東京已經玩到不知道要去哪裡了嗎？每次都去銀座、上野已經膩了嗎？快把你的自由行拓展到靜岡伊豆！可以賞花、泡湯，還有美味海鮮可以吃！位在靜岡的鶴屋吉祥亭推出2025年2月至4月的賞櫻住宿方案。旅館位於北川溫泉，從客房還可見伊豆大島與海景喔！

鶴屋吉祥亭

鶴屋吉祥亭佇立在懷舊寧靜的港町北川溫泉海濱，可欣賞海洋與伊豆大島的全景。飯店內提供自家源泉直流的溫泉，以及無限供應的炸天婦羅會席料理。鶴屋吉祥亭客房內更可直接觀賞海上日出與夜晚的滿月，非常風雅。配合2025年早開的河津櫻花，鶴屋吉祥亭正在舉辦「鶴屋櫻花祭」。在露台除了提供烤魷魚與當地的日本酒，還會招待期間限定的櫻花道明寺（櫻餅）。此外，就寢前的甜點時間也會準備紅豆湯與櫻花甘酒。







櫻花道明寺（櫻餅）

紅豆湯、櫻花甘酒

鶴屋吉祥亭館內還有附設昭和復古風的「鶴屋甘酒橫町」。在活動期間，鶴屋甘酒橫町會送給小孩「櫻花棉花糖」。除此之外，方案特典包括糖果拼盤、櫻花聖代、煙火、廟會消費券300日圓。廟會遊戲包含打靶、彈珠台、撈水球等。飲料包含伊豆燒酎和彈珠汽水。傍晚沐浴後還有供應啤酒（16：00～17：20），也有鶴屋自製甘酒的免費服務（16：00～21：00）。









吊掛雛人偶祭

飯店附近除了賞花，還有許多充滿日本風情的活動。河津櫻花祭從即日起至28日，遊客可依循河津站、河畔櫻花並木、豐泉橋、河津櫻原木、鍛冶屋櫻花的路線參觀，全程約需一小時。稻取則還有兩項活動。吊掛雛人偶祭即日起至3月31日在文化公園雛之館舉行；素盞鳴神社雛階梯裝飾於即日起至3月9日展出，118階梯上的雛人偶數量為日本第一。伊豆高原櫻花祭在3月下旬展出大寒櫻，3月下旬至4月上旬可見染井吉野櫻。熱川地區提供草莓採果活動至5月上旬，橘子採果活動持續至6月。活動豐富！







溫泉設施

如果不想參加活動，也可以在飯店內好好泡溫泉放鬆。鶴屋吉祥亭設有兩處自家源泉，每分鐘水量達300公升。溫泉區分為溫泉大浴場、露天風呂、按摩浴池與岩造風呂，共四處包場風呂。泉質為鈉鈣氯化物泉。館外的黑根岩風呂的美景也不容錯過，由於位於海拔零公尺處，可直接親近蔚藍的海面。黑根岩風呂為北川溫泉代表性公共浴場。住客可免費使用，營業時間為10：00至18：00。



飯店餐廳

飯店的餐廳：「膳處彩」供應早晚餐，營業時間為17：30至21：30與7：00至9：30。晚餐提供金目鯛、伊勢龍蝦等當地海鮮，以會席料理方式呈現，以「北川浪漫」套餐來說的話，包含：五品當季前菜、櫻花蝦清湯、五品生魚片、伊勢龍蝦與牛肉、金目鯛燉煮、無限供應天婦羅、三式醋物、蟹肉雜炊與當季甜點。保證你能吃得很飽！早餐則提供炭火烤乾物、日式蛋捲等在地食材。用餐時可觀賞日出或月光的景色。







河津櫻花

海上滿月







鶴屋吉祥亭

地址：靜岡縣賀茂郡東伊豆町北川溫泉

交通方式：伊豆熱川站搭乘飯店接駁巴士10分鐘，需在預定飯店時向飯店預約

官方網站

活動期間：2025年2月1日～4月5日

價格：一泊兩食，每人價格（含稅・服務費，不含入湯稅）

・21,000日圓起（2人房）

・19,000日圓起（3人房）

・18,000日圓起（4人房）

※依日期・房型有追加費用

※有兒童折扣價格

※包含晚餐和早餐

方案特典：

・可用於撈水球或打靶等廟會遊戲的橫町消費券300日圓

・客房內有糖果拼盤與每人一瓶茶（寶特瓶）

・晚餐後提供「櫻花聖代」

・在鶴屋甘酒橫町，送給小學生以下兒童「櫻花棉花糖」

・每人贈送一組煙火