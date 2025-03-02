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必吃九州人氣美食「資さん烏龍麵」插旗東京，東京也吃得到熊本美味。

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2025-03-02 00:00:00 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：株式会社資さん
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特派員 Trish

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愛吃美食的人注意了！想吃九州的烏龍麵名店不用飛熊本，人氣美食「資さん烏龍麵」開到東京啦！資さんうどん即將在東京開設第75家分店，從JR兩國站東口步行11分鐘，或都營大江戶線兩國站步行5分鐘可達。

肉牛蒡天婦羅烏龍麵

肉牛蒡天婦羅烏龍麵是資さん烏龍麵的招牌！價格770日圓，含稅。主要食材是自製烏龍麵配上牛肉、牛蒡天婦羅條。高湯使用鯖魚、圓鰺、昆布、香菇熬製。麵條選用專用麵粉製作。牛肉與洋蔥一同燉煮。牛蒡天婦羅採用縱切方式製作。特殊的工法和豐富的食材是這道餐點的最大特色！


 

豬排蓋飯

豬排蓋飯價格770日圓，含稅。白飯上方鋪上豬排、特製醬汁和半熟蛋。豬排採用店家特製方法處理，醬汁也以鯖魚和昆布熬製高湯為基底，加入醬油和味醂調配，值得一試。除此之外還附海藻味噌湯。CP值很高！



 

炒烏龍麵

炒烏龍麵的售價是790日圓，主要食材是自製烏龍麵與配料拌炒，搭配自製醬料。配料包含天婦羅碎片和柴魚調味粉，鹹而不膩的口味保證令你一口接一口！也可選擇附白飯的套餐，飽足度更高。


 

牡丹餅

牡丹餅一顆160日圓，含稅。每日店內手工製作。餡料使用北海道產紅豆製成，外層使用國產糯米製作。上面的主餐吃完以後不妨來一顆，以充滿日式風情的傳統甜點收尾！資さんうどん店內提供超過100種餐點選擇，包含早餐定食和關東煮。更值得注意的是，每年銷售540萬個牡丹餅，可謂被烏龍麵耽誤的甜點店！東京自助如果不知道吃哪家餐廳，選這家就對了！



 

資さんうどん兩國店

地址：東京都墨田區綠2丁目16-2 LIONS PLAZA兩國
交通方式：JR兩國站東口步行11分鐘，或都營大江戶線兩國站步行5分鐘
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