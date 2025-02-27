泰國料理以酸甜辣香鮮的多層次風味聞名全球，桃園大溪笠復威斯汀度假酒店為了讓正宗泰菜也可以在台灣品嚐，特別自3月1日至6月1日推出「泰繽紛」威斯汀泰國美食祭，邀請萬豪國際集團旗下的曼谷素萬那普艾美高爾夫度假酒店（Le Meridien Suvarnabhumi, Bangkok Golf Resort & Spa）三位泰籍星級主廚親臨獻技，帶來最正宗的泰國五大菜系精華，讓老饕們不出國也能盡享泰式風味。



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▲桃園吃到飽新菜單！桃園大溪威斯汀「泰繽紛」美食祭打造正宗泰式料理 / 桃園大溪威斯汀提供、WalkerLand窩客島整理



▲泰式鮮蝦炒河粉 / 桃園大溪威斯汀提供、WalkerLand窩客島整理

這場美食祭不僅是一場味蕾饗宴，更結合了沉浸式泰國文化體驗，從場景布置到互動活動，全面還原泰式風情。除了在「知味西餐廳」推出的豐富自助百匯菜色外，「大廳酒吧」及「儷軒中餐廳」也精選推出多道經典單點料理。想體驗泰式傳統料理的獨特魅力，不妨試試獲CNN評選為全球十大美食之一的「泰式酸辣蝦湯」，或是風味濃郁、香料層次豐富的「瑪莎曼咖哩牛肉」。此外，還有「泰式打拋豬」、「泰式雞肉沙嗲」、「綠咖哩雞」、「清蒸檸檬魚」、「泰式鮮蝦炒河粉」等多樣經典選擇，最後再來一份「芒果糯米飯」或「泰式西米露」，讓這趟美食之旅畫下完美句點。▲泰式酸辣蝦湯 / 桃園大溪威斯汀提供、WalkerLand窩客島整理▲泰式雞肉沙嗲 / 桃園大溪威斯汀提供、WalkerLand窩客島整理本次活動更特別推出驚喜抽獎活動，凡於活動期間內在指定餐廳單筆消費滿3,000元，即可獲得抽獎券乙張，有機會贏得AirAsia台北-曼谷雙人來回機票及曼谷素萬那普艾美高爾夫度假酒店兩晚住宿含早餐，讓你吃得開心還能輕鬆飛往泰國度假。此外，還有機會抽中大溪威斯汀水療套房、豪華客房住宿券、雙人經典天夢芳療體驗及多款餐飲優惠券等多重好禮，讓旅程更添驚喜。為了讓旅客能夠沉浸式體驗泰國文化，酒店特別打造了一系列互動活動，包括泰拳挑戰賽、泰式手作DIY等，讓賓客不僅能品嚐美食，還能親手製作屬於自己的泰式風味工藝品，感受泰國手工藝的獨特魅力。酒店內的裝飾風格也特別融入泰國文化元素，如色彩鮮豔的傳統服飾、象徵泰國街頭風情的嘟嘟車裝置，甚至還有金色釉料勾勒的佛像，讓旅客宛如置身異國，五感皆能沉浸在濃厚的泰式氛圍中。這場「泰繽紛」美食祭不僅讓台灣饕客大啖正宗泰式料理，更結合抽獎優惠與文化體驗，提供一場難得的五感之旅。如果你是泰式料理愛好者，或是計畫前往泰國旅遊，不妨把握機會，來桃園大溪威斯汀度假酒店提前感受這股濃厚的泰國風情，說不定還能幸運抽中機加酒大獎，直接飛往曼谷開啟真正的泰式美食之旅。▲泰籍星級主廚親臨獻技，帶來泰國五大菜系精髓，數十道經典泰式料理於「知味西餐廳」自助百匯 / 桃園大溪威斯汀提供、WalkerLand窩客島整理

桃園大溪威斯汀「泰繽紛」泰國美食祭 活動重點整理

活動時間：2025年3月1日 ～ 6月1日

活動地點：桃園大溪笠復威斯汀度假酒店

美食亮點：泰籍星級主廚親臨獻技，帶來泰國五大菜系精髓，數十道經典泰式料理於「知味西餐廳」自助百匯輪番登場。「大廳酒吧」與「儷軒中餐廳」推出精選泰式單點菜色

必吃推薦：「泰式酸辣蝦湯」「瑪莎曼咖哩牛肉」「泰式打拋豬」「泰式鮮蝦炒河粉」「芒果糯米飯」等

滿額抽獎優惠：活動期間內於指定餐廳單筆消費滿3,000元可獲得抽獎券乙張，最大獎為「AirAsia台北—曼谷雙人來回機票 + 曼谷五星酒店兩晚住宿含早餐」。其他獎項包括：「大溪威斯汀水療套房」「豪華客房住宿券」「天夢芳療雙人經典療程」及各餐廳餐券等。