挑戰最可愛炸雞！台南超人氣炸雞品牌「ON LIVE 炸雞現場」這次特別攜手文創股長旗下的圖文IP「布朗尼」，以主角熊熊為主題，推出超可愛的聯名活動。即日起在「炸雞現場」店內布置滿滿熊熊元素，還有熊熊主題套餐、並且在門市販售熊熊周邊小物，粉絲們一定要去拍朝聖美照。



推薦閱讀：速食228優惠！7間速食228優惠攻略，必勝客披薩半價 肯德基3折 麥當勞優惠券現省2995元。



▲台南炸雞現場聯名IP布朗尼，推出熊熊主題聯名套餐 / 布朗尼提供、WalkerLand窩客島整理



▲台南炸雞現場聯名IP布朗尼，推出熊熊主題聯名套餐及可愛打卡點 / 布朗尼提供、WalkerLand窩客島整理

ON LIVE 炸雞現場聯名IP布朗尼

「ON LIVE 炸雞現場」來自台南「8818 比薩屋」，因為店裡的炸雞廣受好評，特別單飛獨立開店。這次炸雞現場特別攜手文創IP「布朗尼」更是讓可愛度爆表。「布朗尼」系列主角麵包熊是熊熊造型的紅豆麵包，在這次與炸雞現場聯名活動期間，不只店內有打卡點，還有專屬聯名套餐，內含炸雞、雞腿塊、薯條、紫金QQ球和飲料，一次通通都吃到。餐點外包裝也是亮點，布朗尼特別設計了巧克熊與麵包熊邊吃炸雞邊野餐的畫面，讓粉絲們開動之前先打卡。▲炸雞現場聯名布朗尼熊熊主題套餐，提供造型紙盒超可愛 / 布朗尼提供、WalkerLand窩客島整理▲炸雞現場X布朗尼聯名套餐，每份280元 / 布朗尼提供、WalkerLand窩客島整理除了餐點，這波聯名還帶來了多款獨家周邊展售，讓粉絲一進店就被可愛氛圍包圍。店內擺放的熊熊廚師、熊熊服務生立牌更是打卡熱點，同時，只要買布朗尼聯名套餐還能獲得限定泡泡貼紙，並且在店內同時販售布朗尼的自製商品，讓粉絲們打卡、約吃、買周邊三個願望一次滿足。▲炸雞現場X布朗尼聯名活動，現場展售布朗尼熊熊周邊小物 / 布朗尼提供、WalkerLand窩客島整理▲炸雞現場X布朗尼聯名活動，買套餐送泡泡貼紙 / 布朗尼提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：即日起至2025/04/06

活動地點：ON LIVE 炸雞現場（台南市中西區赤崁東街2號）



炸雞現場X布朗尼聯名套餐

組合內容：炸雞1塊、雞腿塊4塊、薯條1份、紫金QQ球1份、飲料1杯，送一張泡泡貼紙。

售價：280元