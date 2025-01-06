信義區火鍋控又有新選擇了！從新莊起家的「樂崎火鍋」，強調新鮮食材和特色個人小火鍋，在雙北地區站穩腳步，成為一位難求的人氣火鍋名店。如今，第五間分店首次進軍信義區象山腳下，將在1/10試營運，開幕優惠推出店龍蝦雙人套餐，打卡再送一整隻龍蝦。並推出象山獨家限定「濃厚蒜味雞白湯」，下次爬完象山後就來樂崎火鍋、加倍療癒。



▲▼信義區火鍋最新推薦「樂崎火鍋 信義店」/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



樂崎火鍋 信義店

最便宜399元起的「樂崎火鍋」進軍象山，店內裝潢以日式喫茶店為靈感，結合復古燈牌與溫暖木質裝潢，提供舒適的用餐氛圍。更推出限定湯底「濃厚蒜味雞白湯」，以日本拉麵的雞白湯為靈感，將雞骨與柴魚熬煮四小時成乳白雞湯，搭配自製蒜油與蛤蜊，香氣濃郁卻不膩口。▲▼樂崎火鍋信義店獨家鍋底「濃厚蒜味雞白湯」 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝若是點購獨家鍋底「濃厚蒜味雞白湯」的話，不同於一般火鍋是涮肉片，在樂崎火鍋信義店最推薦大家點用有機紅玉紅茶飼養的「蒜香嫩煎紅玉雞」、口感Q彈的「炙燒究好松阪豬」，都有稍微煎過或是炙燒逼出香氣，再放進火鍋中熬煮香味加倍。▲▼樂崎火鍋信義店推薦必點「蒜香嫩煎紅玉雞」、「炙燒究好松阪豬」 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝自助吧部分除了有最基本的可樂等汽水飲料、無糖紅茶之外，還有冰淇淋、白飯和萬丹紅豆湯無限吃到飽，讓火鍋控大大滿足。亦可以加價15元升級「黑金古早味滷肉飯」，滿滿膠質的滷肉飯無痛升級。近期也推出全新沾醬「手炒深焙胡麻沾醬」、「秘制腐乳沾醬」，簡單搭配蔥花辣椒整體風味更佳升級。▲▼樂崎火鍋信義店有自助吧白飯、飲料、甜點吃到飽 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝此外，加購的古早味甜點也推出最新口味，附上一碗小芋圓的「古早味燒仙草」只要49元就能吃到，而清爽清甜的「野生冬瓜檸檬愛玉」也才39元。同時，也和「師園蒜香鹽酥雞」合作，在店內就可以點到現炸鹽酥雞，配火鍋吃超過癮。▲▼樂崎火鍋信義店吃得到師園蒜香鹽酥雞 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝樂崎火鍋信義店將於1/10正式試營運，開幕期間推出超值優惠，只要點選「極品龍蝦雙人套餐」，在任一社群打卡或寫下評論，加碼送799元的美洲龍蝦乙尾，用鮮美的龍蝦迎接小龍年。此外，新莊、板橋、萬華、民生四家分店也同步推出會員點數雙倍回饋，消費每滿300元累積2點，一起歡慶新分店開幕。推薦閱讀： 2025壽星優惠最新版！8間火鍋 燒肉吃到飽優惠必看，馬辣吃到飽最推。 ▲▼樂崎火鍋信義店開幕優惠送龍蝦 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

營業時間：12:00～20:00（試營運期間）

電話：02-2758-0284

地址：台北市信義區信義路五段150巷14弄2-1號1樓



樂崎火鍋 信義店開幕優惠

優惠活動：

1、1/10~1/27，凡點用極品龍蝦雙人套餐並完成社群分享，即可獲贈價值 799 元的美洲龍蝦。

2、樂崎火鍋位於新莊、板橋、萬華、民生的四家分店，推出會員點數雙倍回饋活動，消費每 300 元即可累積 2 點會員點數。



樂崎火鍋 信義店推薦必點

1、濃厚蒜味雞白湯鍋底 單點99元 濃厚蒜味雞白湯鍋底＋蒜香嫩煎紅玉雞 or 炙燒究好松阪豬 套餐價649元。

2、極品龍蝦雙人套餐2,180元 送 美洲龍蝦乙尾（市價799元）。