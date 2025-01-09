堪稱最寵粉的海底撈更狂了！對於火鍋控來說，不知要約吃什麼就約海底撈吃鍋，為了讓火鍋控每次來都有不同的驚喜，不斷推出新品、新菜滿足大家。近期，不僅有孜然羊排鍋、金湯花膠雞鍋特色鍋底登場，也總結2024年鍋底TOP 5排行榜，令人驚訝的是第一名不是招牌麻辣鍋。同時，也推出超狂隱藏版甜點巨大糖葫蘆，比人一半還高的糖葫蘆一出場秒變全場焦點。
▲▼海底撈巨大糖葫蘆免費吃，鍋底5大排行榜推薦 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝
根據海底撈2024人氣鍋底排行榜，麻辣鍋僅排在第三名，香濃暖胃的「豬肚雞火鍋」列居第二，第一名鍋底則是由「新一代番茄火鍋」奪得。新版番茄火鍋調整配方，讓孕婦、兒童都能安心品嚐，酸爽清甜的滋味無論是涮肉、煮海鮮都超搭。近期秋冬也推出「孜然羊排鍋」、「金湯花膠雞鍋」兩款新鍋底，前者有燉至軟爛的小羊排帶有淡淡孜然香氣超涮嘴；後者則是附上富含膠原蛋白的花膠，是女孩們最愛的夢幻鍋底。
▲▼海底撈新鍋底推薦「孜然羊排鍋」、「金湯花膠雞鍋」 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝
同時，也特別祭出多款新菜讓火鍋控可以一飽口福，這次新菜強調多層次香氣，首推是帶有酒香的花雕雞肉，而必點鈴鈴捲也額外將海苔捲入其中，推出香氣加倍的海苔鈴鈴捲。在台灣火鍋店少見的脆口貢菜，是特色醃製菜，只要簡單涮幾秒就能吃到爽脆的蔬菜，喜愛脆口食材的朋友，下次到海底撈記得點新菜嚐鮮。特色墨魚腸也為吃海底撈增添不同的口感。
▲▼海底撈必點新菜推薦：海苔鈴鈴捲、脆口貢菜 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝
除了火鍋料之外，也默默推出多款新甜點搶攻話題，被網友評為不輸肯德雞蛋撻的海底撈葡式蛋撻，49元就能大口吃到厚蛋撻，超滿足。近日爆紅的巨大糖葫蘆，近1米長的超巨大版本糖葫蘆目前僅限黑海會員才有機會免費吃到，每間門市的備貨狀況也不太一定，若黑海會員想要來點不一樣的甜點，建議提前一天先打電話至各門市詢問、預約，以免白跑一趟。
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▲▼海底撈甜點推薦：葡式蛋撻、巨大糖葫蘆 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝
2024台灣海底撈 5大人氣鍋底推薦
1、新一代番茄火鍋
2、豬肚雞火鍋
3、麻辣（牛油 / 清油）火鍋
4、三鮮火鍋
5、燕麥奶火鍋（素食）