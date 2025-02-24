星巴克買一送一為中華隊集氣！中華隊在WBC世界棒球經典賽資格賽戰況膠著，目前戰績一勝兩敗，最後一戰將在2月25日迎戰西班牙，力拼晉級到經典賽的門票。為了替中華隊加油，全台星巴克特別推出連續兩天的限時優惠，2月24日祭出買一送一，2月25日則能享第二杯半價，邀請球迷們一起用咖啡為中華隊應援，也為早春的櫻花季增添濃濃的春日氛圍。



▲棒球經典賽星巴克應援買一送一 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



2/24星巴克推出「好友分享日」買一送一優惠，活動當天上午11點至晚上8點，只要到全台星巴克門市購買兩杯大杯（含）以上的飲品，就能享有買一送一，讓球迷們在緊張賽事前暖心集氣，共同為中華隊打氣。這項優惠不限特定品項，只要符合容量與相同飲品條件，即可輕鬆享受星巴克的溫暖支持。



▲星巴克買一送一2/24一日限定快閃，最多可享買二送二 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

星巴克買一送一

緊接著2/25，星巴克以「相約賞櫻喝咖啡」為主題，推出第二杯半價優惠，營造春日限定的賞櫻氛圍。當天消費者只要購買兩杯大杯（含）以上、相同冰熱與口味的飲品，即可享受第二杯半價的優惠，每筆交易最多可購買四杯，並需於現場一次領取。無論是約好友一起賞櫻，還是鎖定WBC關鍵戰事，都能以星巴克的咖啡相伴，享受這個充滿熱血與春日氣息的美好時刻。推薦閱讀： 吃買一送一壓壓驚！WBC經典賽中華隊輸尼加拉瓜，吃買一送一再戰西班牙。 ▲星巴克第二杯半價，2/25全品項都有 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲星巴克第二杯半價，2/25全品項都有 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

活動時間：2025/2/24(一)

活動內容：活動當日11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

注意事項：

1.每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

2.優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

3.原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。

4.折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。



星巴克 相約賞櫻喝咖啡 第二杯半價

活動時間：2025/2/25(二)

活動內容：活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠。

注意事項：單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取。



以上優惠詳情，請依據星巴克官方公告為主。