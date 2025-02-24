孤獨的美食家男主角松重豐將再度訪台，影迷引頸期盼的「電影版孤獨的美食家」即將於3月14日在台上映，這位國民級美食劇的靈魂人物確定將於3/7至3/9日來台展開三天兩夜的宣傳行程。消息一出，不僅粉絲興奮不已，就連電影公司與日方團隊也慎重對待，經過多月協調，終於促成這次訪台之旅。松重豐將出席記者會、參與多場首映見面會，與台灣影迷近距離交流，分享拍攝幕後故事。這也是他繼2023年拍攝「孤獨的美食家」除夕特別篇後，第六次踏上台灣土地，勢必再度掀起一波美食與偶像熱潮。



推薦閱讀：2025上半年韓劇盛宴！李敏鎬1月搶頭香太空談戀愛。李光洙、李棟旭、朴寶劍、IU回歸。



▲電影版孤獨的美食家，有「吃播始祖」之稱的男星松重豐，確定將為本片進行三天兩夜訪台宣傳 / 采昌國際多媒體提供、WalkerLand窩客島整理



不只是宣傳新作，這趟訪台行程也讓松重豐充滿期待。身為公認的「吃播始祖」，他對台灣美食始終情有獨鍾，這次更直接點名想要品嚐小籠包、酸菜白肉鍋、火鍋與麵線，甚至直呼「有太多想吃的了！」過去他曾在節目中深入台灣各地發掘隱藏版美食，這次是否會有新的驚喜探店，也讓粉絲們相當期待。



這部「電影版孤獨的美食家」不僅在日本創下票房佳績，更是東京電視台60週年紀念作品，由松重豐親自編劇、導演並主演。他在片中再度飾演熱愛獨自品嚐美食的井之頭五郎，這回的故事則圍繞著一場橫跨日本、法國與南韓的美食探索之旅。五郎受前女友的女兒千秋（杏飾演）委託，前往法國尋找一份童年時喝過的湯頭食譜，卻意外捲入更複雜的事件。劇情結合溫暖的人際關係與扣人心弦的美食尋覓，讓觀眾在大銀幕上感受到熟悉的「五郎式」美食魅力。



▲身為公認的「吃播始祖」，他對台灣美食始終情有獨鍾，這次更直接點名想要品嚐小籠包、酸菜白肉鍋、火鍋與麵線 / 采昌國際多媒體提供、WalkerLand窩客島整理

松重豐此次訪台，也讓影迷有更多機會一睹他的風采。根據主辦單位消息，他將帶領8位隨行人員，一下飛機便直奔記者會，隨後還將連續出席多場映後活動。值得一提的是，過去他在戲中一直維持黑髮造型，但現實生活中卻是白髮形象，這次記者會與見面會他會以何種造型現身，亦成為影迷關注的焦點之一。「電影版孤獨的美食家」將於3月14日在台上映，電影公司也正在密集籌備相關首映活動，影迷可關注「采昌國際多媒體」的官方 Facebook、Instagram、Threads 等社群平台，獲取最新消息。松重豐的到來，無疑將再次掀起台灣影迷與美食愛好者的熱烈關注，這場結合電影、旅行與美食的盛宴，勢必讓人垂涎三尺，期待不已。▲值得一提的是，過去他在戲中一直維持黑髮造型，但現實生活中卻是白髮形象，這次記者會與見面會他會以何種造型現身，亦成為影迷關注的焦點之一 / 采昌國際多媒體提供、WalkerLand窩客島整理



孤獨的美食家 電影版

電影官方臉書粉絲團與Instagram專頁查詢。

