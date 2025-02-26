春天的京都二条城賞櫻最美，白天賞完先別急著走，晚上還有夜間燈光秀！夜間櫻花藝術展活動從2025年3月14日至4月13日進行，展期長達31天。快從現在開始規劃！



二条城共種植50種、超過300株櫻花，從野生品種到栽培品種，每株櫻花開放時間不同。這些櫻花在晚上經過光雕投影的襯托，將展現出不同的風情。除了櫻花以外，二条城本身在受到光影的投射以後，除了好拍，更能為旅客帶來完全不同的視覺饗宴。



「櫻花園」野餐區

櫻花園新增野餐區。只要購買指定方案，就能進入。方案內容包含櫻花花瓣造型的「櫻花野餐墊」、飲品和點心。要注意的是，這方案僅在南門區域當日販售，售完為止。沒有購買這方案的人沒辦法入場。



重要文化財：唐門

主舞台在重要文化財唐門，燈光秀的內容為龍神甦醒、宣告春天的到來。







南門前

在南門、二之丸御殿中庭將設置餐飲攤位，可以買到櫻花口味的甜點、飲品、酒類及人氣經典賞櫻美食。







春雷之園







內堀

內堀的展演是DANDELION PROJECT，這是由藝術家村松亮太郎發起的藝術專案。DANDELION PROJECT中文名稱是蒲公英和平計畫，是全球性的互動裝置藝術，至今為止已經在六十四個城市，包括巴黎、舊金山、上海、東京、京都展出。2023年廣島G7峰會期間，主辦方也曾在和平紀念公園展出這個作品。由於2025年正好是戰爭結束80周年，京都當地的學童在學習二条城的歷史後，畫下了許多櫻花圖案。這些圖案會投射在城牆內側的護城河畔，與代表城堡守護者的龍神影像交替出現。主辦方希望用櫻花、蒲公英等春天的花朵，透過這座古城傳達對和平的期盼。



香雲亭：點燈







清流園

清流園的部分是打了光的櫻花步道「櫻颯」，漫步其中尤其浪漫。



二之丸御殿 中庭

票價分平日、假日、特定日三種。平日票價從800日圓起，假日從1,200日圓起，特定日從1,500日圓起。主辦方也提供早鳥優惠，即日起至3月13日期間購票可享折扣。未就學兒童免費入場，身心障礙者及陪同者一名可享優惠票價。參觀時間從下午6點到晚上10點，最後入場時間為晚上9點。心動了嗎？世界遺產二条城白天和夜晚的櫻花都很美，值得到訪！







NAKED meets 二条城 2025 櫻

地址：京都市中京區二條通堀川西入二条城町541

活動日期：2025年3月14日至2025年4月13日

開放時間：18：00至22：00（最後入場21：00）

票價（含稅）：

●早鳥票

週一至週四國中生以上：1,600日圓

週五六日假日國中生以上：2,000日圓

●一般票週一至週四國中生以上：2,000日圓

週五六日假日國中生以上：2,500日圓

※其他票價請參閱官方網站

※3/22、3/29、4/5、4/12入場者須購買日期指定的「特定日票」，其他票種不可入場。

※特定日票數量有限。

官方網站