加倍的海苔鈴鈴捲。在台灣火鍋店少見的脆口貢菜，是特色醃製菜，只要簡單涮幾秒就能吃到爽脆的蔬菜，喜愛脆口食材的朋友，下次到海底撈記得點新菜嚐鮮。特色墨魚腸也為吃海底撈增添不同的口感。



▲▼海底撈必點新菜推薦：海苔鈴鈴捲、脆口貢菜 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



2024台灣海底撈 5大人氣鍋底推薦

1、新一代番茄火鍋

2、豬肚雞火鍋

3、麻辣（牛油 / 清油）火鍋

4、三鮮火鍋

5、燕麥奶火鍋（素食）