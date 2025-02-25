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中華隊6起來！達美樂神助攻偷偷改LOGO，粉絲喊：骰出6點打線爆發。

達美樂 應援優惠 買大送大 中華隊 more
2025-02-25 14:15:00 文字：編輯 李維唐 攝影：編輯 李維唐
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編輯 李維唐

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世界棒球經典賽資格賽進入最後衝刺，中華隊要在2/25對上西班牙，拚最後一張晉級門票！全台球迷都在替中華隊加油，網路上更是熱鬧滾滾，最近就有粉絲注意到大巨蛋本壘後方的「達美樂廣告牆」上有兩顆骰子，馬上發揮創意，開玩笑說「不如讓骰子都變成6點，幫打線加持一下！」這個想法一傳十、十傳百，球迷們紛紛認同，大家都覺得這個小巧思超有趣，甚至還敲碗真的改一下。

▲達美樂神助攻偷偷改LOGO，粉絲喊：骰出6點打線爆發 / 達美樂提供、WalkerLand窩客島整理

沒想到，達美樂超神回應，24日晚上悄悄換掉粉絲團的頭貼，原本骰子的點數是「1點、2點」，現在直接變成「6點」，而且還是「棒球」造型，完美搭配WBC氛圍。粉絲團小編還幽默留言：「雖然沒辦法改球場的，但小編偷偷換了社群的，希望老闆不要發現」，笑翻大票球迷，大家立刻狂刷讚留言：「這應援可以」、「太懂球迷心了吧」、「這才是台灣的品牌幽默感！」

除了幫中華隊加油，達美樂也順勢推出超狂優惠：「買大披薩送大披薩，再送大可樂！」讓球迷可以一邊看比賽，一邊吃爆起司火山披薩，讓熱血和熱量一次到位！這波行銷不但創意滿分，還成功炒熱WBC資格賽的氣氛，直接把應援玩到最高點。

▲球迷可以一邊看比賽，一邊吃爆起司火山披薩，讓熱血和熱量一次到位 / WalkerLand窩客島編輯 張人尹 拍攝

 

達美樂 WBC資格賽 應援優惠

活動內容：買大披薩送大披薩，再送大可樂
活動期間：WBC資格賽期間

▲達美樂 WBC資格賽 應援優惠買大送大 / 達美樂提供、WalkerLand窩客島整理


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