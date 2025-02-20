星巴克在東京銀座重新開幕「星巴克茶瓦納TEAVANA STORE 銀座Marronnier通店」，這家分店不只是日本第2,000號店，更位於「星巴克臻選® 銀座Marronnier通店」的地下一樓，整棟大樓集結了星巴克的三大品牌：臻選®咖啡、Princi®烘焙坊及最新加入的Teavana™茶飲，特別命名為「STARBUCKS GINZA HOUSE」！





銀座全新旗艦店打造三層樓飲食天堂

主打茶飲的「星巴克茶瓦納TEAVANA STORE 銀座Marronnier通店」新店鋪將位於原「星巴克臻選® 銀座Marronnier通店」的地下一樓。一、二樓維持原有的臻選門市風格，除了咖啡飲品外，更引進義大利烘焙品牌「PRINCI」的麵包與三明治。



走入B1的茶天堂

地下一樓作為茶瓦納專賣店當然不能錯過獨家茶風味飲品！茶品選擇從一般門市的3~4種茶葉提升至7~8種，為喜愛茶飲的顧客提供更多元的選擇。這次特別在店內設置石臼，以現場研磨的宇治抹茶，還獨家推出3款限定飲品！





・抹茶星冰樂

採用石臼現磨宇治抹茶與牛奶調製，口感滑順且層次豐富，讓人品嚐最純粹的抹茶風味。

・抹茶和三盆糖拿鐵

以石臼現磨宇治抹茶搭配日本傳統和三盆糖與牛奶，完美平衡抹茶的苦澀與甜味。

・草莓抹茶慕斯茶

將抹茶慕斯、草莓醬與鮮奶油層層堆疊，每一口都能享受不同的味覺驚喜。



臻選門市推多款限定餐點

・GINZA抹茶可頌

特製迷你可頌外層酥脆，內層層疊交錯，每一口都能品嚐到奶油滲出的香醇。內餡的抹茶奶油完美融合可頌的香氣，帶來苦甜交織的深層風味。

・GINZA特製焦糖瑪奇朵

以香草糖漿與蒸煮牛奶為基底，搭配絲滑奶泡與雙份特製濃縮咖啡。最後淋上星巴克典藏特製焦糖醬，讓濃郁的咖啡、清甜的香草與香醇的焦糖完美融合。





想要體驗最道地的抹茶風味、嚐鮮星巴克最新力作的老饕們，千萬別錯過這間結合咖啡、茶飲與糕點的全新旗艦店！「STARBUCKS GINZA HOUSE」將為你帶來前所未有的味覺享受！