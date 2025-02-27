228連假即將到來，不少人已經開始規劃出遊行程或是朋友聚會，而對於想把握連假好好和朋友小聚的老饕們來說，連鎖串燒居酒屋「柒息地」是不錯的選擇，這一次柒息地也特別推出「連假好料加碼」活動，在2月28日至3月2日期間，凡是兩人以上同行至店內用餐，只要在Threads或Instagram限時動態發文並標記柒息地，就能免費獲得雞腿肉串，四人以上同行還可再加碼獲得鯖魚一份，讓聚會更加豐富。



▲228再多送一份！柒息地加碼送「鯖魚一份 雞腿肉串」，搶攻連假小聚首選 / 柒息地提供、WalkerLand窩客島整理



這次的活動不僅能讓喜愛串燒的民眾享受到更多優惠，也為親友聚餐增添美好回憶。柒息地主打現烤串燒，每一串都經過細心料理，其中「雞腿肉串」與「鯖魚」更是店內的高人氣品項。雞腿肉串嚴選鮮嫩雞腿肉，經特製醃料醃製入味，先炸後烤的製作手法，讓外皮酥脆，內裡多汁，每一口都帶來豐富層次感，讓人忍不住一串接一串。



▲雞腿肉串嚴選鮮嫩雞腿肉，經特製醃料醃製入味，先炸後烤的製作手法，讓外皮酥脆，內裡多汁 / 柒息地提供、WalkerLand窩客島整理

而鯖魚則是經過精準火侯掌控，外皮微微焦香，內部仍保有鮮嫩肉質，搭配店家特製的天然椒鹽粉與檸檬汁，更能帶出魚肉的鮮甜與濃厚的海洋風味。這樣的經典搭配，不論是串燒控還是初次嘗試日式居酒屋的人，都能輕鬆愛上這道美味。▲鯖魚經過精準火侯掌控，外皮微微焦香，內部仍保有鮮嫩肉質 / 柒息地提供、WalkerLand窩客島整理





柒息地 228連假限定加碼送

活動名稱：「連假好料加碼」美食優惠

活動期間：2025年2月28日（五）至2025年3月2日（日）

活動地點：柒息地全台門市（內用限定）

活動內容：

兩人同行（含以上）送雞腿肉串一串

四人同行（含以上）送鯖魚一份與雞腿肉串一串

參加方式：至店內內用消費，在 Threads 或 Instagram 限時動態發文並標記「柒息地」官方帳號，依人數符合條件即可獲得免費美食。



▲柒息地 228連假限定加碼送 / 柒息地提供、WalkerLand窩客島整理