台灣唯一連續七年榮獲米其林三星殊榮的頤宮中餐廳，將於2025年2月26日至3月2日攜手來自馬祖的七家特色餐廳，於君品酒店共同推出「食膳馬祖」期間限定饗宴。這場美食盛宴不僅將馬祖的經典與失傳料理帶上國際級餐飲舞台，更透過頤宮主廚團隊的精湛手藝，讓這些地方風味躍升至精緻餐飲的境界。



▲米其林三星頤宮x馬祖七家名店 「食膳馬祖」重現馬祖經典與失傳料理 / 君品酒店提供、WalkerLand窩客島整理



這是馬祖美食首次以高端形式呈現，無論是象徵馬祖文化精髓的紅糟料理，還是過去難以品嚐的傳統宴席佳餚，都將在這五天內完整重現，帶領食客穿梭時空，感受馬祖獨特的飲食文化與歷史脈絡。雲品國際總經理丁原偉指出，馬祖除了以戰地風光、閩東聚落、藍眼淚等景色聞名，其飲食文化同樣擁有豐厚的歷史背景與地域特色。馬祖飲食深受福建閩東影響，當地居民以捕魚為生，食材多取自大海，形成獨特的海洋風味。



推薦閱讀：在台灣吃黑白大廚！開飯川食堂聯手黑白大廚鄭智善，拔絲布丁 麻辣奶油蝦開賣。



▲這是馬祖美食首次以高端形式呈現，無論是象徵馬祖文化精髓的紅糟料理，還是過去難以品嚐的傳統宴席佳餚，這一次都能品嚐到 / 君品酒店提供、WalkerLand窩客島整理

這次「食膳馬祖」的活動，除了讓旅客透過味蕾認識這片群島，也希望藉由美食與文化的結合，推動馬祖成為國際級的旅遊目的地。透過米其林餐廳的高端平台，將馬祖料理帶進精緻餐飲市場，讓全球饕客有機會品嚐到這片土地獨有的美味。▲馬祖美食「涼拌紫菜」清爽開胃，令人食指大動 / 君品酒店提供、WalkerLand窩客島整理馬祖四鄉五島的餐飲文化源於先民的生活智慧，由於當地物資取得不易，許多料理以就地取材為主，形成質樸但充滿風味的飲食特色。本次參與「食膳馬祖」的餐廳，包括「918馬祖風味餐廳」、「台江大飯店」、「坊廂玉餐廳」、「林義和工坊」、「依嬤的店」、「第一餐廳」與「海島波波工作室」，這些店家皆是馬祖當地的飲食代表。活動期間，他們與頤宮主廚陳偉強攜手合作，將馬祖傳統佳餚以現代精緻料理手法詮釋，帶來不同以往的味覺體驗。▲馬祖美食「蘿蔔海苔」以蘿蔔的清脆與海苔的香氣完美結合，鮮美的味道令人難以忘懷 / 君品酒店提供、WalkerLand窩客島整理這次饗宴的一大亮點，便是馬祖最具代表性的紅糟料理。紅糟是馬祖飲食文化的靈魂，源自當地釀酒文化，以發酵米麴製成，帶有獨特的微酸與酒香，是當地菜色不可或缺的元素。饗宴中的紅糟系列料理包含紅糟肉、紅糟中卷、紅糟大蝦，每道皆展現出馬祖獨特的發酵風味。此外，還有馬祖經典料理「太平燕」，這道料理的名字源於「鴨卵」與「壓浪」的諧音，象徵平安順遂，過去常見於馬祖的喜宴與家庭聚會。由「第一餐廳」主理的這道料理，以燕皮包裹豬絞肉與魚漿，搭配鴨蛋與高湯燉煮，風味純樸，充滿馬祖飲食文化的意涵。▲馬祖經典料理「太平燕」，這道料理的名字源於「鴨卵」與「壓浪」的諧音，象徵平安順遂，過去常見於馬祖的喜宴與家庭聚會 / 君品酒店提供、WalkerLand窩客島整理另一道幾乎失傳的料理「瓜白菜」，則由「林義和工坊」負責呈現。這道菜是馬祖傳統婚宴料理，主要食材為黃魚與白菜。黃魚在福州話中稱為「黃瓜魚」，因此得名。此道料理須將黃魚去皮、去骨、去刺，僅保留細嫩魚肉，再與火腿、干貝、白菜一同燉煮，滋味鮮甜，製作過程繁複，現今已極為罕見。▲幾乎失傳的料理「瓜白菜」，則由「林義和工坊」負責呈現 / 君品酒店提供、WalkerLand窩客島整理此外，由「台江大飯店」製作的「鼎邊糊」，也是此次饗宴的重點菜色之一。這道料理據傳與明代抗倭名將戚繼光有關，當時軍隊以大鍋煮海鮮，再沿鍋邊倒入米漿形成薄片，刮下食用，成為方便且營養的料理。如今，這道料理以鯷魚、竹笙乾、高湯為基底，搭配香菇、蝦皮與絞肉，口感滑順、鮮美，是馬祖家常風味的最佳代表。▲由「台江大飯店」製作的「鼎邊糊」，也是此次饗宴的重點菜色之一 / 君品酒店提供、WalkerLand窩客島整理同時，「鰮魚蒸肉佐地瓜飯」也是值得一試的經典馬祖料理，承襲當地漁民的傳統烹飪方式。早期馬祖人習慣以鹽醃鰮魚，再蒸熟或乾煎，簡單卻能帶出魚肉的天然鮮味。此次「林義和工坊」將這道料理重新詮釋，將醃製後的鰮魚與五花肉片鋪在豆腐上蒸煮，搭配地瓜飯享用，鹹香與甜味交織，帶來絕妙的口感層次。▲「鰮魚蒸肉佐地瓜飯」也是值得一試的經典馬祖料理，承襲當地漁民的傳統烹飪方式 / 君品酒店提供、WalkerLand窩客島整理為了讓美食體驗更臻完美，頤宮中餐廳也特別準備來自馬祖酒廠的「東湧陳年高粱酒」，搭配佳餚一同享用。馬祖酒廠擁有超過一甲子的釀酒歷史，利用當地花崗岩泉水與坑道窖藏技術，釀造出口感醇厚、香氣細膩的高粱酒，曾多次成為台灣國宴指定用酒。本次餐酒搭配，將為賓客帶來更具層次的味覺體驗，讓馬祖風味在舌尖綻放。▲頤宮中餐廳也特別準備來自馬祖酒廠的「東湧陳年高粱酒」，搭配佳餚一同享用 / 君品酒店提供、WalkerLand窩客島整理

君品酒店 頤宮中餐廳「食膳馬祖」客座套餐

台江大飯店：鼎邊糊

918馬祖風味餐廳：涼拌紫菜

頤宮中餐廳：福州炒雙脆

依嬤的店：紅糟肉

依嬤的店：老酒蛋

坊廂玉餐廳：蘿蔔海苔

第一餐廳：太平燕

918馬祖風味餐廳：紅糟海鮮拼(大蝦、海鰻、中卷)

林義和工坊：瓜白菜

林義和工坊：鰛魚蒸肉佐地瓜飯

第一餐廳：八寶飯

台江大飯店：糖水白丸 / 地瓜餃

活動時間：2025/2/26(三)晚宴 起至3/2(日) (限量各95客)

套餐售價：每位 3880元+10%，單點菜單每份自380元＋10% 起，單點飲品每杯280