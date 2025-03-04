大安森林公園繡球花、杜鵑花都開了！大安森林公園作為台北人散步踏青的好去處之一，除了滿滿的林木綠蔭外，近期更有繡球花、杜鵑花盛開，假日揪親友、閨蜜搭捷運到大安森林公園站賞花海、吃美食剛剛好，窩客島這次整理7間大安森林公園美食、咖啡廳，每間距離大安森林公園都很近，讓你拍完繡球花、杜鵑花，就能順路去吃大安美食、大安咖啡廳。



▲台北人必吃大安森林公園美食7選，大安復古咖啡廳、排隊平價日式料理、韓式美食都有 / WalkerLand窩客島整理



來台北大安森林公園賞繡球花、杜鵑花，如果想順路到咖啡廳喝下午茶、吃早午餐，有復古風「2J CAFE」，磚瓦牆加上木質家具氛圍感十足，目前營業時間到晚上10點，而且平假日都限時4小時，來這裡喝下午茶超悠閒；而「兔Dreams」店內則有超可愛的兔子，低消只要100元，限時2個小時，還能帶自家兔兔來玩；另外，也有大安超有人氣的韓式美食「米食」、日式料理「魚韻」，來大安森林公園看繡球花就來吃。



▲大安森林公園美食7間必吃，賞完大安森林繡球花開吃 / WalkerLand窩客島整理



大安森林公園咖啡廳復古風必拍：2J CAFE

部落客 Journey旅食光~小夫妻嬉遊記 造訪 2J CAFE 說：

風格是復古帶有頹廢風的裝潢風格，破掉的牆，老闆沒有刻意維修，就沿用這樣的牆在店內更增添頹廢的感覺，窗戶用上紗窗廉和店內的頹廢風不會有違和感風格形成強烈的對比。



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2J CAFE

地址：台北市大安區建國南路二段79巷9號

電話：02-2700-3783

完整介紹由部落客「Journey旅食光~小夫妻嬉遊記」於窩客島分享：【台北．咖啡廳】被綠意盎然擁抱的工業風咖啡廳『2J Cafe』



▲大安森林公園咖啡廳復古風必拍：2J CAFE，平假日用餐時間都4小時 /Journey旅食光~小夫妻嬉遊記 提供、WalkerLand窩客島整理



▲大安森林公園咖啡廳復古風必拍：2J CAFE ，甜鹹食都有，下午茶、晚餐都能來吃/Journey旅食光~小夫妻嬉遊記 提供、WalkerLand窩客島整理



捷運大安森林站寵物餐廳：兔Dreams兔子餐廳

部落客 咪醬 造訪 兔Dreams兔子餐廳 說：

有店兔，也有可以給鼠兔放著跑跑的小空間，東西也是簡單好吃，除了早午餐以外，還有少見的割包，中西式的餐點選擇很多。



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兔Dreams兔子餐廳

地址：台北市大安區新生南路一段161巷10號

電話：02-2703-0037

完整介紹由部落客「咪醬」於窩客島分享：大安森林美食。兔子餐廳 專為兔子設計的寵物餐廳 還有超大遛鼠兔空間



▲捷運大安森林站寵物餐廳：兔Dreams兔子餐廳，店內有超可愛兔子 /咪醬 提供、WalkerLand窩客島整理



▲捷運大安森林站寵物餐廳：兔Dreams兔子餐廳，低消只要100元 /咪醬 提供、WalkerLand窩客島整理



大安森林公園早午餐推薦： 桔梗JIEGENGE

部落客 靜兒貪吃遊玩愛分享 造訪 桔梗JIEGENGE 說：

使用的是砧板當成盤子，整個菜色相當的豐盛，基本配有生菜沙拉、起司蛋捲、麵包以及主菜，最特別的是麵包旁的奶醬，非常適合抹在麵包上一塊享用，有著奶油的清香不膩口。



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桔梗JIEGENGE

地址：台北市大安區信義路三段150-2號

電話：02-2701-2220

完整介紹由部落客「靜兒貪吃遊玩愛分享」於窩客島分享：台北大安站-桔梗JIEGENGE-歐風純白簡約清新質感咖啡廳/早午餐 燉飯 咖啡/鄰近大安森林公園



▲大安森林公園早午餐推薦：桔梗JIEGENGE，純白色系歐風咖啡廳 /靜兒貪吃遊玩愛分享 提供、WalkerLand窩客島整理



▲大安森林公園早午餐推薦：桔梗JIEGENGE /靜兒貪吃遊玩愛分享 提供、WalkerLand窩客島整理



捷運大安森林公園站咖啡廳：Cosmoship 宇宙小艇

部落客 Shirley Huang 造訪 Cosmoship 宇宙小艇 說：

彎進巷弄，好有質感的咖啡館，日式現代庭園簡約潔淨，大面窗景視野穿透，當時店內客人不多，方便拍全景。



Cosmoship 宇宙小艇

地址：台北市大安區建國南路二段39巷5號

電話：02-2700-9213

完整介紹由部落客「Shirley Huang」於窩客島分享：捷運大安森林公園站．Cosmoship 宇宙小艇(咖啡/甜點)



▲捷運大安森林公園站咖啡廳：Cosmoship 宇宙小艇，戶外庭園座位區打卡必拍 /Shirley Huang 提供、WalkerLand窩客島整理



▲捷運大安森林公園站咖啡廳：Cosmoship 宇宙小艇 /Shirley Huang 提供、WalkerLand窩客島整理



大安森林公園韓式料理推薦：米食 미식韓國料理

部落客 麥仔與珍小姐 造訪 米食 미식韓國料理 說：

網友大推的鍋物就是這鍋看起來辣度很高，其實並沒有那麼辣的韓式辣牛肉湯。然後一定要加飯，一口牛肉湯一口白飯超滿足。



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米食 미식韓國料理

地址：台北市大安區瑞安街252號

電話：02-2708-1215

完整介紹由部落客「麥仔與珍小姐」於窩客島分享：台北美食｜米食 미식韓國料理～大安森林公園瑞安街排隊美食，正宗韓式料理在這裡、台北大安區韓式料理推薦



▲大安森林公園韓式料理推薦：米食 미식韓國料理，大安在地巷弄排隊美食 /麥仔與珍小姐 提供、WalkerLand窩客島整理



▲大安森林公園韓式料理推薦：米食 미식韓國料理，海鮮煎餅、韓式辣牛肉湯必點 /麥仔與珍小姐 提供、WalkerLand窩客島整理



大安森林公園人氣日本料理：魚韻日式料理

部落客 糖糖's 享食生活 造訪 魚韻日式料理 說：

喜歡吃鮭魚的朋友，可以點魚韻日式料理的盛和鮭魚壽司，裡頭共有10貫鮭魚握壽司，炙燒鮭魚握壽司跟鮭魚壽司各五貫，肉質軟嫩，帶有豐富的油脂。



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魚韻日式料理

地址：台北市大安區瑞安街208巷24弄14號

電話：02-2706-9629

完整介紹由部落客「糖糖's 享食生活」於窩客島分享：魚韻日式料理｜在地人激推高CP值日本料理，套餐只要680元，還有期間限定松葉蟹套餐



▲大安森林公園人氣日本料理：魚韻日式料理 /糖糖's 享食生活 提供、WalkerLand窩客島整理



▲大安森林公園日本料理：魚韻日式料理，大安人超推平價生魚片丼飯CP值很高 /糖糖's 享食生活 提供、WalkerLand窩客島整理



大安森林公園咖啡廳推薦：The Quiet Light 默光咖啡

部落客 Elisa 造訪 The Quiet Light 默光咖啡 說：

磅蛋糕加熱後搭配一大球鮮奶油，熱度讓鮮奶油半溶化沁入蛋糕體中增加濕潤度，吃起來柔軟沒有磅蛋糕常見的乾澀缺點，蛋糕本身甜度略甜偏向螞蟻人取向，幾乎每一口都可以品嘗到洋梨果肉。



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The Quiet Light 默光咖啡

地址：台北市大安區瑞安街111號

電話： 02-2701-2091

完整介紹由部落客「Elisa」於窩客島分享：台北大安-[The Quiet Light 默光咖啡 瑞安店] 近大安森林公園與科技大樓捷運站，美味健康均衡早餐盤與東京Glitch單品豆，安靜悠閒晨光巴黎街頭風格咖啡館



▲大安森林公園咖啡廳推薦：The Quiet Light 默光咖啡 /Elisa 提供、WalkerLand窩客島整理



▲大安森林公園咖啡廳推薦：The Quiet Light 默光咖啡 /Elisa 提供、WalkerLand窩客島整理